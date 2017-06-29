Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

27 июня 2017 года в Качканаре прошел митинг, организованный профсоюзом местного ГОКа. В парке "Строитель" собрались порядка 200 человек. Казалось бы, немало для сравнительно небольшого горняцкого городка на севере Свердловской области, но совсем немного, учитывая изначально заявленную тему мероприятия. Организаторы акции ранее заявили о грядущих планах руководства предприятия упразднить ремонтное подразделение УРОК и, соответственно, лишить работы до 500 человек.

В ответ на прозвучавшие обвинения еще за несколько дней до митинга управляющий директор КГОКа Алексей Кушнарев через СМИ пояснил, что вопрос о реорганизации УРОКа находится в стадии обсуждения, а информация о сокращении работников является домыслами – при расформировании ремонтного цеха, если оно состоится, сотрудников распределят по другим подразделениям, но с тем же функционалом. Закрепление ремонтников за конкретными подразделениями и оборудованием и является целью возможной реформы.

"Я сегодня представляю численность Качканара и вижу, что есть нехватка людей, есть места, в которых людей чуть больше, с избытком - их можно перевести из одного подразделения в другое. Если человек уйдет с ГОКа... В этом городе работы больше нет. И я несу ответственность за тех людей, которые у нас работают. И ЕВРАЗ несет ответственность", - в беседе с журналистами отметил Кушнарев.

Документа об упразднении УРОКа с последующим сокращением работников, на который по логике должны бы опираться организаторы митинга, не существует. Вероятно, поэтому председатель профсоюза Анатолий Пьянков начал свою речь с логичного, но абсолютно банального постулата: "Мы сегодня в очередной раз собираемся для того, чтобы сказать ЕВРАЗу: "Нет сокращениям!". А разве есть в природе работники (не важно, какого предприятия), выступающие за сокращения?



Председатель профсоюза КГОКа Анатолий Пьянков

Сразу стоит отметить, что из десятков пришедших на митинг людей лишь двое захотели выйти к микрофону: экс-сотрудник комбината, обличавший всех и вся, включая федеральные власти, и местная поэтесса, в стихах восхвалявшая профсоюз. Из действующих участников профактива речами отметились нынешний "рупор" профсоюза Александр Боданин, его предшественник Виктор Шумков и сам Анатолий Пьянков. Ни один из них работником комбината не является.

Председатель профкома на первых порах припомнил коллективный договор, заключенный пару лет назад с тогдашним управляющим директором КГОКа Владимиром Бобровым – мол, договаривались зарплаты не повышать, но и людей не сокращать. "Оказалось все наоборот: зарплаты мы поднимаем, а численность уменьшаем", - сокрушался на митинге Пьянков.

Он, однако, в очередной раз то ли забыл, то ли не захотел упомянуть, что на годы управления комбинатом Бобровым (2008-2009 и 2014), с которым профсоюзный руководитель был в весьма теплых отношениях, с согласия профсоюза пришлись самые крупные "зачистки" в комбинате. Об этом, как и о том, почему выгодны увольнения работников и сокращения ставок самому Пьянкову, "Уралинформбюро" рассказывало еще год назад в материале "Спагетти по-итальянски для доверчивых ушей". Не стал председатель профсоюза напоминать и о том, что при корректировках коллективного договора, проводившихся после ухода Боброва, профком всячески настаивал на индексации зарплат, прилично превосходящей уровень инфляции. А как же джентльменское соглашение с приятелем?

По большому счету, посыл и тезисы Пьянкова сотоварищи мало отличались от произнесенных на последних аналогичных мероприятиях. Добавилась разве что история с УРОКом и откровенные оскорбления в адрес нынешнего управляющего директора комбината Алексея Кушнарева, а так – привычные "против сокращений", "долой ЕВРАЗ", "обещали, но не выполнили". Если бы не одно "но" - явный уклон в политику.

Профсоюз под красным флагом.

Начало перерождения митинга рабочих в предвыборную политическую акцию накануне мероприятия невольно анонсировал член профкома Александр Боданин. Вместо четко заявленной повестки через социальные сети он начал призывать на митинг за "процветание Качканара" и, буквально, мир во всем мире. При явном неудовольствии некоторых собравшихся ожидаемое случилось.



Слева направо: кандидат на пост главы Среднего Урала от КПРФ Алексей Парфенов, депутат гордумы Качканара Габбас Даутов (спиной), Анатолий Пьянков

Первым окунул присутствующих в политику Габбас Даутов – экс-работник комбината, один из приближенных к Пьянкову член профкома, являющийся депутатом гордумы Качканара от КПРФ. От дежурных выпадов в сторону ЕВРАЗа он, выступая, вскоре перешел к откровенной политической рекламе.

