Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Свердловские градоначальники пытаются спилить сухие ветки деревьев и отремонтировать пришкольные стадионы за счет денег, выделяемых на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. О случаях нецелевого использования бюджетных средств, впрочем, без указания конкретных фамилий, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев заявил на Совете глав муниципальных образований Среднего Урала 26 июля, сообщает "Уралинформбюро".

"Некоторыми органами местного самоуправления проявляются попытки под видом аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ осуществить мероприятия по благоустройству, озеленению и даже реконструкции и капремонту строений. К примеру, в смету по расчистке места ЧС после неблагоприятных метеоусловий, включили обрезку крон деревьев и кустарников, сухих ветвей и устройство газонов", - рассказал он.



Под взором Евгения Куйвашева свердловские мэры вновь получили "нагоняй". В этот раз - за ликвидацию последствий ЧС.

После такого заявления в зале "Екатеринбург-ЭКСПО", где проходило мероприятие, повисла гробовая тишина. Наверное, присутствующие гадали – спросит ли врио губернатора Евгений Куйвашев у своего подчиненного конкретные фамилии? Но он спросил у зала – есть ли вопросы к докладчику? Мэры молча помотали головами.

Разрядить обстановку помог доклад вице-губернатора Сергея Швиндта о строительстве и ремонте региональных дорог. Он так ловко жонглировал солидными цифрами - миллионами рублей и десятками километров - что заставил забыть про обрезку деревенских кустов. Изюминкой стало заявление о запуске второго южного полукольца ЕКАДа. В конце лета по отрезку объездной стоимостью 256 миллионов рублей должны проехать первые автомобили.

"Работы, предусмотренные на текущий год, выполнены в полном объеме. Евгений Владимирович, 25 августа мы будем готовы сдать этот объект в эксплуатацию", - рапортовал он. То есть за полмесяца до губернаторских выборов.

Швиндт также напомнил местным главам, вечно жалующимся на безденежье, что в 2017 году из областной казны на автодороги местного значения восемь муниципалитетов получили 330,3 миллиона рублей. Еще восьми выделено 396 миллионов на капремонт.

Этими цифрами с шестью нулями первая часть Совета и запомнилась.

Огурцы по 300?

После перерыва на кофе дискуссия ушла в поле. Слово, наконец, дали главам, разумеется, определенным заранее - Камышловского и Туринского округов. Жаловаться на проблемы Куйвашеву они, кажется, не решились. А, может, у них таковых и нет? В мажорном ключе мэры доложили о росте числа подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые увлеклись животноводством или подались в агрономы. А также рассказали о пополнении местной казны за счет продажи и сдачи в аренду земель для сельхознужд.

Бодрый тон чуть сбил экс-министр сельского хозяйства, а ныне председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов. Он напомнил, что в области не хватает овощехранилищ и холодильных камер, а без них задачу по импортозамещению не решить. Кто, спрашивается, ему в министерскую бытность мешал их строить?

"Сейчас в них хранится 13 000 тонн овощей, собранных в мае-июне. Надо этот уровень довести до 25 000, и тогда мы сможем с рынка практически не уходить. Этот год – нормальный, в конце июля - начале августа появятся ранняя капуста и картофель. Это лучше, чем есть египетскую или из других стран", - пообещал Копытов.

Вот дальше экс-чиновнику лучше было бы рассказать про мясо или молоко, в котором он сейчас дока. Но его, возможно, по старой памяти понесло дальше по грядкам.

Копытов призвал наращивать объемы строительства теплиц под огурцы. "Сегодня ими местные аграрии могут обеспечить лишь 9% населения. Если мы обеспечим 35%, то сможем влиять на рынок и улучшим стоимость огурцов. А то - 300 рублей или сколько там они сейчас стоят...", - проявил он слабые познания в ценах.

Оставим на совести Копытова умение обсуждать то, цену чему не знает, но очень сомнительно, что море огурцов сделает их более дешевыми для свердловчан зимой. Предприимчивые бизнесмены вывезут прибыльный товар в соседние регионы, и цену будет определять лишь толщина кошелька покупателей. Дорогие они просто не купят.



Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов (второй справа), как водится, коротает время длительного совещания, копаясь в смартфоне. Быть может, огурцы подешевле ищет?

Вторая смена на Марс

Едва речь зашла о планах по реализации в Свердловской области приоритетных нацпроектов в сфере образования, присутствующие заметно заскучали. Доклады вице-губернатора Павла Крекова и министра образования Юрия Биктуганова оказались столь похожи, будто один списал у другого.



Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов (в центре) хоть и скорбно смотрел в свою "шпаргалку", но перед "классом" выступил оптимистично.

В "шпаргалках" чиновников был уже ранее пройденный материал: увеличение количества мест за партами, чтобы ликвидировать вторую смену, повышение доступности допобразования, и доступ в интернет каждой школе и вузу для возможности обучения на расстоянии. Все это совпадает с приоритетами, озвученными Евгением Куйвашевым в предвыборной программе "Пятилетка развития".

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов поднялся над "бытовухой". Он предложил создать на базе университета имени Ельцина автономную некоммерческую организацию, работу которой будут курировать сотрудники УроРАН. Мол, с промышленниками и региональными чиновниками они смогут развить проекты, способные привлечь на Средний Урал крупные финансовые потоки.

"Тут я наступаю на горло собственной песне, так как проект идет не от науки, а от рынка. Мне как ученому, допустим, интересно исследовать Марс, но ни одно предприятие Свердловской области не понимает, как ему получить прибыль от моих исследований. В то же время ПВО "Октябрь" понимает, что ему надо развивать гражданские направления продукции, а в университете есть разработка по нейропластичности. И сейчас мы договариваемся, чтобы начать ее производство на их мощностях", - попытался пояснить Кортов идеологию современных брачных отношений на Земле.



Первый проректор УрФУ Сергей Кортов готов пожертвовать мечтами о Космосе ради земных радостей от инвестиций.

Евгению Куйвашеву осталось резюмировать, что стратегические проекты создаются и реализуются, в первую очередь, для жителей Свердловской области. Ну, и напомнить мэрам слова Путина о том, что равнодушного и не творческого подхода их работа не терпит.

Валентина ЕРЕМЕЕВА