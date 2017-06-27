Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Число кандидатов в губернаторы Свердловской области подходит к десяти. Части из них "Уралинформбюро" предложило выполнить творческое задание. Политики ответили на три вопроса редакции.

- Что бы вы сделали в первую очередь, если бы в марте 2018 года вас выбрали президентом России?

Депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"): Первое - прекратил воевать. Второе - сократил срок собственных полномочий - внес бы законодательное предложение о недопустимости даже второго выдвижения. Третье - уволил бы половину министров. Начиная с председателя правительства, министров культуры и образования. Четвертое - расширил бы права Госдумы. Пятое - внес бы предложение в УК РФ: за воздействие на суд – вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд должен быть свободным от любого вмешательства. Депутат думы Екатерибурга Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"): Я не верю в "американскую мечту", потому что живу в России. У нас другие ценности, за которые нас и любят, и ненавидят. Мне в Свердловской области работы хватит, чтобы в ближайшие 5 лет не "мечтать". В марте 2018-го планирую голосовать за Путина. Думаю, что сегодня тезис "если не Путин, то кто?" очень актуален и вряд ли он потеряет свою действительность к началу выборов. Ни один из потенциальных претендентов не сможет получить достаточную поддержку, чтобы быть избранным. Управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ): Мои первые действия – неотложные законодательные инициативы. Принять закон "О детях войны". Отменить монетизацию льгот. Национализировать ключевые банки, электроэнергетику, железные дороги, системы связи, предприятия ВПК. Выпустить законодательные акты, которые способствуют преобразованию существующих акционерных обществ в народные предприятия, как первый шаг к пересмотру приватизационных нарушений 1990-х годов. Увеличить пенсии. Депутат Госдумы РФ Игорь Торощин (ЛДПР): В марте 2018 года мне будет только 32 года, а, в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации", президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. Поэтому данный вопрос не ко мне. На выборах Президента России в 2018 году от ЛДПР будет выдвинут единственный кандидат – председатель партии Владимир Жириновский.



- В Свердловской области 12 июня прошли многочисленные акции против коррупции. Как вы намерены работать с протестным электоратом?

Константин Киселев : А как работают с людьми, с которыми говоришь на одном языке? Имеется ввиду не только уровень развитости языка, который зависит от образования, но и язык политический. Так вот с большинством присутствовавших на митинге мы говорим на одном политическом языке. На митинге были люди образованные, самостоятельные, грамотные, граждански активные. Я был на митинге в Екатеринбурге. И не в первый раз. Я видел там много знакомых, еще больше тех, кого не знаю. Я разговаривал со многими людьми, и мы понимали друг друга. Часто с полуслова. И моя задача – не "работать" с ними, не "работать" с митингующими, протестные настроения которых понятны, обоснованы и справедливы, а добиваться выполнения требований по пресечению коррупции в Свердловской области и в России в целом.

Дмитрий Сергин : Выражение "протестный электорат" – это изобретение пиарщиков и журналистов. Что это за зверь и с кем он борется? Большинство организаторов сегодняшних акций напоминают персонаж из одесского анекдота: "Семен Абрамович, для чего вы идете в мэры, чтобы бороться с коррупцией? Нет. Я иду, чтобы в этом участвовать". Я не признаю "профессиональных протестующих" и не делю избирателей на протестных и непротестных. Нужно четко понимать и различать, где заряженная чужими идеями и установками толпа, а где реальный социальный протест и народное возмущение. "Электорат", как вы выражаетесь, - это все граждане, которые обращаются ко мне с самыми разными вопросами, просьбами. Со всеми обращениями надо разобраться и каждому постараться помочь. А чтобы не было деления на протестных и непротестных, каждому избирателю, прежде всего, нужно быть гражданином, иметь ответственную жизненную позицию, приходить на выборы и голосовать, чтобы потом не быть недовольным тем выбором, который сделали другие люди.

Алексей Парфенов : А что значит протестный? Я вообще против политтехнологических терминов вроде "протестный электорат". Это - люди, такие же, как мы. И их, прежде всего, надо слышать и уважать. А если требования справедливые, то и поддерживать.

