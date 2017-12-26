Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В канун Нового 2018 года, когда политическую повестку удобряет лишь выдвижение кандидатов в президенты страны, а чиновники и депутаты практически ушли в отпуск и сдабривают друг друга подарками, информационную повестку Свердловской области попытался возбудить член Общественной палаты РФ, а по совместительству заместитель региональной Общественной палаты Владимир Винницкий.

Известный адвокат внезапно озаботился проблемой уральских рек. Сначала Винницкий заявил журналистам, что ОП объявила пятилетку спасения реки Чусовой. А затем в прессу попала информация о том, что свердловская Общественная палата потребовала от гендиректора УГМК Андрея Козицына взять на контроль ситуацию с загрязнением реки Ивдель.

Справедливости ради надо сказать, что до поездки в Ивдель члена ОП Андрея Волегова (в начале этого месяца) Палата палец о палец не ударила, чтобы разобраться с обращениями ивдельцев по поводу экологической катастрофы. Между тем, как сообщало "Уралинформбюро", около 4 тысяч жителей города на севере Свердловской области подписали воззвание к Владимиру Путину с требованием остановить сбросы неочищенных стоков с месторождений, разрабатываемых УГМК.

После поездки эколога-общественника и журналистов к месту ЧП на ситуацию вопиющего загрязнения северных рек пристально взглянул заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев, и колеса надзорной системы быстро закрутились. Это вынудило "медников", в частности, заявить, что на программу рекультивации Шемурского месторождения они готовы потратить 440 миллионов рублей, кроме того будут выделены средства на очистку воды перед подачей в водопроводную систему Ивделя.

Теперь Ивдель под контролем прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, вскоре надо ждать прихода с проверкой Ростехнадзора. И как только государевы люди отыграли главную партию, на сцене внезапно появился Владимир Винницкий. Вероятно, с личным посланием в адрес Козицына.

Примерно схожая ситуация складывается с рекой Чусовой. Около 400 километров этого притока Камы проходит по Свердловской области. Экологические проблемы не обошли и ее. Несколько лет назад одним из серьезных загрязнителей Чусовой шестивалентным хромом считалось шламохранилище первоуральского завода "Хромпик". Завод умер в советские времена, а оставленные им отходы еще с 60-х годов вымываются подземными водами, поскольку хранилище было построено абы как. Сейчас АО "Русский хром 1915" ежегодно тратит около 60 миллионов рублей в год на откачку и фильтрацию загрязненных вод, чем, собственно, должно заниматься государство.

Фото: chusovaya.org

Чусовая благодаря такой заботе постепенно "вздохнула", но, как выясняется, в Первоуральске скрывался тайный вредитель. О том, что в приток Чусовой реку Пахотку идут промышленные стоки ОАО "Первоуральский новотрубный завод", разговоры ходили давно. Местные экологи пытались воздействовать на предприятие Андрея Комарова и Александра Федорова, но олигархам удавалось уходить из-под их пресса. Президенту России и общественности они взахлеб рассказывали про "белую (безотходную?!) металлургию" и под эту легенду запустили новый сталеплавильный комплекс. Жители соседнего поселка Талица теперь дышат "через раз".

Фото: Группа ЧТПЗ

В 2016 году на основании материалов журналистского расследования "Уралинформбюро" было возбуждено уголовное дело, которое завершилось обвинительным вердиктом. Частные компании, возившие отходы, возможно и с ПНТЗ, на лесную свалку, должны будут потратить около 1 миллиарда рублей на ее рекультивацию.

А осенью 2017 года Росприроднадзор вместе с прокуратурой провели внеплановую проверку ПНТЗ. Говорят, что она была настолько проблемной для предприятия, что в Первоуральск приезжал Комаров.

Фото: Группа ЧТПЗ

"Уралинформбюро" располагает результатами проверки, из которых, если говорить кратко, следует, что трубники осуществляют сброс в Чусовую сточных вод с превышением нормативов по железу, марганцу, никелю, меди, поскольку их очистные не соответствуют современным требованиям. Трехстраничное изложение нарушений ПНТЗ резюмируется – планируется возбуждение нескольких административных дел, расчет размера вреда, причиненного промышленниками реке Чусовой, будет закончен в первом квартале 2018 года.

Фото: Группа ЧТПЗ

Мы обязательно дождемся этих цифр и обнародуем их. А заодно попросим надзорные ведомства заняться атмосферными выбросами ПНТЗ. У нас есть предположение, что претендующий на проведение ЭКСПО-2025 Екатеринбург всерьез подвержен влиянию озона. По стечению обстоятельств электросталеплавильное производство олигарха Комарова в Первоуральске (30 километров от мегаполиса) называется "Железный озон 32".

Однако вернемся к Владимиру Винницкому. По полученным сведениям, Общественная палата Свердловской области пятилетку спасения Чусовой не объявляла. Это адвокат-общественник ее самолично возглавил. Вроде бы и благое дело, хотя Год экологии закончился.

Но при том есть две гипотезы "зелёного" поведения Винницкого. Первая тривиальная – через экологические проблемы Владимир Ильич решил поплотнее поработать с олигархами. У них ведь реально возникли серьезные "головняки", а Винницкий кроме портфелей в общественных палатах держит пост председателя Президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов.

Вторая версия порождена решением Станислава Набойченко оставить пост председателя Общественной палаты Свердловской области. Ее новый состав, избираемый летом 2018 года, по прогнозам экспертов, готов возглавить Винницкий. Если это так, то громадье речных планов – его предвыборный пиар. Как говорится, вода смывает следы, и не только на песке.

Вадим ДЫНИН