"Я не ушел из комбината. В любой вопрос, который касается трудящихся, я буду вмешиваться. Я являюсь помощником депутата Государственной думы Езерского Николая Николаевича, нынче на съезде партии меня избрали кандидатом в члены ЦК КПРФ. Мы имеем прямую связь с Москвой, так что все проблемы, которые возникают здесь, мы будем поднимать, освещать. (…) И вот в пику этим "друзьям" мы выдвигаем от КПРФ нашего кандидата в губернаторы Свердловской области Парфенова Алексея Александровича", - заявил Даутов. Представляя однопартийца, он перечислил этапы трудовой карьеры Парфенова. Правда, забыл упомянуть о его работе в московском ПАО "Плюс Банк". Оно и правильно – кандидат в губернаторы затем в своей речи рассуждал о необходимости противостоять капиталу.



Алексей Парфенов

"Налицо конфликт между трудом и капиталом. Капиталисты извлекают прибыль. Как ее можно извлечь? Двумя путями: заставить работать сверхурочно или платить маленькую зарплату. Если мы будем бороться по одному человеку, по два, нас уничтожат. (…) Ленин сказал о том, что мы должны научить трудящихся писать "Мы не рабы, рабы не мы". Так вот, мы должны с полной уверенностью заявить об этом капиталу. Они должны слышать нас и уважать", - сказал Парфенов.

Также кандидат на пост главы Среднего Урала от КПРФ заявил, что его присутствие не связано с политикой – он приехал поддержать трудящихся КГОКа. Гость передал присутствующим привет от лидера коммунистов Геннадия Зюганова и прочих членов КПРФ: "Знайте, что вы не одни. Если надо, приедут люди и поддержат вас в ваших, именно социальных, правильных требованиях".

Конфронтация и коалиция.

Анатолий Пьянков от политических заявлений воздержался, ограничившись высказыванием, что ему зря приписывают желание участвовать в президентских выборах и попасть в Госдуму РФ. По второму пункту, однако, лидер трудящихся качканарского комбината вновь разбавил краски – на выборах нижней палаты парламента в 2016 году Пьянков значился вторым номером федерального списка партии "Союз труда". Последняя, правда, звезд с неба не хватает – ни одного места в Госдуме не урвала. В таких условиях открещиваться от желания переехать на Охотный ряд не сложно.

По информации инсайдеров "Уралинформбюро", сейчас политические амбиции Пьянкова ориентированы на попадание в гордуму, выборы в которую состоятся в сентябре 2018 года. Источники сообщают, что профсоюзный деятель намеревается пройти не только сам, но и провести как можно больше соратников, в числе которых, вероятно, будут все те же Боданин, Шумков и Даутов, а также еще ряд персоналий.



Слева направо: Габбас Даутов, Александр Боданин, Виктор Шумков

Обратной стороной этой медали является возможная попытка действующего главы Качканара Сергея Набоких удержаться за кресло. Мэра горняцкого города в 2018 году будет избирать дума, а не жители муниципалитета. Для сохранения поста Набоких, к работе которого у многих горожан есть вопросы, нужно заручиться поддержкой как можно большего количества депутатов. Есть другой путь – заранее сформировать коалицию с сильной фигурой и работать сообща.

В данном контексте Пьянков подходит лучше прочих. В первую очередь потому, что выступает против ЕВРАЗа. Набоких же, до избрания главой работавшему тренером по горнолыжному спорту, кровь из носу требуется реализовать свою поеденную молью идею о создании в Качканаре горнолыжного курорта. Распоряжение об избавлении моногородов от этого статуса пришло в Екатеринбург из Москвы, на тот момент еще губернатор Евгений Куйвашев спросил с мэров, что они могут предложить супротив имеющейся в городе монополии. В случае с Качканаром, как оказалось, вариант был предложен один – туризм.

Однако согласно представленному годы назад проекту горнолыжного курорта, который Сергей Набоких обещал качканарцам еще в 2009 году, он попадает в санитарную зону Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) на горе Качканар, к разработке которого в ближайшие годы планирует приступить ЕВРАЗ. По мнению специалистов компании, это позволит работать предприятию еще как минимум век.

В контексте возможного обретения Анатолием Пьянковым статуса депутата гордумы также нельзя не вспомнить его заявление от февраля 2016 года, когда во Дворце культуры Качканара проходила конференция с участием работников КГОКа и тогдашнего председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера. Главный профсоюзник предприятия заявил, что ради индексации зарплат трудящихся можно урезать субсидии ДК и Дворцу спорта (а то и вовсе отказаться от оных), в которых, кстати, преимущественно занимаются дети.

Гору – Набоких, фабрику – Пьянкову, детям – ничего, так получается?

Пока же, митинги, для выросшего из стачкомов 90-х Анатолия Пьянкова, остаются не только основным и привычным способом работы, но и элементом самосохранения, включая дивиденды от политических союзов. Перейдя к прямым оскорблениям Кушнарева, он фактически поставил крест на возможности конструктивного диалога между руководством комбината и профкомом. Впрочем, для руководства комбината альтернативные, без участия представителей профкома, способы общения с коллективом предприятия давно уже стали делом привычным. "Дело не в профсоюзе. Дело в лидерах. Я пообщался почти со всем коллективом КГОКа. Люди хорошие, но есть верхушка в профкоме, которая мутит. Наверное, их время ушло. Должны прийти люди молодые, которые болеют интересами города", – сказал недавно Алексей Кушнарев.



Сергей РОМАНЧЕНКО