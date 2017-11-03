Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Россиян в ближайшие дни ждут праздничные выходные. А вот для многих в Челябинске это время пройдет в приготовлении к знаковому событию, которого там ждали с 2005 года. 12 лет назад на Южном Урале состоялся II-й российско-казахстанский форум на высшем уровне. 8-9 ноября на XIV-м Форуме межрегионального сотрудничества президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, наверное, что-то вспомнят о былом, но в большей степени будут говорить о будущем, в первую очередь о развитии человеческого капитала.

Идею провести традиционную встречу глав двух государств вновь в Челябинске год назад на форуме в Астане высказал южноуральский губернатор Борис Дубровский. Президенты ее безоговорочно поддержали.

"Для нас огромная честь и ответственность - провести форум межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном в Челябинске. Челябинская область занимает второе место среди российских регионов по товарообороту с Казахстаном, в самых различных отраслях и сферах есть достаточное число совместных проектов, которые уже работают или появятся в перспективе. Их реализация – дело рук людей: образованных, целеустремленных, нацеленных на совершенствование. Именно поэтому развитие человеческого капитала станет основной темой российско-казахского форума и будет обсуждаться на его площадках", - подчеркивает Дубровский.

Примечательно, что осенью 2017 года исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между постсоветскими Россией и Казахстаном. Юго-восточная часть Челябинской области имеет общую границу с Республикой, что помогло в современных условиях наладить прочные связи. Подробнее об этом в интервью "Уралинформбюро" рассказали министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников и депутат Законодательного Собрания региона Александр Журавлев.

- Сергей Александрович, как вы оцениваете потенциал вектора развития трансграничных отношений?

- Деловые связи между Челябинской областью и Республикой Казахстан характеризуются взаимным интересом со стороны предпринимателей. В качестве примера приведу прошедшую в июле выставку ЭКСПО-2017 в Астане, где состоялась тематическая неделя Челябинской области. Наш регион представляли 20 компаний, руководители различного уровня как из бизнеса, так и социальной сферы, науки и образования.

Были подписаны соглашения между Фондом развития МСП Челябинской области и костанайским Фондом развития предпринимательства "Даму". Более 40 казахстанских компаний приняли участие в переговорах формата В2В.

Стоит отметить, что бизнесмены Республики считают рынок Челябинской области весьма привлекательным с точки зрения инвестиций. По данным Челябинскстата на первую половину 2017 года, в нашем регионе зарегистрировано 130 коммерческих предприятий с учредителями физическими и юридическими лицами из Казахстана.

- Можно ли сказать, что деловые связи Казахстана с Челябинской области прочнее, чем с другими российскими регионами?

- Как неоднократно отмечал губернатор Борис Дубровский, взаимодействие с Республикой имеет для Южного Урала особый смысл и содержание. Сегодня на Казахстан приходится треть внешнеторгового оборота Челябинской области. Из-за близкого соседства мы имеем схожие условия в экономике и агропромышленном секторе, поэтому совместные проекты выглядят более перспективными.

Мы поставляем в Казахстан оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, древесину, текстильные изделия и обувь. Соседи отправляют нам продукты питания, продукцию химической промышленности, минеральные продукты. Экономическое сотрудничество интенсивно развивается благодаря комфортным условиям дружбы и добрососедства, которые установились между нашими странами.

С начала 2017 года у нас почти в полтора раза вырос товарооборот - до 887,1 миллиона долларов. При этом практически обеспечен баланс между объемами импортных (472,4 миллиона долларов) и экспортных (414,7 миллионов долларов) поставок. Объем поступивших инвестиций тоже растет год от года.

Такие показатели обусловлены системным подходом правительства Челябинской области к вопросам планирования и осуществления межрегиональных торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей. На данный момент у нас много совместных проектов с Казахстаном, и мы будем продолжать наращивать объемы взаимодействия.

- То есть достигнутые результаты – не потолок?

- Правительство региона рассчитывает в ближайшие годы существенно увеличить взаимный товарооборот с Казахстаном, по объемам которого Челябинская область уже сейчас занимает второе место среди регионов России. В целом на долю 12 приграничных российских территорий приходится около 55% от общего объема товарооборота между двумя странами.

В текущем году интеграционные процессы между приграничными регионами значительно активизировались. Ожидается рост числа совместных российско-казахстанских предприятий и открытие официальных представительств компаний в обеих странах.

Челябинская область имеет важные компетенции в сфере агропрома, металлургии, машиностроения. Наиболее перспективным представляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства, как с точки зрения создания совместных предприятий, обмена опытом и технологиями, так и в научных разработках, имеющих важное практическое значение для агропромышленного сектора.

- Александр Леонидович, рубли и тенге, конечно, важны. А что еще укрепляет взаимоотношения жителей области и Республики?

- Как председатель Ассамблеи народов Южного Урала могу сказать, что между жителями Челябинской области и Казахстана сложились, помимо деловых, тесные социальные и культурные связи.

В состав Ассамблеи входит казахский общественный центр "Азамат", созданный в декабре 2002 года. С 2012 года у нас проводится региональный фестиваль-конкурс казахского национального творчества "Туган Жер" ("Родная земля"). Вообще, редкое культурное мероприятие в Челябинской области обходится без участия казахских культурных центров. На предстоящем форуме главное в повестке – деловая сторона, но я открою секрет: культурная часть там тоже предусмотрена, с выступлением казахстанских и южноуральских коллективов.

Кроме культурных связей есть и личные контакты между населением государств. Я думаю, что Борис Александрович Дубровский не случайно предложил провести нынешний форум именно на Южном Урале. Это абсолютно логично и правильно, потому что мы с Казахстаном - давние добрые соседи. Когда в 1991 году распался Советский Союз, мы продолжали дружить.

На территории Южного Урала проживает 35 тысяч казахов, безусловно, это приводит к установлению родственных связей, особенно в приграничных районах. Где-то в семье муж с российской стороны, а жена - казашка или наоборот. Лично у меня много друзей- казахов. Поэтому мы готовимся к приему гостей форума очень серьезно, вкладывая в том числе и душу. Понимая, насколько важно это мероприятие как на высшем уровне, так и для жителей Челябинской области.

- А чем вам запомнился форум 2005 года?

- С тех пор многое уже позабылось. Но мы до сих пор помним, как у нас по Кировке (пешеходный бульвар в Челябинске – прим.ред.) гуляли Владимир Владимирович и Нурсултан Абишевич - зашли в кафе-бар напротив Законодательного собрания, которое теперь знаменито, и выпили по кружке пива.

- Все ли задачи, которые были озвучены на форуме 12 лет назад, удалось реализовать?

- Сказать, что да, все удалось – значит, слукавить. Какие-то вещи выполнены, безусловно, какие-то - нет. Если говорить о том, что сделано - мы смогли установить четкое взаимодействие приграничных территорий, прошли путь к образованию Евразийского экономического пространства и Таможенного союза. В нашем регионе создан институт, который занимается евразийскими вопросами на территории Казахстана и в Челябинской области. В целом, большинство тех задач, которые были тогда поставлены, мы выполнили и стали ближе друг другу.

- Какие ожидания у вас от нынешнего форума?

- При встрече лидеров двух государств всегда расставляются точки над "i". Чего ждут простые люди? Разумеется, беспрепятственного передвижения через границу между регионами.

Нам бы, по идее, нужно держать границы на замке, но когда рядом настоящие друзья - надо идти на послабление, чтобы увеличить обмен человеческим ресурсом. Чтобы сюда могли приезжать студенты, туристы, бизнесмены. Ну, и жители Южного Урала могли попасть к соседям в любое время.

Еще мы надеемся, что казахская интересная и многообразная культура станет ближе к нам, что культурный обмен будет активнее. Там есть много театров, драматических в том числе, и мы будем рады видеть их постановки в своих городах, а также выезжать туда и знакомить с нашей культурой.

Конечно, не обойтись без экономики. Нам важно, чтобы она росла, пополнялся региональный бюджет, и больше бюджетных средств направлялось на решение вопросов, интересующих наших жителей. То есть оживление экономических связей позволит укрепить культурные и социальные отношения, а, значит, люди будут жить лучше.

Интервью подготовила Валентина ЕРЕМЕЕВА