Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Более 10 лет в России существует традиция: два раза в год, весной и осенью, просить у Владимира Путина деньги на развитие гражданского общества. На что только не обещают потратить многомиллионные гранты из президентского фонда различные общественные организации – от информирования о гигиене полости рта жителей за почти 13 миллионов рублей до обучения женщин в декрете профессиям визажиста и парикмахера. На это, к слову, одна свердловская НКО попросила почти 3 миллиона рублей.

В зависимости от аппетита просителя запрашиваемые суммы варьируются от 300 тысяч рублей до 15 миллионов. Средний "ценник" гранта - 2,2 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро".

Хотелки на 31 миллиард

На первый в 2017 году конкурс президентских грантов, по данным организаторов, некоммерческие организации из всех регионов страны представили рекордное количество проектов - 6 581. Общая сумма "хотелок" - 31,27 миллиарда рублей.

Самые популярные темы - охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни (976), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (937), соцобслуживание, соцподдержка и защита граждан (817), сохранение исторической памяти (681), поддержка проектов в области культуры и искусства (579).

Накануне координационный комитет подвел итоги, назвав победителей конкурса. Это почти 1 тысяча НКО из 79 регионов, в том числе 28 из Свердловской области. Всего на гранты распределено 2,25 миллиарда рублей, почти 48 миллионов из которых отправятся на Средний Урал.

Миллионы под Кустурицу, Лунгина и Михалкова

Из всех просящих свердловчан самый большой "кусок президентского пирога" отойдет НКО "Фонд развития культуры и кинематографии "Страна". Без малого 6 миллионов рублей выделено на проведение в 2018 году Всемирного фестиваля кино. За 3 месяца проведения участниками мероприятия станут более 400 тысяч человек в 20 странах мира, сообщается в заявке.

За грант боролась Свердловская киностудия, которая является одним из учредителей этого фонда. Не исключено, что получить деньги ей помогли громкие фамилии. Как сказано в описании проекта, его в разное время поддерживали Эмир Кустурица, Никита Михалков, Павел Лунгин, Владимир Познер, Дмитрий Нагиев.

Ещё один грант, направленный на поддержку проектов в области культуры и искусства, получила НКО Фонд "Центр "Со-действие". Организация из Екатеринбурга, поддерживающая предпринимателей, занимающихся в том числе доставкой осетинских пирогов (!!!), получит 1,3 миллиона рублей. И потратит их на сохранении фононаследия классика этномузыкологии Бориса Галаева. Такого же осетинского, как пироги, композитора. Вот только какое отношение он и его труды имеют к Свердловской области?

Президентский грант "отхватили" любители не только музыки, но и поэзии, которые буквально "горят ее огнем". Молодежный проект организация "Май" оценила в 521,7 тысячи рублей. Эта сумма позволит провести очередной литературный конкурс, который соберет отечественных стихотворцев от 6 до 35 лет.

О, спорт, ты – грант

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни – отдельная номинация. Поддержку в ней получил проект по борьбе с пьянством и наркоманией "От трезвой деревни - к непьющей стране". Выводить из запоев жителей сел будет общественная организация переселенцев Камышловского района "Рассвет". Активисты намерены искать неблагополучные семьи, чтобы обучать их членов профессиям, востребованным на местном рынке труда.

Руководителем этой НКО является известный своим общением с Президентом уральский фермер Василий Мельниченко. Ему достался грант в 1,7 миллиона рублей.

В той же номинации, но сумму в три раза меньше, выиграл проект УрФУ. За полмиллиона вуз обещает развить женский любительский футбол в Свердловской области.

Спортивный отдел Екатеринбургской епархии получил второй по величине грант среди свердловчан – 3 миллиона рублей. Спортклуб "Русский силомер" под руководством мастера спорта по армрестлингу Игоря Пыжьянова займется пропагандой подтягивания на турнике. Наверное, на выделенные средства Средний Урал насытят этим нехитрым дворовым приспособлением.

Миллионы проплыли мимо

Цели некоторых обделенных просителей не могут не вызвать улыбки. Так, на распределение президентских грантов претендовал орган общественной самодеятельности "Инициатива". Организация просила президента выделить деньги на доказательство его любви к пенсионерам почти 4,6 миллиона рублей.

Судите сами, в заявке сказано, что деньги пошли бы на "формирование у людей старшего поколения чувства социальной стабильности (…) убежденности в том, что Российское государство и Президент РФ В.В. Путин реально заботятся о пенсионерах".

Убеждать стариков в том, что у них все хорошо, включая размер пенсии и платежи за коммуналку, организация планировала на лекциях для 330 слушателей. Если поделить запрашиваемую сумму на размер аудитории, то получается, что цена убеждения одного пенсионера – примерно 14 тысяч рублей.

Ещё один проект, мимо которого проплыл президентский грант - "Свердловский областной консультационный центр по вопросам ЖКХ". Организация, главой которой является экс-депутат ЗакСо Свердловской области, а ныне директор МВЦ "Екатеринбург-Экспо" Игорь Данилов - ждала от Путина около 2 миллионов рублей.

Деньги планировалось отработать в общественной приемной на базе РОО "Житель". Екатеринбуржцам и жителям других городов Среднего Урала оказывалась бы бесплатная юридическая помощь по вопросам ЖКХ, как при личном визите, так и по телефону.

"Пряников сладких всегда не хватает на всех". Охота за грантами Путина будет продолжена.

Валентина ЕРЕМЕЕВА