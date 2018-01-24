Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

Есть на Урале традиция. Уволили чиновника – взяли в медную компанию. Отслужил свое в погонах – опять же сгодишься медникам. Так и получается, что аграрный министр пасет коз, полицейский генерал следит за забором, чтобы не стащили чего.

Кадры ведомо решают все. Их главная задача – решать проблемы. А проблем у медной компании – начать перечислять и пальцев не хватит. Да и время такое, что не успеет речка позеленеть от вредных металлов, как об этом знают на сотни верст окрест.

Это раньше плодов цивилизации в провинции не хватало, да и с прессой по-умному себя медники вели. Хорошо обученные люди садились с борзописцами за круглый стол, пили чай и удивительным образом небо светлело над головами директорскими. А теперь сыпятся на них, как из решета, статьи-оплеухи. На беду еще прокуратура грамотная – почитала, прослезилась и учинила спрос с нарушителей закона на сотни миллионов.

Ко всему прочему нарисовалась в прожекте падающая башня. От Пизанской доходы текут рекой. На Невьянскую, покосившуюся тоже сыщутся ротозеи с копеечкой. А вот на эту – рты с протестами. И страх нарастающий – если точно свалят, то чем обернется для окружающих?

Ладно бы эта башня стояла в городе медников – упала и упала. Они там хозяева, если что, то спишут убытки на разгильдяйство.

Вот тут-то медным пиар асам и за работу взяться. Показать, что не зря банкир знакомый Алешеньку на сытую должность пристроил. Развернуть оркестр медный, да пройти по улицам, заглушить ропот людской.

Да только что с них взять! Пыжатся, щеки надувают, кулаками машут, а результат нулевой. Это ведь в полицейском ведомстве сподручно было корочками размахивать - застращают редакторов и отчитаются перед начальством. А новые медные визитки у бывалых людей только смех вызывают.

Смех растет, как снежный ком. И, как в той сказке Андерсена, дойдет дело до окрика - а король-то медный голый!