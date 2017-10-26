Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

В марте этого года "Уралинформбюро" в своей статье "Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна" предрекло усиление роли общественных палат в разделе властных полномочий. "Именно Общественная палата - федеральная, региональная, муниципальная - действующая в рамках специально разработанного федерального закона, нацелена оградить общество от властного беззакония и одновременно повысить уровень гражданской ответственности" - прогнозировали мы более полугода назад.

Скептические ремарки типа "а что это за палата, не палата ли №6 для тех, кто не пробился в депутаты?" мы пропустили мимо ушей и терпеливо наблюдали за ходом времени. И вот случилась знатная поклевка! Новый глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил о том, что ведутся переговоры с рядом губернаторов о том, чтобы федеральная ОП получила квоту для назначения членов региональных палат, тем самым выстраивая вертикаль этой пятой власти.

Интересно за счет кого федералы предлагают "подвинуться"? Сейчас, к примеру, Общественная палата Свердловской области состоит из 42 членов. Треть назначает губернатор, треть – Законодательное собрание, а затем сообща они выбирают еще треть из кандидатов от некоммерческих организаций. И каков должен быть размер федеральной квоты, чтобы сделать региональную палату независимой от губернатора – а ведь это декларируемая цель?

С одной стороны идея Фадеева отдает популизмом. Как мы подчеркивали ранее, качество работы ОП в значительной степени зависит от профессионализма и личной позиции ее членов. Все ли они смотрят в рот главе региона? Надо, кстати, напомнить, что решения любой общественной палаты носят рекомендательный характер. Так для чего биться за места в ней?

Дело в том, что наступают новые времена. Принятый еще в 2014 году федеральный закон "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" сегодня начинает реализовываться в регионах. Скажем, в Свердловской области уже сформированы Общественные советы при десяти министерствах и ведомствах. До конца текущего года их число возрастет вдвое. По закону они формируются "50 на 50" - половина членов выдвигается Общественной палатой, а вторая – органом исполнительной власти.

Накал страстей на прошедших выборах председателей этих советов при Управлении делами Губернатора и при Департаменте госзакупок Свердловской области доказывает, что общественный контроль – это не профанация. Это действенный инструмент, если он попадает в руки профессионалов в своей сфере.

За девять месяцев этого года объем закупок через Департамент составил 42 миллиарда рублей. При этом экономия бюджетных средств на конкурентных торгах всего-то 5%. В среднем число участников не превысило трех. Говорит ли это о том, что часть претендентов на победу "зажали", а потому и цены не особо упали? При независимом от чиновников аудите Общественная палата Свердловской области через своих представителей получит ответ на этот вопрос.

Можно ли было прежде мечтать о том, что свердловские госзакупки станут реально прозрачными? Общественники и журналисты, конечно, пытались установить контроль, но их к порогу Департамента на пушечный выстрел не подпускали. Та же ситуация с управделами, МУГИСО, минфином.

Свердловская Общественная палата за последний год не раз доказывала свою влиятельность. Так было в ситуации с Черноисточинским прудом в Нижнем Тагиле, транспортной реформой в Екатеринбурге. Есть, конечно, в палате (тут самое время вспомнить про "палату №6") эпатажные персонажи типа Валерия Черкашина, который может послать всех матом и хлопнуть дверью. Но там, к примеру, есть и Андрей Волегов, без которого теперь немыслимо обсуждение любой экологической проблемы.

Палата "показала зубы" региональной власти. Попытается ли та в ответ на выборах нового состава летом 2018 года вернуть ее "в карман"? И, вообще, каков будет конкурс на место в ОП? Волей-неволей своим заявлением Валерий Фадеев поднял рейтинг региональных палат. Их зубы могут стать золотыми.

Дмитрий БУЗДАЛОВ

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