Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Екатеринбургская епархия потерпела сокрушительное поражение на Исети. Это нужно занести в историю города Екатерины. Защитники городского пруда еще не до конца осознали, что им можно праздновать победу.

Известный в журналистских кругах "Миша в красных ботинках" - главред екатеринбургского таблоида накануне взял подобострастное интервью у митрополита Екатеринбургского Кирилла с главным тезисом "покойся с миром, Храм-на-воде". "Да, я знаю, что сторонников строительства больше, чем противников, и знаю, что многие с недоумением смотрят на происходящее. Но мы не будем мериться силами и найдем компромиссный вариант", - заявил правящий архиерей.

Для тех, кто еще не в курсе, компромисс – это строительство нового храма святой Екатерины не в акватории пруда, а на его берегу. Рядом с Театром драмы – вместо нынешнего сквера напротив здания областного правительства. Можно даже идеологически красиво преподнести эту идею – в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции нашлось-таки земное пространство для храма, снесенного большевиками!

Конечно, теперь на этот храм не повалит глазеть народ со всего мира, как это виделось губернатору Евгению Куйвашеву. Ведь именно ему нынешним летом пришлось буквально грудью встать на защиту Храма-на-воде и обронить в сердцах фразу про "общественных террористов", топящих статусную городскую идею. Самый большой в мире храм на водной глади – завидный туристический магнит был предан в жертву общественному согласию.

Среди правофланговых этих самых "террористов" эксперты выделяли ряд СМИ, которые палили по храму из орудий главного калибра. Теоретически "разъяснительную работу" в стане противников должен был проводить Фонд святой Екатерины, куда директором посажен Александр Андреев. Но солидные деньги учредителей уходили на мероприятия столь же близкие к проекту храма, как буддистская ступа к РПЦ.

Тут следует вспомнить, как глава Администрации губернатора Владимир Тунгусов, в прошлом году общаясь с руководителями ведущих региональных СМИ, заявил в отношении ситуации по Храму-на-воде примерно следующее: мы умеем организовывать работу как за, так и против. Некоторые даже подумали – это намек на то, что все происходящее спектакль одного кукловода?

История восстановления храма святой Екатерины в городе, идущем к своему 300-летию, помнит, как мэрия города, когда в ней Тунгусов был "серым кардиналом", согласовала протестный митинг Леонида Волкова (нынешнего начальника штаба Алексея Навального). Тогда губернатор Александр Мишарин хотел восстановить историческую справедливость на Площади Труда. Ему с владыкой Викентием показали кукиш. И многие понимали, что это – замаскированная позиция отцов города, включая Аркадия Чернецкого.

Викентия сменил в Екатеринбурге Кирилл. И стал отчаянно биться за храм. Мэрия предлагала митрополиту буквально отхожие места. Например, площадку туалета в сквере на Плотинке. Повторим мнение неоднократно высказанное "Уралинформбюро" – храм сослали в пруд!

Сложнейшая постройка на водной глади - это не прихоть главы РМК Игоря Алтушкина, это – его крест. Его призвали вложиться и возглавить богоугодную стройку. Ведь антихрамисты митинговали не перед подворьем митрополита, а перед штаб-квартирой РМК! Игорь Алексеевич принял этот удар по-христиански, "ударили по левой щеке – подставил правую".

Публично концепция поменялась стремительно. Еще в прошлый четверг заключение екатеринбургских геофизиков об опасности строительства храма воспринималось чуть ли не сенсацией и зыбкой возможностью смены тренда. Хотя в околоцерковных кругах уже месяц ходили разговоры-прощупывания – а как общественность отнесется к идее "приземления" храма, ведь руководство Епархии было всеми руками "за" водный проект?

И вот неожиданно таблоид "Миши в красных ботинках" начинает прославлять Фонд святой Екатерины. А затем публикует заявление митрополита Кирилла. Это косвенно свидетельствует о том, что Фонд мог "простимулировать" данное СМИ. И дальнейшие публикации во имя храма лишь подтвердят данную версию.

Прокол в идеологическом фронте случился неожиданным образом. Параллельно с интервью митрополита издание "Повестка дня" опубликовало интервью советника губернатора Александра Рыжкова, ныне занимающего важный пост в Мишином таблоиде. В нем он горячо поддерживает строительство Храма именно на пруду: "мы бы вошли с ним в некий унисон с нашей северной столицей. Потому что, по сути, Храм Спаса на крови тоже построен на воде, на насыпном острове. Была бы историческая связь".

А тем временем губернатор провел заседание рабочей группы по вопросам строительства храма, где заявил, что еще весной (вот не знали этого антихрамисты со своими "обнимашками" пруда!) принял решение предложить иную площадку под храм, но подобные заявления некорректно было делать во время его предвыборной кампании. В итоге Градостроительному совету предстоит рассмотреть вариант возведения храма рядом с Театром драмы.

Спектакль окончен. Занавес.

Вадим ДЫНИН