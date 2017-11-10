Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Властям Челябинской области не откажешь в оригинальном и прагматичном мышлении. Очередной XIV форум Россия – Казахстан, который 8-9 ноября 2017 года доверили провести южноуральской столице, они расквартировали на заводе "Русские электрические двигатели". Во-первых, он не в центре города, а потому меньше хлопот для челябинцев. Во-вторых, это корпус нового завода, в который оборудование начнут устанавливать после форума, а потому есть масса свободных, чистых площадей, которые разбили на залы заседаний, пресс-центр, выставочные площадки. Ну, и, в-третьих, собраться на заводе, чтобы поговорить о будущем экономики и людях, от которых она зависит, весьма символично.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев ожидались на площадке 9 ноября после обеда. А с утра начался мозговой штурм проблем российско-казахстанского сотрудничества под командованием министров и чиновников рангом пониже. Точнее будет сказать, что старт всему дали еще 8 ноября – на форуме ректоров России и Казахстана. Оценивая "вузовскую" работу, министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев заявил главам государств, что победа в глобальных конкурентных условиях обеспечивается созданием более передового человеческого капитала. Никто спорить не стал.

Пограничный юбилей

В 2017 году дипломатическим отношениям России и Казахстана исполнилось 25 лет. Сначала Советский Союз в начале 90-х разрезали "по живому", а потом начали сшивать то, что выжило.

"Мы не хотим никуда выбрасывать исторические реалии. Нам важно, чтобы граждане России и Казахстана, переезжая границу, чувствовали себя, как дома", - отметил член Совета Федерации РФ Степан Киричук. И тут же в панельной дискуссии за "круглым столом" выяснилось, что для переезда границы в обоих направлениях порой приходится простоять часа по три – пограничная инфраструктура до сих пор отстает от современных запросов.

Парадокс в том, что Россия сняла массу проблем, мешающих приграничному сотрудничеству, с западными соседями, а с Казахстаном, имея границу в 7 500 километров, до сих пор нет. 76 из 85 российских регионов сегодня имеют прямые соглашения с 14 областями и 2 столичными городами Казахстана, но объем торговли между двумя странами за 2016 год чуть более 13 миллиардов долларов – с Беларусью в разы больше.

"Что нового может быть в интеграционном движении, когда, казалось бы, сделано все? – озадачил присутствующих директор одного из департаментов Минэкономразвития РФ Рафаэл Абрамян. – Необходимо реализовывать межрегиональное сотрудничество – это "инициатива снизу". Ведь такое сотрудничество – проектное, в нем отражается потребность людей во взаимодействии по экономическим, экологическим, транспортным проблемам. Европа реализует это с 70-х годов".

Что хорошо для Евросоюза, не всегда применимо в Евразии – это прописная истина. Границы молодые – им всего четверть века. Главный минус – слабая приграничная инфраструктура. Но значительно ощутимее плюсы – общая языковая, ментальная среда, легко возобновляемые цепочки коммуникаций. Потенциал огромный.

В объеме торговли России с Казахстаном доля нефти в два раза меньше, чем с третьими странами. "Люди – это новая нефть!" - заявил представитель Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен". Именно человеческий капитал был ключевым тезисом на нынешнем форуме, сообщает корреспондент "Уралинформбюро". Ведь какой смысл говорить о сотрудничестве, если оно не служит интересам людей?

"У нас, к сожалению, не развито приграничное сотрудничество между странами, - признал директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Виталий Гудин. – Мы надеемся, что 2018 год станет переломным. Ведь в том же туризме кроется необъятный потенциал".

"Мы сможем предлагать совместные турпакеты для иностранцев, но надо решать вопросы приграничной инфраструктуры", - вторил ему коллега из Министерства национальной экономики Казахстана Кайрат Торебаев.

Колесница для Путина

Покуда на панельных полях оттачивались рекомендации для глав государств, в музейном закоулке форума готовились к встрече Путина и Назарбаева. Еще до форума стало известно, что сотрудники музея-заповедника Аркаим построили в натуральную величину деревянную колесницу бронзового века. Если ученые не шутят, прообразу около 4 тысяч лет. То есть она старее римских и китайских императорских повозок.

Как утверждается, самые древние поселения ариев располагались на нынешней территории Южного Урала и Северного Казахстана. И не было между ними границ. А в эти два форумных дня самым употребимым стал термин "бесшовный вариант".

"Человек – главный ресурс и достояние любой страны. Люди – наше главное конкурентное преимущество, но сейчас мы конкурируем за наши лучшие кадры с другими странами, и потому должны им предложить лучшую экологию, транспортную инфраструктуру, качество жизни", - подчеркивает вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

Пусть на зависть миру колесницу изобрели на Южном Урале, но вот в IT-технологиях постсоветским странам остается бежать и догонять передовые государства мира. Удобнее и быстрее ли вдвоем?