Игорь Торощин : Завоевывать расположение и работать нужно со всеми категориями граждан! Люди выступают против действующей власти только потому, что ее работа недостаточно прозрачна, плохо организована и пронизана коррупцией. Мы каждый день сталкиваемся с раздолбанными дорогами, "хромой" медициной и протекающим ЖКХ. Спросите любого "В чем причина?", и вам ответят, что глава, мэр или губернатор украли деньги и не выполнили своих предвыборных обещаний! У людей огромное количество проблем, а власть их боится – не знает, как им отвечать. В итоге простые жители пытаются искать правды на уровне Администрации президента, а не на региональном уровне. Заваливают их жалобами, что у них в подъезде лампочка не горит. Такого быть не должно! Сами все должны решать! Наладить коммуникацию с населением ни у кого не хватает смелости. Можно делать какие угодно красивые проекты, но без элементарного живого общения с людьми ничто работать не будет. Нужно в первую очередь вернуть доверие людей, а это нарабатывается только прямым включением в процесс и объездом территорий с максимально неформальным подходом. Я готов к аргументированной и конструктивной критике в свой адрес и собираюсь быть открытым для всех свердловчан.

- У вас есть 9 000 000 рублей. Вам необходимо распределить эти деньги по 4 направлениям: медицина (больницы, поддержка ТФОМС), образование (детские сады и школы), ЖКХ (расселение, строительство доступного жилья, обновление коммунальной инфраструктуры) и экономика (поддержка промышленности и бизнеса). Как бы Вы распределили имеющиеся деньги и почему?

Константин Киселев : Смешной вопрос – 9 миллионов рублей. В рамках областного бюджета это практически ничего, хотя для рядового человека это - гигантские деньги. Теперь по направлению трат. Поддержка бизнеса – странное направление трат. Бизнес стоит поддерживать с помощью экономических механизмов: налоги, заказы и прочее, а не через вливание бюджетных денег. Строительство жилья – едва ли. Сегодня строится достаточно много. Много квартир не продается. Кроме того, есть обширные программы по доступному жилью: ипотеки, сертификаты. Коммунальная инфраструктура - полномочия не субъекта Федерации, а муниципалитета. Им и карты в руки. Образование – аналогичная ситуация. И школы, и садики, за редким исключением, находятся в ведении муниципалитетов. У области есть, например, коррекционные школы, и у них достаточно много спонсоров. Но на какие-либо проекты таким школам можно выделить деньги. А вот медицину нужно поддерживать всеми доступными средствами. Благодаря федеральным реформам медицина сегодня оказалась буквально в загоне. И так по всей стране. Поэтому в первую очередь деньги на медицину. Лишимся медицины – вымрем.

Дмитрий Сергин : Деньги нужно не делить, а умножать. А как распределять, нужно спросить у наших пенсионеров, которые каждый день выбирают между покупкой лекарств или продуктов, при этом умудряются вовремя оплачивать услуги ЖКХ. А если без сарказма, то губернатор же не банкир и не директор частного предприятия, который по своему усмотрению расходует собственные средства. Повышение результативности расходов и оптимизация управления средствами на всех уровнях бюджетной системы региона – сложный механизм. Расходы бюджета продиктованы экономической ситуацией в регионе, а главное, уровнем жизни наших граждан. Задача главы области - держать на контроле экономический баланс. Я за социальную направленность бюджета, когда 70% средств, заложенных на расходы, идет на образование, здравоохранение, социальную политику, поддержку физической культуры и спорта. Есть такое понятие защищенные статьи бюджета, которые вообще не подлежат сокращению. Прежде всего, это - стипендии, выплаты пособий, пенсии и все в этом духе. Сегодня вы - министры, а завтра будете в ситуации людей, которые нуждаются в государственной защите и поддержке. Все мы когда-нибудь будем пенсионерами.

Алексей Парфенов : Если бы я был популистом и пришел на время, я бы заявил, что надо распределить эти деньги на медицину, образование и ЖКХ. Но это будет временный уход от проблем. На данный момент в Свердловской области нет реального сектора экономики - промышленности. Предприятия развалены и распилены на металлолом, либо находятся в стадии экономического краха. Как экономист, имеющий за плечами огромный опыт, я считаю: России и области нужна мощная современная промышленность на основе новейших открытий и высоких технологий. Ее важнейшими отраслями должны стать: микроэлектроника, робототехника, станкостроение. Только тогда мы выживем в мире, где заправляют хищники-глобалисты. Настойчивость КПРФ позволила принять федеральный закон "О промышленной политике", а Законодательным собранием Свердловской области принят закон "О промышленности". Нужно, чтобы они по-настоящему заработали.

Я бы распределил деньги следующим образом: из 9 миллионов рублей, 8 миллионов будет потрачено на развитие экономики региона, снизив региональный налог для производителей и 1 миллион - на образование. Поясню. Реальный сектор экономики: производство - рабочие места -специалисты, получающие заработную плату - налоги. Из этих налогов финансируются статьи бюджета, связанные с медициной, образованием, социальным страхованием. Люди оплачивают ЖКХ. Промышленность и производство первичны. Все остальное приложится.