Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал главам муниципалитетов ускориться в реализации федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Благоустройство территорий стало темой совещания, которое он провел с мэрами городов Среднего Урала 9 августа, передает корреспондент "Уралинформбюро". Нестандартными оказались место и формат разговора - из Краснотурьинска по видеосвязи.

Этот город на севере области для визита главы региона был выбран не случайно. Краснотурьинск вошел в число 33 муниципалитетов, получивших субсидии на реализацию федерального приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.

Речь идет о благоустройстве дворовых и придомовых территорий, набережных, городских парков и других мест отдыха местных жителей.

На эти цели уральским городам и поселкам было выделено 908 миллионов рублей. 315 - из федеральной казны, 370 - из областной, 197 миллионов – средства муниципалитетов, а свыше 25 миллионов рублей поступило из внебюджетных источников, в том числе это вклад самих жителей.

О том, что сроки оформления необходимой для субсидий документации истекают уже на следующей неделе, 15 августа, градоначальникам напомнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Деньги в областной бюджет были перечислены еще в конце июля, но из 33 муниципалитетов документы для получения готовы лишь у трех. Хочу напомнить, что субсидии города получат лишь после заключения контрактов с подрядчиками", - констатировал он.

По словам мэра Александра Устинова, в Краснотурьинске вместе с жителями решено привести в порядок шесть дворов.

О готовности реализации приоритетной программы отчитались главы Екатеринбурга, Полевского, Волчанска и ряда других городов. В аутсайдерах оказались Ревда и Артемовский.



Евгений Куйвашев взял на карандаш "отличников" и "двоечников", участвующих в реализации приоритетного проекта.

"Глав этих территорий я попрошу ускориться с документацией. Это касается важного вопроса федерального финансирования. Мне еще не хватало возвращать деньги Федерации", - отчитал медлительных глав Евгений Куйвашев.

По его тону градоначальники, кажется, поняли: срыв проекта, находящегося под контролем президента РФ, может сулить неприятности.

Впрочем, времени разъяснять им детали возможных последствий в плотном графике рабочего визита Евгения Куйвашева не оказалось. После совещания он отправился на встречу с сотрудниками Богословского алюминиевого завода. Как участнику сентябрьских выборов главы региона ему было важно встретиться с коллективом градообразующего предприятия.

"К нам приехал Евгений Владимирович, и он очень быстро ходит по лестницам", - задыхаясь, представил металлургам главу региона гендиректор предприятия Владислав Казачков. Коротко, словно на выдохе, он презентовал "пакет успехов и проблем" завода, а затем передал слово гостю.

"За последние 5 лет в Свердловской области было много сделано для ее развития и теперь она входит в десятку лучших регионов России. Сейчас настало время для рывка, чтобы через пять лет Средний Урал уже входил в тройку регионов-лидеров страны", - заявил Евгений Куйвашев.

Далее он напомнил о росте социально-экономических показателей и предложил перейти к вопросам из зала. Неожиданно возникшую тишину он развеял шуткой: "Правильно, кто же говорит о проблемах при начальстве".

"Эх, не каждый же день такие встречи", - отозвался кто-то из зала и к главе региона посыпались вопросы и жалобы.

Работники завода высказали недовольство нехваткой медработников в местных клиниках, оттоком молодежи из города, отсутствием железнодорожного сообщения с Екатеринбургом и автобусным с ближайшими поселками. Врио губернатора пообещал, что квалифицированных специалистов и младшего медперсонала в отдаленных городах с 2018 года станет больше, как только в регионе запустится программа обеспечения работников сферы здравоохранения жильем. На решение транспортных вопросов он попросил дать ему три дня.

"А после, через главу города, я вам передам письменный ответ, что можно сделать и что будет сделано", - заверил собравшихся Куйвашев.

Уверенный тон ответов главы региона вызвал оживление в зале. С первых рядов Евгения Куйвашева постарались убедить, что не пропустят губернаторские выборы 10 сентября. Куйвашев напомнил: тогда же в муниципалитете состоятся и выборы депутатов местной думы.

"Вам надо выбрать внятных людей, чтобы они могли продолжить дальнейшее развитие города", - подчеркнул он.

После встречи с заводчанами глава региона отправился в пешую прогулку по достопримечательностям Краснотурьинска. Одной из них стала детская музыкальная школа, отметившая в этом году свое 62-летие.

"У нас крепки традиции, до сих пор дети любят и выбирают такие инструменты, как балалайка и домра", - рассказала директор ДМШ Светлана Шутт в ходе короткой экскурсии по концертному залу.

Затем глава региона прошелся по набережной, которую ждет глобальная реконструкция...



С набережной открывается вид на урбанистический пейзаж Краснотурьинска.



Спуски и подъемы к воде ждут ремонта, судя по всему, не один десяток лет.

...и заглянул в городской парк культуры и отдыха, который тут называют Парком влюбленных. Он задержался на импровизированном вернисаже местных художников и застал репетицию детского творческого коллектива.



Евгения Куйвашева заинтересовала художница, рисующая в парке местный пейзаж.

Перерыв на искусство оказался не долгим. Евгения Куйвашева ждало еще одно, но уже закрытое от прессы, совещание.



Валентина ЕРЕМЕЕВА