Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Прогноз "Уралинформбюро" о том, что Екатеринбург становится передовым рубежом конфликта между светским обществом и РПЦ, получает новое подтверждение. Едва в уральской столице улеглись страсти по Храму-на-воде, который "извлекли" с акватории городского пруда на его берег, полыхнула новая тема.

В День Конституции РФ прошло собрание Уральского регионального отделения МОО "Всемирный Русский Народный Собор". Его сопредседатели – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и главред "Областной газеты" Дмитрий Полянин.

Именно в этом печатном издании, учрежденном областными властями, накануне данного события вышла статья о том, что инициативная группа из 35 человек выступила за переименование Свердловской области. Один из членов группы – председатель областного Совета ДОСААФ Аркадий Воробкало поведал журналистам, что они подали в региональный избирком "на просмотр" документы об инициативе проведения соответствующего референдума одновременно с выборами президента РФ.

Так уж получилось, что 12 декабря идея весеннего референдума умерла. Здравые умы в коридорах власти рассудили, что она "с холостого хода" не наберет более 70 тысяч подписей в поддержку и вопрос, говоря чиновничьим языком, "должен вылежаться". Может и придет время, когда большинство жителей Свердловской области захотят жить в Уральской или Екатеринбургской области, но что гнать коней во весь опор?

Священнослужителям, видимо, нужно "все, здесь и сейчас". Это, как в мае 2016 года – по-тихому администрация Екатеринбурга взяла и переименовала часть улицы Толмачева в районе Храма-на-Крови в улицу Царскую. За несколько месяцев до этого в ходе соцопроса жители мегаполиса проголосовали против – эта улица была Мокрой, Колобовской, но никак ни Царской!

Ну, вот такие времена в Екатеринбурге – митрополит вошел в силу. А ведь еще несколько лет назад, едва окунувшись в политический водоворот уральской столицы после "тихого омута" Ярославля, хотел было сменить епархию. Как говорят, патриарх не одобрил.

Итак "церковный кружок", в который входят отцы-предводители Екатеринбургской епархии, ряд набожных руководителей СМИ, несколько общественных деятелей (тот же Воробкало), возьми и заяви – не нужен Свердловской области референдум. Пусть вопрос переименования решит Законодательное собрание региона.

В своем заявлении "церковно-приходской актив" вроде бы и заявил, что "вопрос переименования требует проведения широкой общественной дискуссии". Но при этом тут же сдал себя с головой – "мы часто и всегда с гордостью называем себя уральцами. По сути для каждого из нас уже не требуется никаких переименований. Осталось малое – привести карты, схемы и указатели в соответствие с нашим ощущением малой Родины".

Это как с улицей – ощущает ее владыка Кирилл Царской, ну, и переименовали. С одной, правда, оговоркой – лишь ту часть, где нет жилых домов, в которых живут екатеринбуржцы, которых теперь хотят переименовать в уральцев.

К слову, для митрополита Кирилла малая Родина – Пермь. Для епископа Среднеуральского Евгения – Подмосковье. Список "чужаков" в этом кружке длинный.

"Горячие головы" поспешила остудить спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина, напомнив, что парламент может принять решение о проведении референдума только при наличии 74 тысяч подписей (2% от количества избирателей плюс 5% на возможное признание части подписей недостоверными). "Граждане защищены федеральными и региональными законами от каких-то поспешных решений. Граждане сами принимают решение, собирая подписи и участвуя во всенародном голосовании", – подчеркнула Бабушкина.

Как говорится, чтите Конституцию, как Закон Божий! В противном случае антиклерикальные настроения в весьма светском Екатеринбурге могут кратно возрасти.

Народные "обнимашки" в защиту городского пруда, судя по всему, ничему не научили руководство Екатеринбургской епархии. Да и недавнее предостережение патриарха Кирилла о том, что "люди могут перестать в конечном итоге видеть сакральный характер Церкви и поставить ее в один ряд с общественными организациями" там не услышали. А ничего, что после таких идей губернатору Куйвашеву может с укором позвонить гарант Конституции?

Вадим ДЫНИН