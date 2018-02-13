Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Екатеринбургу нужна повсеместная узнаваемость - мегаполис борется за право проведения ЭКСПО-2025. Вскоре он прогремит на весь мир. В буквальном смысле этого слова. 23 февраля 2018 года обозначается как День сноса екатеринбургской телебашни.

Из истории слов не выкинешь. Спустя 100 лет после убийства семьи Романовых все там же, на берегу Исети снесут двухсотметровый бетонный исполин. Советский недострой, так и не обретший свое назначение.

На месте дома Ипатьевых, где покончили с русской монархией, возвели Храм-на-Крови. На площадке у телебашни обещают построить Ледовый дворец.

И как тут не вспомнить историю еще одного сноса. Шесть лет назад в ночь на 8 марта 2012 года началось уничтожение "Пассажа". Девелоперы Погребинский-Заводовский обнесли вековое здание в центре Екатеринбурга металлическим забором, а дальше было дело стенобитной техники.

Сплошные повторения. События вновь разворачиваются перед выборами президента России. Для акции уничтожения выбран праздничный день с последующими выходными. Возмущение горожан в расчет не принимается.

И еще одно совпадение. Областные власти тогда "закрыли глаза" на снос одновременно с находкой источника финансирования для строительства хоккейного комплекса "Спартаковец". Инсайдеры "Уралинформбюро" считают, что меценатами стали Погребинский-Заводовский.

При взятии телебашни бенефициара искать не надо. УГМК во всей красе. Напролом идет на слом.

"У нас долгие годы не было мощной вертикали, наподобие Останкинской телебашни или "сталинских" высоток в Москве. Строители башни решили эту вертикаль обозначить, причем в очень удачном месте, — заявил на протестном митинге в Екатеринбурге 10 февраля архитектор Алексей Белоусов. — Башня отлично венчает собой Исторический сквер. Так что с точки зрения градостроительства ее снос будет большой потерей для облика города".

Однако архитектурный ущерб — не единственная опасность, грозящая мегаполису при взрыве. Как пояснил депутат Екатеринбургской гордумы Эдуард Мансуров, ряд экспертов в сфере архитектуры и строительства опасаются, что направленный взрыв поставит под угрозу соседствующие с башней объекты, в том числе метрополитен, цирк, памятники архитектуры и мосты.

Есть основания предполагать, что работы на площадке рядом с телебашней ведутся с нарушениями. Такой вывод сделали екатеринбургские урбанисты и градозащитники, сообщил в беседе с "Уралинформбюро" депутат городского парламента Константин Киселев.

Например, на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, где размешена документация по ликвидации телебашни, отсутствует раздел ГО и ЧС, хотя буквально в 100 метрах от объекта находится жилой дом, а сразу за ним — объект культурного наследия "Царский мост" и четыре памятника архитектуры: усадьба Казанцевых (Декабристов, 36-38) дом купца Первушина (Декабристов, 40), усадьба Нурова (Чапаева, 1) и дом Афониных (Чапаева, 2).

Более того, в экспертизе, составленной по заказу компании "Работы Взрывные Специализированные" (РВС, непосредственный исполнитель сноса башни – прим.ред) ничего не говорится о том, как "взрывники" собираются восстанавливать разрушенные компоненты окружающей среды. Ущерб от негативного воздействия взрывных работ на воздух эксперты оценили в… 81 рубль 31 копейку.

"Это напоминает начало войны с городом и его жителями, - считает депутат гордумы Олег Хабибуллин. — Я боюсь, что эта история — не первая и не последняя. Поэтому я призываю всех горожан мобилизоваться и писать обращения во все инстанции, которые могут оказать влияние на нынешних собственников башни".

Мифология спорта

Россия ныне терпит унижение на спортивной арене. Виной тому громкие победы в Сочи-2014. Как говорят знатоки, всю правду о сочинском допинге надо спросить у Светланы Журовой.

