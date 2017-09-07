Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и безСегодня в 19:39
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За месяц до юбилея.
Как шутят в Екатеринбурге, Россель сразу за Путиным. Нынче Владимир Владимирович отметит 7 октября 65-летие, а на следующий день Эдуард Эргартович - свой 80-летний юбилей.
На предстоящий день рождения одним из подарков, который заранее получил первый свердловский губернатор, стала выставка, посвященная его работе и семье. Более двух тысяч экспонатов – документы, презенты от руководителей регионов России и иностранных государств, протокольные и семейные фото.
Этот снимок, возможно, один из любимых у Росселя. Я родился – "5600!", - хвастается он, давая понять, что его фигура была весома с первых дней жизни
Такого жуткого презента, признался Россель, он ещё не получал. "Меня смущала идея выставки. Как-то неловко я себя чувствую… Это страшно, что при жизни делается такая выставка", - откровенничает он.
Впрочем, дурные мысли член Совета Федерации от себя отогнал быстро: хорошее расположение духа, говорят его соратники, главная черта Эдуарда Росселя. Без нее он бы не справился с кризисом, который накрыл регион в 90-е годы.
"Я пришел во власть неожиданно для себя. Мне было очень трудно: работали в голодной и разваливающейся области, которую в 1992 году отключили от поставок питания: ни хлеба, ни масла, ни чая, ни соли или сахара. Это просто инфарктная ситуация, а за спиной - 5 миллионов человек! Мы тогда единственными в РФ создали карточную систему и жили по ней", - рассказал будущий юбиляр.
Перед экскурсией по выставке слово дали современникам Росселя-губернатора. Сосед по креслу в СовФеде, как сам себя назвал экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, раскрыл, пожалуй, главную интригу того времени: область и город - дружили или конфликтовали?
"Были времена, когда мы с Эдуардом Эргартовичем понимали друг друга, а были времена – когда не очень. Наше противостояние иногда носило острый характер, была борьба, была конкуренция, но мы никогда не допускали беспредела. А сейчас мы сидим в Совете Федерации в соседних креслах и иногда голосуем друг за друга, когда кто-то из нас выходит в буфет", - открыл тайну бывший градоначальник.
Если раньше мэр и губернатор расходились во мнениях, то сейчас они - единомышленники
Любовь к объятиям, как символу широты души, Россель демонстрировал на протяжении всего своего почти 17летнего губернаторского срока, вспоминает неповторимый свердловский премьер-министр Алексей Воробьев, прогуливаясь по выставке и листая альбомы.
"Эдуард Эргартович - человек, который искренне верит в то дело, которое делает, и своей энергией он очень многих людей заряжает. Очень редко, когда он унывал - он очень жизнелюбив и своим жизнелюбием щедро делился и делится с окружающими", - рассказал корреспонденту "Уралинформбюро" председатель регионального правительства времен Росселя.
Анатолий Сысоев, отстав от музейного экскурсовода, бродил по экспозиции и рассматривал черно-белые фотокарточки из семейного архива первого лица Свердловской области. С теплотой глядя на портрет супруги Росселя, бывший директор Богословского алюминиевого завода раскрыл секрет семейного счастья Эдуарда Эргартовича
"У нас с его супругой хорошие отношения, вместе они почти 60 лет. И тайна их идиллии проста: в любой семье кто-то должен быть начальником, и в этой семье это был не Эдуард Эргартович. Дома он не руководил, дома его "строила" жена. Всех нас жены "строят" дома", - пояснил вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.
Первое лицо Сбербанка на Урале Владимир Черкашин работу с Росселем детально помнит и без архивных материалов.
Председатель правления Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин себя на фотографиях не нашел
"Я в тот период, по его настоянию, возглавлял "СКБ-банк", и многие решения, которые Россель принял, позволили пережить все сложные периоды, в том числе кризис в 98-м. Если было нужно, он мог выйти на руководство Центробанка, встретиться и с председателем правительства страны - он всегда делал это смело. Он всегда советовался и никогда условий не диктовал", - коротко, по-деловому поделился воспоминаниями Черкашин.
Юбиляр буквально отобрав микрофон у экскурсовода, подвел прессу и гостей выставки к ее "изюминке" - 170-летнему итальянскому баяну. Когда-то Россель играл на нем "Уральскую рябинушку" и "Заводскую проходную" для семьи и друзей.
"Я на баяне играю и на аккордеоне, на фортепиано и балалайке играть умею", - напомнил он.
Впрочем, в прошлом Россель долго не задержался, перейдя к делам насущным – буквально послезавтрашним выборам губернатора Свердловской области. Фаворита предвыборной гонки Евгения Куйвашева он представил как "культурного и образованного человека", которого он знает очень давно. "Рядом с ним из кандидатов никого даже рядом ставить нельзя. С ним область росла и дальше будет расти", - заявил он.
В этот момент Алексей Воробьев, не изменяя себе, призвал "Все на выборы 10 сентября!", а юбиляр, взяв кандидата в губернаторы за локоток, авторитетно предложил: "Пойдемте пока лучше на фуршет".
Валентина ЕРЕМЕЕВА
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