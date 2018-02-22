Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо21 февраля в 18:59
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"Из ума выжила".
Депутаты свердловского ЗакСо остались недовольны докладом "О деятельности уполномоченного по правам человека в Свердловской области". По мнению народных избранников, в нем слишком много внимания уделено умершим и памятникам, тогда как живые люди забыты, передает корреспондент "Уралинформбюро".
С докладом о деятельности за 2017 год региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова выступила в Заксобрании 21 февраля 2018 года. Она рассказала, что в минувшем году аппарат много и плотно занимался "политикой памяти", а темой №2 в работе стали выборы – основной упор, по словам Мерзляковой, был сделан на их легитимность.
Вкратце омбудсмен прошлась по экологическим проблемам региона, вспомнив многострадальный Ивдель, упомянула о транспортной реформе в Екатеринбурге и о рабочих, пострадавших от нерадивых собственников и банкротств предприятий.
При этом проблема обманутых дольщиков, по оценке Мерзляковой, в минувшем году носила незначительный характер.
"Особенностью прошлого года были акции, связанные с застройщиками и обманутыми дольщиками. Но я бы не сказала про масштабность. По обманутым дольщикам – как таковых у нас всего три объекта признано. К сожалению, Федерация опаздывает с какими-то законодательными документами, только что вносятся документы о финансировании по тем объектам, где дома еще не начали строиться", - сказала уполномоченный.
Особенностью прошлого года были акции, связанные с застройщиками и обманутыми дольщиками. Но я бы не сказала про масштабность проблемы.
Также она остановилась на тех моментах, реализовать которые не удалось. "Мне кажется, что мне не удалось добиться результатов, с вами в том числе, по исполнению судебных решений. Там, где, казалось бы, можно подождать, сразу выходят и сносят - например, недавно в Заречном снесен дом по решению суда. Простые люди страдают. А там, где человек внес деньги на строительство индивидуального дома, а застройщик скрылся, там ему ничего. Полгода мы этим занимаемся, нам ничем помочь не могут. При этом мы получили информацию, что застройщик не самый бедный человек", - посетовала Мерзлякова.
После выступления на омбудсмена с вопросами обрушились народные избранники. Депутаты ЗакСо от фракции КПРФ упрекнули уполномоченного в том, что аппарат слишком много внимания уделяет теме памяти, в то время как проблемы инвалидов и детей-сирот остаются нерешенными. Чтобы исправить ситуацию, лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев предложил ввести должность регионального омбудсмена по правам инвалидов.
К идее депутата Мерзлякова отнеслась скептически. По ее мнению, для решения проблем инвалидов есть "целая гвардия социальной защиты", и это не задача уполномоченного по правам человека и даже по правам инвалида. По словам омбудсмена, ее роль – быть примирителем и посредником, выслушивать жалобы от свердловчан и передавать их в соответствующие органы власти.
Мне, в общем-то, все равно, сколько у нас будет уполномоченных. Но это не значит, что даже появившийся уполномоченный должен делами инвалидов заниматься.
"Моя задача – очень сильно развивать организации инвалидов. Мне, в общем-то, все равно, сколько у нас будет уполномоченных. Но это не значит, что даже появившийся уполномоченный должен этим заниматься. Мне кажется, мои консультанты, которые работают с инвалидами, защищают их права достаточно профессионально. У нас действует хороший совет по делам инвалидов. Давайте этот совет развивать дальше. Общественные организации у нас потрясающие", - сказала омбудсмен.
А вот в том, что в детском вопросе остается много нерешенных проблем, Татьяна Мерзлякова с депутатами согласилась: "Мне не очень нравится все то, что происходит с опекой у нас - забрать ребенка, изъять ребенка…"
Выслушав критику от депутатов, уполномоченный по правам человека решила, в свою очередь, немного покритиковать чиновников: "Власть мы тоже должны немного воспитывать по отношению к человеку. Происходит смена поколений во власти, и я вижу, что для многих (чиновников - прим. ред.), даже молодых, начинающих, отчитаться куда-то вверх важнее, чем увидеть, что сделано для человека внизу. Вот эту тему я веду от начала до конца. Как-то даже целый год назвала годом воспитания чиновников".
Впечатлениями от выступления омбудсмена народные избранники продолжили делиться в кулуарах после заседания. "Из ума выжила", - бросил в сердцах один из депутатов, по словам которого только в его округе расположено несколько объектов, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Народные избранники коллегу поддержали.
Кристина ШАБУНИНА
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