Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

С середины октября ключевым объектом УГМК в Свердловской области стало тепличное хозяйство на окраине Екатеринбурга. В поселке Садовый после ноябрьских праздников должна состояться сдача второй очереди теплиц под управлением УГМК-Агро. Как утверждается, новые технологии подсветки и подкормки огурцов и помидоров повысят их урожайность и продлят сроки плодоношения.

Сейчас строительные работы в теплицах идут в авральном режиме. Источники "Уралинформбюро" утверждают, что принимать новостройку приедет президент УГМК Искандер Махмудов. Два года назад вместе с гендиректором "медной империи" Андреем Козицыным они на равных правах учредили ООО "Агро-актив", являющееся материнской компанией для УГМК-Агро.

Впрочем, у Махмудова накопилось в Екатеринбурге достаточно много вопросов кроме огуречных делянок. Тут и хоккей, и проект ЭКСПО, и снос телебашни.

В сроки, проговариваемые инсайдерами (10-20 ноября), хоккейный клуб "Автомобилист", контроль над которым после покупки 33% акций КРК "Уралец" полностью перешел к УГМК, будет играть на выезде. Так что живьем "шоферов" основной собственник медной компании не увидит. Зато сможет обсудить с властями Свердловской области перспективы поддержки клуба. Официально "Автомобилист" в 2017 году не имеет строки в региональном бюджете, но это вовсе не означает, что про хоккей забыли.

Новая хоккейная страница - идея построить Ледовую арену на 15 тысяч мест. Возведенный 45 лет назад "Уралец" имеет трибуны на 4 тысячи мест, а при концертах с использованием площадки разрастается до 7 тысяч.

УГМК выпросила у региона площадку с недостроенной телебашней в районе цирка. Первоначально этот участок планировалось выставить на торги с тем, чтобы вернуть в казну Свердловской области несколько сот миллионов рублей, потраченных на выкуп телебашни у федеральных властей. Стартовая цена обозначалась в 650 миллионов рублей, и она была подъемной для ряда девелоперов, планировавших возвести комплекс апартаментов (строительство иного жилья не позволяет категория земельного участка). Все закончилось тем, что 220-метровый бетонный шпиль ушел в качестве 40% вклада Свердловской области в уставной капитал ОАО "Ледовая арена". 60% должна внести деньгами УГМК, чтобы построить арену.

Опрошенные "Уралинформбюро" эксперты в один голос заявляют, что строить спортивно-культурный объект на участке, сопоставимом с тем, что сегодня занимает "Уралец", абсурд. Плюс к тому серьезная проблема с улично-дорожной сетью в этом районе. Если на концерт приедет хотя бы пара тысяч частных авто, они не смогут ни добраться к арене, ни встать там на парковку.

Весьма вероятно, что вскоре общественность будет проинформирована о выборе новой площадки для домашней арены "Автомобилиста" - на ВИЗе, где хотят принять ЭКСПО-2025, а потому такая арена будет весьма кстати, или, скажем, в районе аэропорта Кольцово. А освободившийся участок на берегу Исети УГМК сможет использовать под свой девелоперский проект.

Главная загвоздка – телебашня, которую "медная империя" амбициозно пообещала снести. Вот только хватит ли у нее сил и умения? Публично подчиненные Козицына уже отвергли план алмазной резки советской постройки. А желающих заняться взрывными работами в непосредственной близости к жилым, офисным и социальным объектам будет найти сложно. До Махмудова, разумеется, донеслись вести из Екатеринбурга о "направленном взрыве", потому не исключено, что он на месте захочет прикинуть, не сдует ли у него корону взрывной волной.

Миллиардеру из списка Forbes пора оценивать и свои возможные доходы от проекта ЭКСПО. Эксперты указывают, что Кремль всерьез озаботился победой за право проведения главной международной выставки пятилетия в Екатеринбурге. Если ЭКСПО-2020 был для уральской столицы мифом, то ЭКСПО-2025 становится реальным лотерейным билетом.

Владимир Путин в июле впечатлился ИННОПРОМом и, вроде как, готов повторить олимпийскую викторию Сочи. Тем более, что инфраструктура ЭКСПО кардинально отличается от спортивной – не надо строить трамплины и трассы, которые затем некуда пристроить. Полугодовая выставка требует главного павильона и конгресс-центра, а остальное экспозиционное пространство возводится, а затем разбирается. Городу же останется апгрейд инфраструктуры, которая нужна всегда – транспорт и дороги, гостиницы и общепит.

В случае проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге УГМК не применет вложиться в доходные сферы. Сейчас у компании уже есть отель Hyatt, второй Hyatt place строится к футбольному мундиалю. Словом, на обеде с дарами УГМК-агро Махмудову будет что обсудить с губернатором Евгением Куйвашевым.

Дмитрий БУЗДАЛОВ