БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Для тех, кто слишком отвлекся на ИННОПРОМ или ливневое наводнение в Екатеринбурге, сообщим о выявлении тренда в Свердловской области. Мем "Тагил рулит" померк после воскресного месседжа Владимира Путина, прибывшего в Екатеринбург с визитом. "Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям" гневно вопрошал президент по поводу задержки зарплаты на маленьком нижнетагильском заводе-банкроте.

Ключевое слово тут – борзота. Для уральской колоритности ударение надо бы сделать на второй слог – борзОта, свердловской выделки.

Складывается ощущение, что это слово прочно вошло в наш лексикон за последние год-два. Путин просто сказал громче, по телевизору.

Челябинский олигарх Аристов строит в Серове огромный свинокомплекс без экологической экспертизы и собирается вывозить десятки тысячи тонн навоза на поля. Это не борзОта, нет? Шансонье Новиков получил в бесплатное пользование особняки в центре Екатеринбурга – на борзОту не тянет?

Или вот вам политическая ситуация. 12 июля Нижнетуринский горсуд будет рассматривать иск, торпедирующий итоги выборов главы этого небольшого муниципалитета на севере Свердловской области. Месяц назад главой избрали 29-летнего Алексея Стасенка.

Выдержки из биографии – три года после вуза отработал старшим следователем СК РФ в Верхней Пышме, два года главным специалистом по взаимодействию с правоохранительными органами в администрации Верхней Пышмы, четыре года был юристом в службе безопасности "УГМК-Холдинг". Словом обычная история вливания в "медную империю" Андрея Козицына.

Ключевое слово – борзота. Для уральской колоритности ударение надо бы сделать на второй слог – борзОта, свердловской выделки.

И вдруг раз и за двести километров от медников на север. Там он, правда, родился, но пригодился в первую очередь в "столице УГМК" - Верхней Пышме. Когда его на внеочередных "посиделках" Нижнетуринской гордумы 13 июня спросили о связях с УГМК, Стасенок ответил, что уволился из структуры, чтобы полностью посвятить себя Нижней Туре.

Посвященные люди в Свердловской области знают, что бывших медников, как и чекистов, не бывает. Вот, например, бывший главный инженер ОАО "Металлургический завод имени Серова", входящего в структуру УГМК, Евгений Преин. Из заводоуправления перешел в кабинет главы администрации Серова. А затем стал главой Северного управленческого округа.

Теперь же, судя по информации СМИ, активно лоббирует Алексея Стасенка. Сначала как кандидата в мэры Нижней Туры, теперь как главу муниципалитета. И кто поверит, что за ним не проглядывает УГМК?

А тем временем нижнетуринцы – депутаты гордумы, почетные жители города, общественники – пишут челобитную уральскому полпреду президента РФ Игорю Холманских и врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву, протестуя против подковерного избрания Стасенка. Если одним словом выразить написанное в этом письме, растиражированном в прессе, то получится та самая... борзОта.

Политологи утверждают, что УГМК умеет наводить "конституционный порядок" в муниципалитетах Свердловской области. Наберите в Яндексе комбинацию из трех слов "Реж выборы УГМК" и получите соответствующее подтверждение. Что там говорить об экологических проблемах, которые повсеместно сопровождают деятельность предприятий медного холдинга – эти ребята "перекрывают кислород" по всем направлениям: в бизнесе, политике, медийном поле.

УГМК с барского плеча отдают земельный участок с недостроенной телебашней. Хотели его продать с аукциона за 600 миллионов рублей, чтобы вернуть деньги в областную казну, а нате вам, медники, стройте Ледовый дворец.

Вот не борзОта, что хоккейный клуб "Автомобилист", которым фактически безраздельно владеет Андрей Козицын, не выплачивает долг в несколько десятков миллионов рублей перед Свердловской областью? Видимо, нет – УГМК с барского плеча отдают земельный участок с недостроенной телебашней. Хотели его продать с аукциона за 600 миллионов рублей, чтобы вернуть деньги в областную казну, а нате вам, медники, стройте Ледовый дворец.

Источники "Уралинформбюро" сообщают, что новое здание УФСБ в центре Екатеринбурга тоже будет строить УГМК. Поговаривают, что казенных средств на высотку-монстр у чекистов нет. И в ход пойдут внебюджетные источники, возможно с "медным налётом".

А потом мы удивляемся – почему силовики без прямого указания Путина в упор не видят борзОту? Или видят, но не реагируют, как должно быть по закону. Например, по свинарникам в Серове и особнякам Новикова прокуратура Свердловской области уже несколько месяцев не дает ответ на публикации-запросы "Уралинформбюро", имея прямое поручение разобраться по существу от заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева. Прокурорское игнорирование закона "О СМИ" не борзОта?

Ожидается, что сегодня в Нижнетуринском суде высадится десант юристов из Екатеринбурга, которые будут отстаивать правомерность избрания Алексея Стасенка. Кто их нанял, пока что нам неизвестно. По сути там спор – было ли борзОтой исключение из списка претендентов на пост мэра сильных кандидатов неподконтрольных УГМК? Суд покажет!

Вадим ДЫНИН