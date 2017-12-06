Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Расследование "Уралинформбюро".

На карте Свердловской области появилось место, где выросли "гроздья гнева" к УГМК. Во всяком случае половина из 8 тысяч жителей Ивделя требует привлечь компанию Андрея Козицына и Искандера Махмудова к ответственности и вернуть им чистую воду. В этой статье "Уралинформбюро" расскажет: сколько тонн золото вывезла УГМК с Тарньера, за что благодарен "медникам" глава Ивделя, какие тайны хранят северные болота, почему позеленели реки, что видят в воде надзорные органы и куда посылают ивдельчане Уральскую горно-металлургическую компанию.

Не пей из реки, козленочком станешь!

Около водозаборной станции Ивделя гуляет бабушка с внуком 3-4 лет. Показывает ему на бурную горную реку с зеленоватым отливом и приговаривает – не пей, Алешенька, из речки – козленочком станешь!

- Вот и я теперь не пью, - похватывает сотрудник станции Давыд Давыдович, черпая воду ведром. – Я же на этом самом берегу вырос, тут мой дом стоит, тут работаю много лет. Отца – немца из Поволжья сюда сослали, тут мы все и умрем. Всегда воду из реки носил в дом. А второй год не рискую – к родникам хожу.

Мы приехали к водозабору с сотрудниками Североуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области, чтобы взять речную воду на анализ. Она в таком природном состоянии поступает в дома ивдельчан. На станции, которую построили 50 лет назад, ее по традиции лишь чуточку сдабривают хлоркой. Никакой больше очистки не предусмотрено.

И никто за последние полвека и не задумывался чистить воду, текущую с горных ледников. Таймень, хариус – вот о чем говорили в своих байках-отчетах здешние рыбаки. Теперь рыбы на тридцать верст в округе от Ивделя практически нет. Ушла от смерти подальше.

Смертью веет от медно-цинковых месторождений, которые почти 20 лет назад приобрела с торгов УГМК. Тарньер, Шемур, Ново-Шемур – звучит поэтично, по-французски. Выглядит – печально, по-русски.

В Ивдель мы отправились с членом Общественной палаты Свердловской области Андреем Волеговым. Общественник-эколог получил известность после того, так поднял на должный уровень проблему умерщвления Черноисточинского пруда, из которого пьет Нижний Тагил. Теперь он хочет разобраться, почему бьют в набат ивдельчане, которых лишили привычного источника питьевой воды.

Едем 600 километров в Ивдель словно не по Свердловской области, а по таблице Менделеева. Вдоль трассы города металлургов и горняков, шахты и рудники. Край у нас все-таки до чего богат! Действительно опора России. И ее проблема, если посмотреть на экологию.

Добираемся в гостиницу к восьми вечера и натыкаемся на несколько десятков человек у входа. Вдруг понимаем, что они собрались на встречу с нами. Признаться, мы ждали 5-6 местных активистов, чтобы вживую услышать о позеленевших реках, про которые сейчас вовсю пишут в Интернете. Но вот он "телеграф" социальных сетей – благо что на улице легкий морозец, а не 15-20, что было бы привычнее для декабря в этих местах – люди пришли сказать свою правду.

Мы тут же, на ступенях минут 40 выслушиваем негодование и местной властью, и компанией Козицына. Записываем адреса жителей, которые готовы предоставить свои водопроводные краны для взятия проб. А затем уже в теплом помещении пару часов слушаем подробный рассказ "зелёного актива" Ивделя.

Следы на воде

- Вот что общественники все за экологию схватились, Год экологии что ли их возбудил? – недоумевает глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк.

Ради нас он собрал представительное совещание. Приехало руководство "северного куста" регионального Роспотребнадзора, приготовили отчеты чиновники администрации, даже заместителя главного врача экстренно вызвали. Разговор на несколько часов сложился обстоятельный. Откуда что пошло и к чему привело.

Сегодня, пожалуй, всем – жителям, надзорным органам и даже Соколюку понятно, что с месторождений УГМК в реку Ивдель попали стоки. Не напрямую – от месторождений до водозабора 30 с лишним километров – через систему ручейков, болот, речушек.

Ну, нет в тех краях иного источника кадмия, свинца, меди. Марганец, алюминий и железо – да, речная вода тащит самостоятельно из недр.

Читаем справку в адрес прокурора Ивделя, которую нам предоставил главный "северный" санврач Александр Ливар, по результатам исследования отобранных проб в реке Ивдель за 2017 год: по химическим показателям из 33 проб признано неудовлетворительными 21. Выявлено превышение предельно допустимых концентраций по алюминию, кадмию, свинцу, железу, марганцу.

Это пробы воды около водозабора, где нам ее таким же образом черпал Давыд Давыдович. А что там в верховьях, у границы с месторождениями?

Туда ходили за анализами и общественники, и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор. При этом два месторождения – Тарньерское и Шемурское считаются отработанными, а Ново-Шемурское вроде как не разрабатывается и очистных там нет. Стоки с отвалов Шемурского запредельные по ПДК. С Тарньера, который разрабатывался первым, стоки, вероятно, ушли в болото Южное – их последствия можно найти только там. АО "Святогор", в чье ведение входят месторождения, пока что официальную позицию не высказало.

Надзорные органы должны в ближайшее время завершить административное расследование. "Уралинформбюро" предполагает, что "Святогор" будет призван виновным – вот только в чем? В экологической катастрофе? В неэффективной работе очистных сооружений?

Сколько и чего вылилось с отвалов? Все как один в Ивделе говорят, что зеленой река-поилица стала в 2016 году. Петр Соколюк утверждает, что виной тому аномальные дожди, каких в этих краях не видели 60 лет. Мол, они что-то вынесли в реку. Отметим, что Роспотребнадзор в 2016 году анализы на содержание в воде кадмия и свинца вообще не проводил.

