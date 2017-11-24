ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Есть две новости. Первая – в ноябре 2018 года в Париже на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, где будет выбран город-организатор ЭКСПО-2025, заявку Екатеринбурга поддержит президент Владимир Путин. Вторая – Екатеринбург к концу 2025 года, когда завершится главная международная выставка пятилетия, будет другим городом, нежели сейчас.

Какая из этих новостей наиболее реалистична и важна? Пожалуй, они обе равнозначны.

Сочи номер два

Пообщавшись накануне в кругу журналистов с вице-губернатором Свердловской области Александром Высокинским, я для себя окончательно понял – ЭКСПО-2025 пройдет в Екатеринбурге. Россия этот глобальный event никому не отдаст.

Если пристально смотреть на то, что делают чиновники, внимательно вслушиваться в их речи, можно с высокой долей вероятности предугадать, что есть миф, а что реальность. Идея проведения в Екатеринбурге ЭКСПО-2020 была мифической. И относились власти к ее продвижению соответственно. Потому и выиграл у нас Дубай.

Россия не потянула бы одновременную подготовку к Олимпиаде в Сочи-2014 и выставку на Урале. Для строительства олимпийских объектов и модернизации города-курорта были брошены не только громадные денежные средства, но и фантастические производственные, материальные, человеческие ресурсы. Для большинства россиян это, между прочим, так и не уложилось в голове.

ЭКСПО отличается от Олимпиады, как балет в Большом театре от гонок Формулы 1 на той же сочинской трассе. Многолетняя подготовка к главным стартам четырехлетия - и месяц спортивного фестиваля с учетом Паралимпиады. Всемирная универсальная выставка - это те же 5 лет жизни гигантской стройки и шесть (!) месяцев проверки мегаполиса на выживаемость в экстремальных условиях. К собственным пару миллионам прописанного и неучтенного населения в ежедневном режиме добавится еще 200-300 тысяч человек. И так с мая по ноябрь – Россия предложила эти сроки приема ЭКСПО на Урале.

Можно с ходу задуматься о том, выдержат ли такую пассажирскую нагрузку аэропорт Кольцово, железнодорожный вокзал, два хлипких (по современным меркам) автовокзала? Хватит ли кроватей в нынешних гостиницах и столов в действующих кафе-ресторанах? Можно смело ответить – нет.

Именно поэтому соседний Челябинск уже увидел себя в полимегаполисе, который шутники окрестили Челябургом. Высокоскоростная железнодорожная магистраль между городами-миллионниками снимет с Екатеринбурга часть нагрузки по приему гостей выставки. Кстати, по словам Высокинского, Тюмень уже "плачет" - а как же мы без такой магистрали? Дальше, вероятнее всего, "всплакнет" Пермь. А теперь представьте, какой квадрополис может сформироваться в центре России в результате проведения ЭКСПО-2025! Это совершенно иная логистика в жизни нескольких миллионов людей.

Но – главное – кардинально изменится Екатеринбург. Изменился ли Сочи после Олимпиады? Выскажу личное мнение – Игры там нужно было проводить хотя бы ради того, чтобы построить новый аэропорт и объездную дорогу. Те, кто вспомнят сарайку, в которую выгружались курортники из самолетов, и мучения, которые их ждали в пути из аэропорта по забитому Курортному проспекту, меня поймут.

Отвечая на вопрос "Уралинформбюро", Александр Высокинский озвучил примерную стоимость работ по подготовке ЭКСПО-парка – 100 миллиардов рублей и настоятельно попросил "не прибивать эту цифру к языку". Затраты однозначно будут больше. Это как бюджетные средства, так и частные инвестиции.

Вот тут вся Россия скажет – то вкалывали на Сочи, теперь на Екатеринбург. Скажет не без основания, и с завистью. А екатеринбуржцы, как и сочинцы, ответят – пойдите и сами поживите на стройке 5 лет!