Как символично и креативно: снести ненужную "бетонную трубу" и построить Ледовый дворец, чтобы в нем росла чистая от допинга смена хоккейной "Красной машине". И приурочен снос к финалу олимпийского хоккея. Медные трубы готовы! Праздничный салют в этом году померкнет на фоне взрыва.

Но только многим не верится, что Дворец будет построен. Логика в его "приземлении" на берегу Исети отсутствует. И, по мнению экспертов, чем-то сродни прожекту Храма-на-пруду, в итоге отвергнутому.

В августе 2017 года компания "Эксперт-Девелопмент" подготовила градостроительный анализ проекта. В нем утверждается, что участок под телебашней в 2 раза меньше по нижней норме площади, чем требуется для сооружения Ледового дворца на 15 тысяч зрителей по нормативам СНиП. Плюс проблемы с паркингом для двух с лишним тысяч машин зрителей.

Пропускная способность улиц и дорожных узлов, прилегающих к телебашне, уже находится на грани исчерпания. Культурно-спортивная арена вызовет неизбежный транспортный коллапс в центральной части Екатеринбурга. Такой прогноз высказали ранее в беседе с "Уралинформбюро" завкафедрой градостроительства УрГАХУ Сергей Санок, руководитель отдела генпланов института "УралНИИпроект" Гюльнара Родионова и сотрудник кафедры городского строительства УрФУ Евгений Пенцев.

Участок "распилили" ради офисников?

Впрочем, участники митинга 10 февраля в беседах с корреспондентом агентства допустили возможность того, что вместо башни появится вовсе не спортивный объект. "Никаких 15 тысяч зрителей там не будет. Это попытка прикрыть коммерческий проект социальными обещаниями. Земля на этом месте золотая. Очень вероятно, что там построят офисники", — считает Эдуард Мансуров.

Один из известных в Екатеринбурге девелоперов ранее рассматривал участник у телебашни для строительства комплекса апартаментов. При этом наследие Советского Союза не подлежало сносу.

На этой схеме четко видно, что некогда единый участок расчленен на три помельче. Фото: Константин Киселев.

Из документа, предоставленного агентству депутатом гордумы Константином Киселевым, следует, что участок под башней в декабре 2017 года был… разделен на три части. Теперь на месте некогда единой площадки под кадастровым номером 66:41:0401051:13 (площадью 46 822 квадратных метра) — участки под номерами 66:41:0401051:18, 66:41:0401051:17 и 66:41:0401051:16.

Причем два из трех новообразованных участков практически полностью совпадают с охранными зонами усадеб Казанцевых и Первушина, где нельзя строить ничего капитального, прокладывать инженерные коммуникации и вести работы, способные нанести ущерб целостности памятников.

Охранные зоны усадеб на Декабристов практически совпадают с границами «нарезки». Фото: Управление по охране и использованию ОКН Свердловской области.

Как пояснил в кулуарной беседе с корреспондентом агентства сотрудник Росреестра, производивший межевание, собственник участка не хочет предавать огласке цели этой тайной процедуры.

В свою очередь член Градсовета Екатеринбурга архитектор Сергей Санок предположил, что количество участков может равняться количеству объектов, которые предполагается строить на данной территории. Эта версия косвенно подтверждается данными самой кадастровой карты, где часть участка 66:41:0401051:17 отведена под строительство областной мечети. Таким образом, на ледовую арену заявленной вместимости остается совсем мало места.

Общественники на митинге и в Интернете остаются в пессимизме и меньшинстве. Вокруг обреченной телебашни уже нацеливаются камеры онлайн-трансляции, которая потрясет мир. И не будет американского хэппи-энда, когда приговоренного к смерти в последний момент помилует губернатор.

Чешский писатель Юлиус Фучик перед казнью нацистами в 1943 году написал свой ставший знаменитым "Репортаж с петлей на шее". В нем есть строчка, которую в советские времена любили цитировать - "Люди, я любил вас. Будьте бдительны!".

Евгений СУСОРОВ, Дмитрий БУЗДАЛОВ