Глядя на зеленую реку и прозрачную воду из нее в декабре, складывается впечатление, что зеленоватый оттенок Ивделю дает налет на камнях. Это сравнимо с эффектом голубой воды в бассейне, который во многом достигается за счет цвета стенок. Этот налет никто до сих пор не исследовал! Зато, как утверждают местные жители, в реку запускали трактор, который пытался его почистить в районе водозабора.

Ивдельчане рассказывают, что в 2014 году "медники" устроили показательный выпуск молодых стерлядок в реку Тальтия (приток Ивделя). Видимо, хотели продемонстрировать чистоту реки. Спрашивается – зачем это было делать?

Мы съездили на то место. Лед на Тальтии "золотой" - желтизна, словно ржавчина. Выскажем гипотезу – уже тогда в УГМК могли знать о превышении предельно допустимой концентрации металлов в стоках Шерамурского месторождения и занимались пиаром для отвода глаза.

Даже в ноябре, когда стоки практически перемерзли, надзорные органы смоли их без труда взять на Шерамуре. Что уж говорить, когда все оттаивает к лету, включая горные снежники, и начинаются ливни!

Петр Соколюк косвенно "спалил" УГМК – по его словам, "медники" вместо 10 лет рекультивации отвалов Шерамура хотят уложиться в 2-3 года. Должно быть понимают, что промедление смерти подобно.

Ты помнишь, как все начиналось

Ивдель охвачен паническим страхом, можно сказать гидрофобией. Вообще, река заряжает положительной энергетикой. Одновременно "смывая" отрицательную. А горная, природная - просто загляденье.

Но ивдельчане теперь боятся не только пить, но и мыться – а вода в водопроводе речная. Одни говорят об экземах, другие о выпадении волос. Заместитель главврача не скрывает, что выросла заболеваемость бронхолегочными и желудочно-кишечными заболеваниями. Может быть стали лучше диагностировать, может население ест и пьет не то. А вдруг попили водички из Ивделя последние годы?

Глава городского округа – мужик "кровь с молоком", рукопожатие – кисть сломает. С учетом 16-летия на посту возглавляет Ассоциацию свердловских мэров. Любого оппозиционера заткнет за пояс. Утверждает, что сам принимает ванны с речной водой – и ни на что не жалуется в отличие от "зелёного актива".

Спрашиваем – сколько УГМК вкладывает в городскую копилку? Петр Соколюк практически уходит от ответа. Приводит лишь одну цифру – на 6 миллионов рублей дали литья для украшения центра города.

Теперь "медники" согласны потратить 9-11 миллионов рублей на модернизацию очистных сооружений. А еще Андрей Козицын готов идти с мэром к губернатору просить, чтобы область из своего бюджета выделила миллионов 200 на систему подземного водоснабжения Ивделя.

- Это же не современно запитываться из открытого водоема, вдруг какой-нибудь негодяй что-нибудь в реку нам подбросит. Поэтому надо качать воду из под земли, - уверен Соколюк.

Ему, конечно, виднее, сколько УГМК должно вкладывать в Ивдель, который вроде как не является для компании регионом присутствия.

Мы же в свою очередь приведем цифры добычи полезных ископаемых на месторождениях Козицына-Махмудова, расположенных на территории Ивдельского городского округа. При этом будем использовать данные разведенных и утвержденных запасов еще во времена СССР. Они были приведены в документации, которую правительство Свердловской области готовило к торгам по месторождениям в 1999 году.

Итак, на Тарньере содержалось не менее 9 тонн золота, 150 тонн серебра, 145 тысяч тонн меди, 460 тысяч тонн цинка. Минимальный урожай Шемура - 5 миллионов тонн медной руды, 86 тысяч тонн меди, 10 тысяч тонн цинка, 2 с половиной тысячи тонн кобальта, 8 тонн серебра. Оба месторождения были украшены "железной шляпой".

Перспективы Ново-Шемурского месторождения – 9 тонн золота, 316 тонн серебра, 365 тысяч тонн меди, 478 тысяч тонн цинка, 4 тысячи тонн кобальта.

Мы не будем брать калькулятор и считать прибыли УГМК – они просто звездные! Рассказывают, что когда в начале 2000-х разрабатывалась золотоносная "железная шляпа" Тарньера, машины с добычей сопровождали автоматчики. Резонный вопрос – почему компания с мировым именем допустила при своей работе урон экологии и жителям Ивделя? И как она будет расплачиваться?

Не исключено, что административные расследования закончатся мизерными штрафами. А по-серьезному надо определять урон окружающей среде, а не просто менять фильтры на очистных. Почему бюджет Свердловской области должен оплачивать подземный водозабор? Двум семьям манси, которые живут рядом с месторождениями, "медники" пробурили артезианские скважины. Для них это копеечный вопрос. А что ивдельчанам?

Авторитетный Соколюк, возможно, не до конца осознает силу тех нескольких тысяч подписей, собранных местными активистами. Это своеобразный протестный электорат – без экстремизма, и с весьма внятными требованиями: наказать виновных и восстановить загубленную природу. И, кстати, вопросами экологии, качеством жизни россиян сегодня озабочены не только "на земле", но и в Кремле! Не думаем, что в Москве будут рады, если на севере Свердловской области весной 2018 года поднимется бунт, подогреваемый кем-то из оппозиции "Единой России". Будет ли это Навальный, Зюганов, Собчак – какая разница. Поздно будет тогда дуть на воду, которая станет огненной!

"Уралинформбюро" продолжит свое расследование в Ивделе.

Вадим ДЫНИН