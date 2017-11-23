Время "Х" для Хозяйки Югры

Сигналы и прогнозы.

Югорский губернатор Наталья Комарова готовится к своему ежегодному посланию 23 ноября. Как знать, может быть последнему на этом посту. Прогноз о том, что 62-летняя Наталья Владимировна после марта 2018 года уйдет то ли на пенсию, то ли в почетную отставку, скорее да, чем нет.

Семь с половиной лет назад ее воцарение чуть было не вывело жителей Югры на митинги. Замену авторитетного Александра Филипенко на председателя госдумского комитета Комарову многие не приняли до сих пор.

Отцу-основателю автономного округа в нынешнем его полноправном статусе не дали доработать до своего 60-летия тройку месяцев. В 2010-м Александру Васильевичу выдали портфель аудитора Счетной палаты РФ, а Комарова затем несколько лет проживала накопленный ее предшественником багаж.

Каково же будет ее сменщику? И кто им станет?

Глядя на последний визит Дмитрия Медведева и Игоря Сечина в Югру, Комарову легко сменит любой топ-менеджер нефтяного монстра – Роснефти или ЛУКОЙЛа. Автономный округ превратился в нефтекачалку, которую теперь массово обслуживают граждане Украины и Узбекистана.

Местные специалисты, приехавшие в Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск десять, а то и двадцать лет назад, оказались дорогим удовольствием для нефтяных генералов. А где же губернатор, которой надо думать не только о налогах от нефтедобычи, но и о семьях нефтяников, формировании рабочей смены из их детей, обучении местных кадров для социальной сферы? У нас пока что нет видимого подтверждения противоборства Комаровой экспансии гастарбайтеров с загранпаспортами.

Этническая граната в кармане Югры - это не выдумка журналистов. И августовская резня в Сургуте – не миф. Филипенко тоже был интернационалистом, тем более что родился в Казахстане. Но он бы в нынешние времена поостерегся рассуждать на тему готовности Югры принять к себе на учебу тысячу студентов из Сирии.

Комарова, подхватив модный тренд, говорит о сохранении человеческого капитала. Но в реальности Югра несет серьезные человеческие потери.

Трагедия на трассе Ханты-Мансийск – Нефтеюганск в декабре 2016 года, когда погибли 10 юных спортсменов, а почти два десятка получили травмы, обнажила не только серьезные просчеты в организации окружных массовых мероприятий. Она показала простым жителям Югры истинное лицо власти. Чиновники, трубившие о том, что в Югре жить хорошо и безопасно, разбежались по углам, чтобы избежать уголовной ответственности.

Если бы не вмешательство главы Следственного комитета РФ, резонансное уголовное дело по ДТП "спустили на тормозах". Почти год спустя круг подозреваемых стал внезапно расширяться, чего и требовали родители погибших и пострадавших в аварии. И там уже есть чиновник администрации Нефтеюганска, но ведь безопасность в округе – это не прерогатива муниципальных "стрелочников", это - личная ответственность губернатора. Но если Александр Бастрыкин вынужден лично приезжать в Югру фактически для снятия протестных настроений, то чем занято перовое лицо округа?

Кстати, про расследование ДТП и усилия Следственного комитета РФ в поиске всех виновных в югорских СМИ писать не принято. Про визит Медведева и Сечина на этой неделе сообщили поголовно все. А про одновременное задержание нефтеюганского чиновника и командировке ответственных руководителей СК РФ в Югру все дружно промолчали.

А детскому омбудсмену России тоже надо держать в Ханты-Мансийске своего спецпредставителя? Ведь без вмешательства Анны Кузнецовой судьба 9-летней югорчанки Лады Кузнецовой, о которой подробно писало "Уралинформбюро", могла сложиться трагически.

Верховная власть в Югре забронзовела. И никому в голову не придет мысль делать из этих людей памятники. Если кто и заслужил память, как Руководитель с большой буквы, так это Филипенко. А уедет Комарова из Югры – да и скатертью дорога.

Вадим ДЫНИН