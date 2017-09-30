Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

2017-й год обозначил "армейский" тренд в кадровой политике, реализуемой президентом России. Может это вызвано близким общением Владимира Путина с Сергеем Шойгу. Ведь у министра обороны призыв в армию два раза в год – весной и осенью. Одни ушли – других набрали.

Теперь такая же ротация прослеживается на политическом плацу. Весну нынешнего года в новом статусе и.о глав региона, к примеру, встретили Александр Бречалов (Удмуртия), Максим Решетников (Пермский край), Артур Парфенчиков (Карелия). В сентябре они, пройдя "курс молодого бойца", выиграли губернаторские выборы.

Еще не успел закончиться сентябрь, а политбомонд встряхнули новые отставки. Главы регионов "полетели" буквально стаей. Что ни день, то тряхнет Красноярск, Махачкалу, Самару, Нижний Новгород.

Судя по всему, на столе у верховного главнокомандующего Путина лежит стопочка указов на "дембель". А рядом аналогичная – на призывников.

Если верить исследованиям "Минченко консалтинг", то сейчас спокойно могут себя чувствовать лишь главы регионов Уральского федерального округа. Причем все шесть - не до них. Даже "хозяйка Югры" Наталья Комарова, у которой полно проблем, может пока расслабиться. Не говоря о Евгении Куйвашеве, который только что без особого труда продлил свои полномочия на 5 лет.

А в других округах не только претенденты, но и уже досрочно сложившие полномочия главы регионов. Из разряда – "они служили вместе с Росселем". Как ранее сообщало "Уралинформбюро", экс-губернатор Свердловской области готовится отметить свой 80-летний юбилей и преспокойно продлил членство в Совете Федерации в качестве посланника Куйвашева. А вот Валерий Шанцев и Рамазан Абдулатипов остались не у дел. Как резюмировал глава Дагестана, взят курс на "озеленение кадров". И то ли это молодо-зелено, то ли денежно-зелено.

Кремль еще весной обозначил свою приверженность к кадрам, прошедшим федеральную закалку. Они могут быть с корнями из регионов, в которые возвращаются на повышение. Но это не обязательно, как в случае с Бречаловым. А вот столичные манеры за время работы в министерствах и ведомствах обязаны выучить.

Осенний призыв должен обеспечить правильные президентские выборы в проблемных регионах. Причем проблемной можно считать практически всю Россию. Везде коррупция и снижение доходов населения, проблемы с медициной и дорогами. Новобранцам в статусе и.о. главы региона электорат должен чуточку поверить. И это добавит активности избирателям, которых на выборы разве что лотереями с машинами и квартирами сегодня заманишь.

А что реально изменится в той же Удмуртии при уже избранном Бречалове – вопрос далеко не праздный. Также как и в Нижегородской области при выходце из Минпромторга Глебе Никитине.

По сути сегодня можно с уверенностью говорить лишь об одном – в Кремле о кадрах решают все. Регионам остается лишь придти проголосовать за человека с доверенностью Путина.

Андрей БЕЛЫЙ