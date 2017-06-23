Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Уральского полпреда президента РФ Игоря Холманских заинтересовала экологическая безопасность Асбеста. В ходе недавнего заседания с руководителями региональных представительных органов он акцентировал внимание спикера парламента Свердловской области Людмилы Бабушкиной на ситуации вокруг строительства завода Национальной сурьмяной компании (НСК, 50% принадлежит Игорю Ротенбергу).

Бабушкину, словно заранее предупредили о вопросе, потому она споро отчиталась, что еще за день (!) до встречи в полпредстве ситуация "стояла на красном". "На совещании с заместителями я попросила депутатов от данной территории более детально разобраться в проекте, который предлагают инвесторы, переговорить с жителями Асбеста, понять реальные настроения в городе. Очередной разговор по данной теме запланирован на четверг. Я проинформирую вас, Игорь Рюрикович, о его результатах", - доложила спикер.

Вице-спикер свердловского парламента Владимир Власов накануне встречи, которую Бабушкина пообещала провести полпреду, не смог поделиться с "Уралинформбюро" оценкой разворачивающихся в городе событий, несмотря на то, что именно он избрался от Асбеста в нынешний состав свердловского Заксобрания и долгие годы руководил этим городом. "Разберусь и доложу - пока рано об этом говорить. Пособираю информацию, уточню все детали", - немногословно пояснил депутат.

Однако по мнению депутата Асбестовской думы Натальи Крыловой, руководство парламента Свердловской области должно быть очень хорошо погружено в тему. Рядом с ними работают хорошо информированные эксперты.

"Местный адвокат Юрий Цаценко, по моей информации, должен стать главой Сурьмяного завода. Это - человек Власова. У него даже есть генеральная доверенность, дающая ему право представлять интересы Власова. А помощником Бабушкиной на общественных началах является Любовь Казанцева, которая возглавляет департамент общественных связей Национальной сурьмяной компании и активно лоббирует строительство завода", - рассказала Крылова.

Владимир Власов в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" заявил, что информация не соответствует действительности. "Я не могу чушь комментировать. Какое отношение я имею к сурьмяному заводу и, тем более, как я могу кого-то там рекомендовать? Да, я давно работаю во власти, и люди, которые, так скажем, имеют ко мне вопросы, наверное, есть. Опять же после выборов, которые прошли, ряд конкурентов никак не могут успокоится и отойти от политиканства. А я предпочитаю заниматься конкретными делами и словами не разбрасываюсь", - пояснил политик.

С большой долей вероятности Власов имел в виду выборы регионального парламента в сентябре 2016 года, в которых Наталья Крылова шла по Асбестовскому одномандатному округу от коммунистов, однако, несмотря на весьма сильный старт, гонку она все же проиграла. Еще в полночь при подсчете голосов она опережала Власова, а под утро тот чудесным образом обошел ее в гонке за мандатом. По некоторым сведениям, той поздней ночью в Асбесте видели тогдашнего председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера. Что делал премьер, если это был он, в избирательном округе своего заместителя Власова, нам неведомо.

Отрицать факт, что Любовь Казанцева "ногой открывает" дверь спикера, было бы глупо. И тут налицо конфликт интересов. Она активно помогает Бабушкиной в вопросах пиара на бесплатной основе. А деньги на жизнь получает в кассе Национальной сурьмяной компании! Достаточно щепетильной Людмиле Валентиновне решили оказать "медвежью услугу" бизнесмены, которых не хочет видеть у себя уже второй муниципалитет Свердловской области (жители Дегтярска ранее заблокировали стройку завода в своем городе)? Глава парламента, наверное, не исключает, что на столе Холманских лежит аналитичка по ситуации в Асбесте, где против фамилии Бабушкиной стоит ремарка "помощник - пиарщик НСК".

Между тем, явное недовольство жителей Асбеста "людьми Ротенбергов" скрыть невозможно. Активная часть населения на сегодняшний день провела множество акций протеста, а в будущем планирует общегородской референдум по строительству завода. И не ровен час его приурочат к выборам президента России в марте 2018 года. Это же не секрет, что в кремлевских головах живет идея повысить явку на президентских выборах за счет местных референдумов.

Явка в Асбесте в этом случае будет - закачаешься. Но в марте властям придется снимать "гроздья протеста". Крылова - представитель КПРФ. И она, по мнению политологов, имела все шансы победить единоросса Власова. То есть влияние коммунистов в Асбесте весьма приличное.

Это так трудно организовать приезд лидера КПРФ Зюганова в Асбест и "нокаутировать" там Путина, рассказав, что братья Ротенберги у него на расстоянии вытянутой руки? Уж не потому ли полпред президента так обеспокоен ситуацией в Асбесте? Холманских уж точно знает, что такое "а народ против"!

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ.