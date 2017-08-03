Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Для властей Югры вопрос межнациональных отношений один из самых болезненных. К "черному золоту", добываемому в автономном округе, тянет украинцев и белорусов, представителей Закавказья и Средней Азии. Про этнический состав россиян даже упоминать не стоит. Исторически сложилось, что сначала нефть нашли в Поволжье, а уж потом в Западной Сибири. И поехали нефтяники из Татарии и Башкирии в Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск.

Так что сегодня, по официальным сведениям, около 7% постоянно проживающих в Югре – татары, а вот 6% - украинцы. В былые времена генконсульство Украины работало в Тюмени – поближе к своим нефтяникам, а затем его перебазировали в Екатеринбург, ставшего центром федерального округа.

Губернатор Югры Наталья Комарова регулярно отчитывается о существенных бюджетных инвестициях в гармонизацию межэтнических отношений. Она подчеркивает, что в пересчете на душу населения эти затраты выше среднероссийских. Но, разумеется, для того, чтобы тратить, сначала нужно заработать и пополнить казну. А вот в этом у "хозяйки Югры" проблема одна за другой.

На заре своего губернаторства она еще застала нефть "за 100". А теперь баррель продают вдвое дешевле. Но, несмотря на разговоры, что югорская нефть вот-вот закончится, "черного золота" хватит еще надолго. И потому население не спешит уезжать с насиженных мест. Работы и зарплат на "большой земле" больше не стало – кризис всюду. Надо держаться за свое доходное место в нефтяном краю.

И вот на фоне хрупкого межнационального и экономического равновесия возникает проблема откуда не ждали. Источники "Уралинформбюро" утверждают, что в Нефтеюганске скакнет безработица среди местного населения. Это пока что не отразилось в статистике службы занятости. Во-первых, летом многие нефтеюганцы отправились в длительные отпуска. Во-вторых, люди, о которых идет речь, в своем трудоустройстве уповают на узкопрофессиональную биржу труда.

Пока что можно предположить - работу будут искать 400-500 специалистов по ремонту и обслуживанию скважин. Для сравнения – такой выброс "на улицу" Нефтеюганска сравним с тем, что закроется шахта в Кузбассе. Шахтер и нефтяник, конечно, могут пойти крутить баранку в такси, но таксистов и без них хватает.

Берем стандартную семью из четырех человек (родители плюс дети) и наши нефтяники превращаются в 2 тысячи жителей города, в котором сейчас зарегистрировано 126 тысяч. Вот тут у Натальи Комаровой заболит не только голова. Как же это случилось?

Все начинается с кухни

На окраине Нижневартовска, поблизости от берега Оби, разместилось внушительное здание кафе "Украина". Красный кирпич, имитация сельского дворика, национальная музыка, борщ, сало, драники… Одним словом, сделано с украинскими корнями. Это владения братьев Дулибяник. По паспорту они – граждане России, а те самые корни в Дрогобычском районе Львовской области.

Кормить нижневартовцев борщами и галушками братья стали в конце 90-х. Это были еще те времена в ХМАО! Мэр соседнего Нефтеюганска Владимир Петухов, воевавший с владельцами ЮКОСа, был убит в 98-м.

Вероятно, ресторанный бизнес был для Дулибяников "точкой входа". Надо было с чего-то начать, вот и начали от сельской печки – ведь родились они в селе, где меньше тысячи жителей.

В начале 2000-ых они организовали ООО "РОЗ-АН", учредителем которого значилась Розалия Степакина. В 2002 году компания была переоформлена на братьев с уставным капиталом в 30 тысяч рублей и сменила название на ООО "Недра" с пропиской на Самотлорском месторождении нефти. Но фактически до 2013-го в ее деятельности не было ничего интересного.

Судя по финансовой отчетности тогда произошел вертикальный взлет. Оборотные активы выросли с 4 миллионов до 329. Кредиторская задолженность достигла 433 миллионов рублей. Видимо потому, что братья купили в Нефтеюганске производственную базу. Но год компания все равно закончила с прибылью в 13,5 миллионов рублей. А в ноябре 2014-го уставной капитал «Недр» возрос до 30 миллионов рублей. Разгадка успеха кроется в основной деятельности компании – предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа.

Если зайти на сайт, то можно прочесть, что "Недра" имеют в своем распоряжении 47 бригад текущего и капитального ремонта скважин и 64 мобильные бригады сервисного обслуживания. Парк собственной техники – более 300 единиц, штат – более 1 000 человек. Это уже целая россыпь одноименных компаний – СК "Недра", ТСК "Недра" и просто "Недра".

В числе их заказчиков все нефтегазовые звезды России – Роснефть, Газпром нефть, Русснефть, ЛУКОЙЛ. А вы говорите - украинцы не умеют обслужить… Еще как!

