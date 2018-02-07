Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с избирателями "обмакнул" екатеринбуржцев в историю Советского Союза и постарался убедить в том, что голосовать за него – единственный возможный вариант. Получилось своеобразно, в лучших традициях политика. Одним из слушателей долгой речи вождя "соколов" оказалась корреспондент "Уралинформбюро".

Несмотря на то, что встреча заявлялась как мероприятие для студентов и проводилась в актовом зале Уральского федерального университета, молодые лица можно было пересчитать по пальцам. Причем, большая часть из них выделялась значками ЛДПР и деловым видом. Остальные же были расслаблены: они воспринимали выступление Жириновского лишь как возможность посмотреть на харизматичного героя мемов.

"В России слабо действуют два механизма власти: закон и деньги. Деньги - это экономическая категория: зарплаты, пенсии, стипендии, пособия и взятки. По всей стране. Взяточников привозят в Москву самолетами, а надо эшелонами везти, – начал свою речь Жириновский. – Почему их везут в Москву? Так, ты, девушка с голыми руками, быстро встала и отвечай, почему?".

Таким нехитрым методом Владимир Вольфович пытался, видимо, захватить внимание аудитории, которой предстояло слушать про большевиков, виноватых во всех бедах нынешней России. По мнению Жириновского, корень зла кроется в неправильной национальной политике, которая заложена в стране еще 100 лет назад. "Произвол, бесправие, отчуждение. Люди, лишенные собственности, не могли научиться управлять. Как можно научиться делать что-то с тем, чего у тебя нет?", – объяснил он.

Главный порок России, считает политик, заключается в административно-национальном делении: "Без решения вопроса об устройстве страны экономика не пойдет".

"Вчера в интервью одному журналисту кандидат от КПРФ сказал, что лучший менеджер для страны – Сталин. Страшную вещь сказал! Как за него будет голосовать интеллигенция, молодежь и все остальное? Была самая страшная в истории человечества диктатура!", – продолжил Жириновский. Заявив, что при всех остальных диктатурах в мире не убивали умных людей.

Большевики, по мнению политика, срезали весь плодородный слой общества. "А что может расти на почве, если снять плодородный слой? Ничего", – резюмировал он. Дальше шел экскурс в историю: лидер ЛДПР напомнил аудитории, как развалился Советский Союз. Зал иногда робко посмеивался, чтобы не обидеть "преподавателя".

Другие ноты в голосе Жириновского появились, когда он заговорил о своих конкурентах на выборах.

"Прочитайте программы кандидатов. Все обещают улучшить социальную политику, поднять пенсии, стипендии, помочь малому бизнесу, заниматься здравоохранением… Все наобещали, но ничего у них не получится", – заявил он, приводят в пример планы по удвоению ВВП.

"Проехался" лидер ЛДПР по каждому сопернику, выбирая при этом выражения, чтобы не обидеть очень сильно. Грудинин у него оказался "завхозом", который хочет национализировать все сталинскими методами. "Вытащенный из нафталина" Явлинский снова планирует за 500 дней приватизировать собственность "самой огромной в мире страны", Сурайкин борется за памятники Ленину, но не хочет защитить могилы погибших от рук большевиков. Титов и вовсе оказался "разливщиком шампанского", который не нужен во главе государства.

Сильнее всего досталось "кандидату против всех".

"А эта девушка, Собчак, это откуда взялось? Передача порно-журналистики "Дом-2": обсуждают кто, где и с кем спал. Это можно обсуждать, пожалуйста! Занимайтесь этим делом: у нас есть закрытые публичные дома, наркопритоны… Но нельзя же человеку по теневой социальной жизни идти на высший пост в стране!".

Зал продолжал смеяться: видно было, что пожилым людям, которых было довольно много среди собравшихся, импонировала позиция Жириновского.

Только деятельность действующего президента России Владимира Путина кандидат от ЛДПР прокомментировал не так хлестко. В частности, он заметил, что во внешней политике Путин мог бы быть жестче. Тогда, по мнению Жириновского, Украина полностью стала бы российской, а русских летчиков не убивали бы в Сирии.

Не оставил политик без внимания и нашумевший "кремлевский доклад". По словам Владимира Вольфовича, он представляет собой, в основном, "список мошенников, жуликов и авантюристов".

Один из зрителей бенефиса политика попытался выяснить, зачем голосовать за кандидата от ЛДПР, если даже он сам знает, что выиграет Путин. На это Жириновский возмутился: "А кто сказал, что я знаю, кто победит? Если мы проведем честные выборы, то побеждаю я и больше никто!".

Яна БРЫЗГАЛОВА