"Развитие наших экономик должно быть поддержано цифровизацией. Ее рост на уровне 10% подчеркивает, что она – локомотив развития. Между нами сформирован рынок перемещаемых через границу товаров. Важно, чтобы IT-границы не было. Мы проведем на эту тему отдельный форум в феврале 2018 года в Казахстане", - отмечает министр связи РФ Николай Никифоров.

Характерная особенность "цифровой" панельной сессии – большинство докладчиков младше 40 лет. А один из важных вызовов формулируется прогнозом – две трети нынешних школьников через несколько лет придут на работу по специальностям, которых сегодня еще нет. К примеру, через восемь лет страны Евразийского экономического союза должны сформировать единый финансовый рынок. И потому 6 вузов стран ЕАЭС с июля 2017 года реализуют проект сетевого финансового института для подготовки "бесшовных" специалистов.

Как подчеркнула министр образования и науки РФ Ольга Васильева, Россию и Казахстан объединяет общность стратегических задач. И самая насущная – построение общества, основанного на знаниях.

Саммит чистого воздуха

К моменту приезда на завод глав государств к подписанию были подготовлены около 40 соглашений. Самый важный документ – комплексная программа сотрудничества двух стран на 2018-2023 годы. Предыдущая на пятилетку была выполнена практически успешно.

Как отметил Владимир Путин, в нынешнем году бизнесмены двух стран сделали рывок – товарооборот с января по август составил 11 миллиардов долларов, на треть перекрыв прошлогодний показатель. Российский президент подчеркнул, что надо и дальше снимать межгосударственные барьеры.

Особые задачи, по его словам, стоят перед высшими учебными заведениями. В частности, необходимо создавать совместные исследовательские центры на базе региональных вузов.

"Мы имеем единые взгляды и поддерживаем друг друга", - подхватил эстафету Нурсултан Назарбаев, отметив, что в их стране переходят на трехязыковое школьное образование. Русский язык повсеместно начнут изучать с первого класса. Один из предметов в старших классах будет преподаваться исключительно на русском. Казахский президент предложил совместно поработать над международными образовательными хабами. Эта идея, возможно, объясняется планами Казахстана в борьбе за вузувскую молодежь в азиатском регионе. Ежегодно школы там заканчивает 71 миллион человек.

"Быть успешным значит быть образованным", - подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он подробно рассказал, как власти региона формируют новую среду для жителей. Это и создание агломераций – как внутриобластных, так и полицентрической агломерации Челябинска и Екатеринбурга общей численностью 4 миллиона жителей. Она потенциально привлечет внимание и со стороны Казахстана.

Среди ключевых задач челябинского правительства – борьба за инвестиции, успешный пример чему как раз завод "усские электрические двигатели", построенный "Транснефтью". При развитии промышленности власти не забывают и задачу, поставленную президентом РФ, по улучшению экологии региона.

Перед тем, как министры, губернаторы и главы крупных компаний взялись за перья для подписания двусторонних соглашений и договоров, Нурсултан Назарбаев обозначил тему и место форума 2018 года. Он пройдет в казахском Петропавловске. При этом президент откровенно рассказал, что очень хочет побывать на Дальнем Востоке и в Петропавловске-Камчатском, но у него никак не складывается такая поездка. Возможно, что эта мечта вскоре сбудется – во всяком случае, Путин ее услышал. Развитие туризма между двумя странами станет темой следующего форума.

Челябинск в эти дни получил лавину хвалебных отзывов. И это были не просто слова благодарности за теплый, блестяще организованный прием (всего лишь одна маленькая деталь с журналистской "кухни" - около 300 представителей СМИ в пресс-центре форума в режиме богатого "щведского стола" непрерывно кормили с раннего утра до позднего вечера). Это был заслуженный аванс в борьбе мегаполиса за право проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

"Мы должны готовить регион к принятию крупных международных мероприятий. Для этого нужна новая транспортная инфраструктура. Маршрутки на наших улицах заменят электробусы. Необходимо решить вопрос с атмосферным воздухом, в частности, рекультивировав городскую свалку",- отмечает вице-губернатор Руслан Гаттаров.

В кулуарах форума был представлен проект модернизации аэропорта Баландино, упоминалось и строительство конгресс-центра, без чего саммит ШОС не принять. Хотя с точки зрения челябинцев даже очищение воздуха в городе от промышленного смога с лихвой окупит усилия властей по проведению такого мероприятия.

Дмитрий БУЗДАЛОВ