"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Еще позавчера Ольга Амельченкова претендовала на роль начальника предвыборного штаба Путина. А сутки спустя стало известно, что действующего президента России поведут к победе в марте 2018 года Елена Шмелева, Сергей Когогин и Александр Румянцев.

Для политологов назначение сопредседателями штаба двух последних оказалось неожиданностью. А для руководителя движения "Волонтеры Победы" Амельченковой - неприятным сюрпризом. Причиной которого, по мнению наблюдателей, мог стать прокол в Екатеринбурге.



Ольга Амельченкова, facebook.com

Как известно, "Волонтеры Победы" с конца декабря взялись собирать подписи россиян в поддержку выдвижения Владимира Путина. Ему как самовыдвиженцу на пост кандидата в президенты необходимо до 31 января собрать 300 тысяч подписей. Причем в каждом регионе России количество автографов не должно превысить 3 500.

Тюменские активисты вышли на мороз аж 31 декабря. Но особым успехом эта акция не увенчалась. В Екатеринбурге решили спокойно встретить Новый год, а, мол, дальше все пойдет, как по маслу. Но, как поговаривают в одной деревне, "дай дураку лопату – он сам себя закопает".

Основными точками сбора подписей свердловские "Волонтеры Победы" выбрали один из торговых центров и аэропорт Кольцово. Кстати, аэропорты и других городов (Москва, Новосибирск) дали добро "на посадку" сборщикам подписей в поддержку ВВП. Отсюда возникает первый вопрос – как на объектах транспортной инфраструктуры с мерами повышенной безопасности разместились подписные пункты?

Наверное, член Общественной палаты РФ Амельченкова звонила руководству или владельцам аэропортов и ее просьбе не могли отказать. Просьба то копеечная – разместить красивый мобильный пункт, где волонтеры будут предлагать гражданам с паспортом в кармане (кто ж в самолет пустит без него?) поставить подпись в поддержку Путина.

Тут появляется второй вопрос – на какие средства сделали бросающиеся в глаза стоечки? По логике должны были задействовать избирательный фонд кандидата. Но эксперты напоминают о президентских грантах, выданных за последнее время "Волонтерам Победы". Их сумма превышает 100 миллионов рублей.

Впрочем, конфуз вышел не со стоечками. А с тем, кто стоял рядом. Ну, это сейчас так местные чиновники объясняют местоположение члена избирательной комиссии Екатеринбурга с правом решающего голоса Эльдара Валиуллина.



Эльдар Валиуллин, facebook.com

Магистрант Уральской государственной юридической академии делает стремительную общественную карьеру. Валиуллин и заместитель председателя студсовета вуза, и координатор движения "Корпус наблюдателей "За чистые выборы" по УрФО, и соучредитель свердловского регионального отделения "Волонтеров России".

Будущий профессиональный юрист, конечно, обязан знать нормы закона о выборах президента РФ. Он категорически запрещает членам избиркомов любого уровня с правом решающего голоса участвовать в сборе подписей избирателей. Между тем, на прошлой неделе Валиуллин, стоя у пункта сбора подписей в торгово-развлекательном центре, рассказывал журналистам, как идет сбор подписей за Путина.

Процитируем его заявление для портала 66.ru: "В ТРЦ "Радуга Парк" сегодня стоят очереди из желающих выразить поддержку и поставить свою подпись. Пикет будет работать и 7 января, и все последующие дни. Многие подходят, делают селфи на фоне баннера и хотели бы вернуться с паспортом, чтобы поставить свою подпись".



"Волонтер Победы" Валиуллин (справа)

Фото: Федор Прохоров, 66.ru

В ответ на просьбу "Уралинформбюро" прокомментировать "местоположение" Эльдара Валиуллина глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров 9 января заявил: "Члены избиркома не имеют право собирать подписи. Под этим подразумевается, что они не могут вносить автографы граждан в подписной лист и удостоверять этот подписной лист. А стоять рядом и даже говорить "А не хотите ли вы поставить подпись?" они могут, так как это даже не агитация. Если бы Валиуллин говорил: "Путин – самый лучший кандидат в президенты, и я вам очень рекомендую поставить подпись за него" - вот это, конечно, агитация. И независимо от уровня выборов член избирательной комиссии с правом решающего голоса таким заниматься не может".

Но, судя по дальнейшим событиям, этот комментарий был не самым удачным. Центризбирком РФ заинтересовался сообщениями екатеринбургских СМИ об одном из лидеров местных волонтеров. В ходе заседания 10 января заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заверил, что подписи, собранные в поддержку кандидатов на пост президента при участии членов избирательных комиссий, не будут признаны легитимными.

"Я хочу сказать, что не только подписи будут дезавуированы, но и в рамках своей компетенции Центральная избирательная комиссия будет добиваться того, чтобы любого уровня член избирательной комиссии, от кого бы он ни был, был немедленно уволен", — грозно пообещала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

И тут в Екатеринбурге началась экстренная операция "спасти волонтера". Избирком Свердловской области выступил с заявлением, в котором отметил, что Эльдар Валиуллин 5 января, находясь рядом с пунктом приема подписей, дал комментарий представителю СМИ о порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на президентский пост (что он в действительности сказал, мы указали выше – прим.ред.).

При этом, "исходя из установленных обстоятельств, Эльдар Валиуллин не являлся координатором и организатором мероприятий, связанных со сбором подписей, и какого-либо участия в этом процессе не принимал. В связи с этим он не нарушил установленный для членов избирательных комиссий с правом решающего голоса запрет на участие в сборе подписей избирателей».

Источники "Уралинформбюро" во властных структурах указывают, что именно Облизбиркому поручено "разруливать" предвыборный скандал. Кстати, его предрекали еще до новогодних праздников. О том, что собирать подписи в поддержку выдвижения Путина в Свердловской области будут "Волонтеры Победы", стало известно на первом региональном форуме волонтеров "Сила Урала" 18 декабря. Куратором от власти инсайдеры обозначают главу Департамента внутренней политики администрации губернатора Антона Третьякова.



Антон Третьяков, facebook.com

Увольнять Валиуллина из екатеринбургского избиркома чиновникам будет не с руки. Молодой общественник может обидеться и сгоряча что-нибудь еще рассказать прессе. И полетят с плеч погоны, а то и головы.

Факт остается фактом – во время визита Путина в свой предвыборный штаб 10 января Ольге Амельченковой была уготована лишь второстепенная роль. Она попросила президента расписаться на доске пожеланий. Владимир Владимирович синим фломастером начертал "спасибо за доверие и совместную работу".

А на встрече с руководством своего штаба Путин призвал "действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушать". Надо полагать, это – "указивка" чиновникам и волонтерам до 19 марта включительно.

Андрей БЕЛЫЙ