Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Врио губернатора Евгений Куйвашев 3 августа в полдень впервые встретился со своими доверенными лицами и представителями. К ним он вышел в новом статусе – кандидата на пост главы Свердловской области. Причем, удостоверение участника выборной гонки он получил буквально за считанные минуты до встречи, став шестым официально зарегистрированным претендентом. Как передает "Уралинформбюро", ранее облизбирком вручил "корочки" Дмитрию Ионину, Игорю Торощину, Алексею Парфенову, Дмитрию Сергину и Константину Киселеву.

От регистрации в кандидаты на пост главы Среднего Урала до встречи с доверенными лицами Куйвашева разделяла лишь сотня шагов

Чтобы дойти до места встречи с доверенными лицами, Куйвашеву нужно было, по большому счету, лишь перейти дорогу - от дома правительства, где находится свердловский избирком, до Ельцин-Центра. На подходе его встретили глава РМК Игорь Алтушкин и глава "Академического" Алексей Воробьев.

У Евгения Куйвашева хорошее настроение, ведь удостоверение кандидата на должность губернатора есть не у каждого

Зал с символическим названием "Свобода" едва вмещает 110 человек: примерно половина из них – доверенные лица Куйвашева, остальные – в статусе его представителей. В числе последних, в основном, главы муниципалитетов области и депутаты местных дум. "Мы будем агитировать за него везде, где только сможем", - пояснил один из представителей свои дальнейшие обязанности.

Выданные на регистрации бейджи надели все доверенные лица, а многие представители просто положили их в карман или сумку

По сути, задача доверенных лиц и представителей кандидата в губернаторы одна - предвыборная агитация. При желании доверенные лица смогут присутствовать при подсчете голосов избирателей. Впрочем, в ходе встречи разница была заметна лишь по бейджам (у доверенных они именные) и в возможности выступить перед соратниками. Но слово дали только тем, кому врио губернатора доверяет, видимо, больше остальных.

Среди присутствующих - Семен Спектор, Виктор Шептий, Владимир Крицкий, Сергей Тушин, Виктор Тестов и другие знаковые политперсоны Екатеринбурга и области. Обстановка, соответствующая названию зала – свободная и непринужденная. Однако Николай Косарев, сидевший среди представителей фаворита губернаторской гонки, кажется, чувстововал себя неловко. Может быть ректор Уральского горного госуниверситета переживал: не поспешил ли он с заявлением о досрочной отставке. А, может, волновался за последствия прокурорской проверки в вузе.

У ректор Горного печальный вид: он может не успеть рассказать студентам о предвыборной программе Куйвашева

Куйвашев был краток: уложился без малого в 15 минут. За это время он успел рассказать о социально-экономическом положении дел в регионе, щеголял положительной статистикой по росту зарплат бюджетников, строительству жилья и объему инвестиций. Основной посыл монолога: присутствующие должны рассказать уральцам не только о том, что при Куйвашеве было сделано в регионе, но и о планах будущего развития Среднего Урала – программе "Пятилетка развития".

"Нужно сделать все, чтобы вам, как доверенным лицам, доверяли. А почему вам должны верить? Потому, что есть реальные доказательства развития Свердловской области", - напомнил он.

О "Пятилетке" доверенные лица должны успеть рассказать почти 4,5 миллионам жителей Свердловской области за 5 недель

В своих выступлениях доверенные лица тоже были лаконичны. Так, представитель профсоюза одного из промышленных предприятий Среднего Урала и директор свердловского медколледжа пообещали привлечь более 10 тысяч рабочих и студентов каждый. И, словно сговорившись, они повторили в конце выступления слова российского премьера Дмитрия Медведева, которыми он ответил на санкции США: "Мы справимся!".

Алексею Воробьеву сегодня оптимизма и артистизма было не занимать

Видимо, обстановка 90-х Ельцин-Центра повлияла на Алексея Воробьева, который модерировал встречу. Он начал выкрикивать бодрые речевки, чем немного смутил сидящих в зале и звукорежиссера, который быстренько убавил звук в колонках. "Молодежь – с нами! Строители – с нами! Вот так, товарищи!". А после и вовсе вжился в роль Алана Чумака: "Мы зарядим вас на победу!", - проскандировал он.

"За себя, за область, за страну!"

Предвыборная агитация начнется 12 августа и завершится в полночь 9 сентября. Тем ли доверился Евгений Куйвашев, будет ясно после единого дня голосования - 10 сентября.

Валентина ЕРЕМЕЕВА