Победу приносит упорство

После победы в Париже (я в ней сегодня не сомневаюсь, и проблем с рублем до конца 2018 года поэтому точно не будет!) перед столицей УрФО станет самый главный вопрос – что с этой победой делать дальше? Подготовка в футбольному чемпионату мира-2018 пока что прошла без особого напряга – ну, подумаешь, постояли в пробках с ВИЗа у стадиона, а зато какой теперь новый транспортный коридор на ВИЗ! А в перспективе на этом самом ВИЗе надо построить "город в городе" площадью 555 гектаров. Это будет крупнейшая выставочная площадка за всю историю проведения ЭКСПО.

Для сравнения – Париж (конкурент Екатеринбурга) предлагает провести ЭКСПО-2025 на готовых площадях в четырех разных точках города. И это, на мой взгляд, резко уменьшает шансы французской столицы. Я сильно сомневаюсь, что такой сложный проект потянет и Баку. Просто сравните потенциал ОАЭ, которые в поте лица и не жалея денег готовят выставку 2020 года в Дубае, с возможностями Азербайджана. И станет понятно – с Россией за победу может поспорить лишь японская Осака. Но Страна восходящего солнца менее понятна и близка 170 странам – участникам голосования за будущую столицу ЭКСПО, чем Россия.

Уже сегодня власти нашей страны начали активный сбор голосов под Ассамблею в Париже. Высокинский пообещал рассказать прессе тайны этой работы в декабре 2018-го. Мы тоже умолчим об известных нам достижениях России на дипломатическом фронте. Но намекнем, что тот же визит президента Чехии в Екатеринбург на этой неделе – неспроста. И высоких гостей в ближайший год нам встречать и убеждать до бесконечности. Потому и уверенность, что в Париж поедет Владимир Путин, как в 2007 году он ездил в Гватемалу принимать из рук МОК выбор в пользу Сочи. А вы думаете, что у нас будет иной президент?

Можно не "кубатурить в голове", сколько металла, бетона, кирпича, щебня, кабеля, леса поставит только Свердловская область на эту гигантскую стройплощадку. А то голову разорвет от космических цифр. Иное дело, что для строительства ЭКСПО-парка придется возвести Деревню строителей. И вот этот приток гастарбайтеров на несколько лет станет серьезной проблемой, как и потоки грузовиков на ВИЗ. То ли построят мост через пруд к Сортировке, то ли "нагрузят под завязку" Московский тракт? Об этом предстоит всерьез думать чиновникам и экспертам.

Так почему же ЭКСПО-2025 в корне изменит Екатеринбург? Ответ лежит на поверхности. Одно дело на четыре игры мундиаля-2018 принять тысяч 30 приезжих футбольных фанатов – покричали, попили, разъехались. Иное – встретить 200-300 тысяч гостей и участников выставки. Это совершенно иная общность людей, которые не ограничатся маршрутом аэропорт (вокзал) – выставочный парк. Они пойдут в город, который потребуется преобразить. И не просто покрасить заборы или задрапировать разваливающиеся памятники старины. Модернизировать транспортную инфраструктуру, развить систему проведения досуга, подтянуть отставание в качестве воды и воздуха – это лишь первое, что приходит на ум.

Одним из главных аргументов в выборе столицы ЭКСПО, как ни странно, является наследие выставки. Казалось бы, какая разница для Аргентины, что получит Екатеринбург в конце 2025 года? Но таковы правила Всемирной универсальной выставки, она демонстрирует вектор современного развития. И власти России намерены доказать всему миру, что наша страна может претендовать на место "впереди планеты всей".

Кстати, Сочи после Олимпиады "загружают" по полной программе. Соревнования, фестивали, тусовки – можете сами посмотреть на цифры пассажиропотока аэропорта Адлера. Событийный "хвост" после ЭКСПО Екатеринбургу будут обеспечивать на федеральном уровне.

Элемент для принятия решения по ЭКСПО – мнение жителей города-организатора. Его предстоит прощупать эмиссарам Международного бюро выставок. Нашим властям нужен свой ЭКСПОметр – более точный измерительный инструмент запросов жителей Большого Екатеринбурга к переменам. Подобного шанса на получение сотни с лишним миллиардов рублей на модернизацию у мегаполиса в обозримом будущем не будет – в этом я соглашусь с Высокинским. И будет непростительно глупо его бездарно упустить.

Вадим ДЫНИН