Загадка "Недр"

Как же так, они же кухней занимались? Следует напомнить, что Западная Украина это не только вышиванки, сало и Бандера. Это еще и нефть. Конечно, за два века добычи недра в Ивано-Франковской и Львовской областях поистощились, но нефтяные традиции остались. В Дрогобыче, с которым Дулибяники до сих пор не теряют родственно-деловых связей, действует колледж нефти и газа.

Чудным образом представители самой антироссийской части Украины стали любимцами у российских нефтяных генералов. Да, напомним, по паспорту они – равноправные граждане России, но, как говорил еврей в старом анекдоте, "бьют по морде, а не по паспорту".

"Золотой скважиной", на которую устремлены взгляды Дулибяников является "Юганскнефтегаз", входящий в структуру "Роснефти". Суммы контрактов впечатляют. Например, в сентябре 2016 года – на 466 миллионов рублей. Иногда, ООО "Недра" даже являются единственным поставщиком, как было с контрактом на 4,5 миллиона рублей в марте прошлого года.

В августе 2016 года у Дулибяников был серьезный повод напиться горькой. Они проиграли выставленный "Роснефтью" контракт на 3 миллиарда рублей.

Кто же обеспечивает выполнение взятых перед нефтяниками обязательств по ремонту и бурению скважин? Что это за 1 000 сотрудников компаний "Недра"?

Сообразно новым веяниям, вербовка рабочих ведется даже в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Но вяленько, очереди из сообщений безработных там нет.

Как утверждают источники "Уралинформбюро", ремонтные бригады едут в Нефтеюганск с Западной Украины и Узбекистана. Украинцы могут составлять до половины штатной численности "Недр".

Агентство более недели через запрос пыталось выяснить у руководства компании – сколько иностранцев у них работает, как осуществляется их проверка на возможную причастность к враждебным России структурам, есть ли преференции для россиян при трудоустройстве, существует ли разница в оплате труда в зависимости от гражданства?

Нам с трудом удалось получить ответ за подписью генерального директора Игоря Пагутяка, родившегося все в том же Дрогобычском районе Львовщины.

В нем утверждается, что граждане Украины и Узбекистана составляют не более 10% от общей численности. А их проверка проводится в соответствии с действующим законодательством РФ.

Давайте полистаем списки сотрудников. Марьян Гошман, Роман Совыч, Степан Шпильчак, Степан Бильчак, Иван Огерук, Николай Хымын, Юрий Глынка, Юрий Марусяк, Иван Мачача, Игорь Хабаль, Богдан Гуш, Тарас Пенило… Это – не выборочное перечисление, это - сверху вниз по длинному списку из 100 граждан, прибывших на работу в "Недра". И половина в нем при проверке паспортов окажется гражданами Незалежной.

"Уралинформбюро" готово по запросу из компании переслать список и ждать обратно с указанием гражданства, если Игорь Пагутяк не верит, что в "Недрах" более 10% одних только украинцев. Мы говорим о "Недрах" в целом, как группе компаний. И удивляемся – с какой целью Пагутяк попытался нас обмануть?

Иными словами, работу по обслуживанию российских буровых вместо оставшихся безработными специалистов-россиян, постоянно проживающих в Нефтеюганске, получают гастарбайтеры с Западной Украины, которые увозят домой и заработанное, и налоги, поскольку они резиденты другого государства.

Вот тут Наталья Комарова хватается за голову – безработица и падение налоговых доходов. Рост социальной и межэтнической напряженности, который остро проявится… накануне президентских выборов весной 2018 года.

А теперь поговорим о безопасности. Это уже сердечная боль губернатора. Нефтегаз для России – это "наше все". Доходы, имидж, экология… На объекты по сути стратегического значения в массовом порядке допускаются сотни граждан враждебно настроенной Украины. Они не из Донецка, из Львива! Кто может гарантировать их неприятие террористической деятельности? Братья Дулибяники, у которых на родине есть "Компания Надра Украина"? Это не их полномочия. По закону этим должна заниматься ФСБ России.

Ну, есть в Нефтеюганске 5-е отделение Службы по ХМАО РУ ФСБ по Тюменской области. Оно в состоянии навести полновесные справки по хабалям и глынкам? Вопрос риторический.

Может нам, конечно, кажется, но мы видим хорошо организованный, легализованный канал экспедиции западноукраинских жителей в экономически важный регион России с одновременной выкачкой из него существенных денежных средств. Губернатору Наталье Комаровой, полпреду президента РФ Игорю Холманских, главе "Роснефти" Игорю Сечину с их постов, разумеется, виднее. Наше дело было об этом написать.

Андрей БЕЛЫЙ