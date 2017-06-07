Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Как известно, при вступлении в электоральную гонку кандидатам на пост главы Свердловской области необходимо преодолеть муниципальный фильтр: собрать как минимум 126 голосов муниципальных депутатов за свое выдвижение. Понятно, что "проблема фильтрации" может беспокоить кого угодно, но только не врио главы региона Евгения Куйвашева.

Тем более после его встречи с Советом представительных органов муниципальных образований 7 июня, где "кандидат номер один" вновь представил свой предвыборный козырь - проект программы "Пятилетка развития" Свердловской области на 2017–2021 годы".

Проект весьма привлекателен. В течение ближайших пяти лет Свердловская область по основным социально-экономическим параметрам должна пробиться в тройку самых сильных, успешных, привлекательных для бизнеса и жизни регионов России. Сейчас по большинству показателей она в десятке, а по развитию промышленности, по розничному и оптовому товарообороту стоит сразу за двумя столицами.

Евгений Куйвашев подчеркивает, что неправильно сравнивать себя с регионами, благополучие которых базируется на добыче нефти и газа — с ними мы в разных весовых категориях. В случае реализации пятилетних планов Свердловская область должна "объективно опережать среднюю группу регионов России".

Каждое из пяти основных направлений программы предусматривает по пять основных шагов и оценивается пятью показателями, значения которых должны быть достигнуты к 2021 году.

В числе того, что планируется достичь, средняя продолжительность жизни свердловчанина 74,3 года (вместо нынешних 70), 100% охват детей и подростков различными формами дополнительного образования, 100% выполнение стандартов оказания доступной медицинской помощи — первичной и скорой. Кроме того, 91,4 % школьников будут учиться в одну смену, а 95% выпускников со средним профессиональным и высшим образованием смогут без проблем трудоустроиться по окончании учебы.

Эти и прочие радости жизни должны, конечно, проистекать из развития реальной экономики, воплощения политики новой индустриализации, формирования новых точек роста в базовых отраслях, применения цифровых технологий в сферах производства и управления.

Объем валового регионального продукта достигнет 2,6 триллиона рублей, инвестиции в основной капитал превысят полтриллиона. 2,3 триллиона рублей составит оборот предприятий малого и среднего бизнеса, в котором будет трудиться 40% трудоспособного населения. За ростом производительности труда последует рост зарплат, среднедушевые доходы населения повысятся до 42 450 рублей в месяц.

Будет введено более 10 миллионов квадратных метров качественного и доступного жилья, удельная обеспеченность жилой площадью составит 27 квадратных метров.

Слушать все это чрезвычайно приятно: четкие формулировки, внушительные цифры — чувствуется рука вице-премьера Александра Высокинского, собаку съевшего на составлении стратегий (он, кстати, тоже присутствовал в зале).

Видимо, на приятность восприятия и был расчет, и поэтому Евгений Куйвашев не стал грузить слушателей нудными, полными технических аспектов описаниями механизмов, которые заставят отдельно взятый субъект Федерации прыгнуть выше головы.

Главам муниципальных парламентов проект понравился. Наверняка они поделятся своими впечатлениями с коллегами-депутатами, с земляками, и избирательная компания в области сделает очередной шаг к успешному завершению.

Но погрузившись в общерегиональные материи, председатели местных дум ни на минуту не оставляли дум о своем муниципальном хозяйстве.

Так Николай Васильев из Ирбита мечтает о том, чтобы в его городе, где есть хорошая хоккейная команда, появилась, наконец, крытая ледовая арена. Любовь Замятина из Невьянска просит о поддержке в строительстве новой школы. С подобной просьбой к врио губернатора обратился и Виктор Горбунов из Новой Ляли. Андрея Обоскалова удручает, что его родной Рефтинский является тупиком с точки зрения логистики, и развитие поселка будет зависеть от того, удастся ли построить отрезок дороги, который соединит его с Сухим Логом…

Аналогичных обращений прозвучало немало. К чести Евгения Куйвашева, он не кинулся тут же раздавать обещания направо и налево. Лейтмотив его ответов таков: вы, мол, у себя на местах проработайте стратегию, определите приоритеты, выберите то, что надо позарез и защитите свой выбор перед областным правительством. В таком случае будем помогать. А дать денег, не имея уверенности в том, что это даст максимальную отдачу — об этом забудьте.

После заседания состоялся подход врио к прессе. Скорее символический, чем информативный. И корреспонденту "Уралинформбюро" не удалось задать свой вопрос: надеется ли областная власть на то, что программа "Пятилетка развития" будет воспринята в Москве как региональная стратегия, достойная федеральной поддержки? Или надежда все же на другую, старую схему: "блестящие итоги выборов — благодарность Москвы — федеральные субсидии"? Если так, тогда, конечно, работать надо не на стратегию, а на выборы.



Юрий ГЛАЗКОВ