Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Визит Владимира Путина в Свердловскую область ждали в январе, потом в феврале. Но случился он лишь перед 8 Марта. Стремительно, векторно, духоподъемно. Все, как полагается, для кандидата №1 в президенты Российской Федерации.



Фото: kremlin.ru

Погруженные в предпраздничные заботы свердловчане недоуменно спрашивали: а для чего Путин приезжал? Видимо этим же вопросом озадачились журналисты Русской службы BBC, посетившие Нижний Тагил.

После того, как в предвыборном 2012 году рабочих "Уралвагонзавода" во главе с тогдашним начальником "танкового" цеха Игорем Холманских сделали "гвардейцами Путина", второй по значимости город Свердловской области начали в шутку называть Путинград. А его мэр Сергей Носов стал строить планы на губернаторство.

За шесть прошедших лет Носов так и не дотянулся до кресла главы региона – ни в Свердловской области, ни в Кемеровской. Сейчас кто-то запустил слух, что он сменит Бориса Дубровского на Южном Урале. Ну, это скорей намек на то, что челябинский губернатор по-прежнему в списке кандидатов на пост в федеральном правительстве. А высоченный Носов в политическом театре годится лишь на роль Карлика Носа.

Аналитики не исключают, что Носов после выборов 18 марта вынужденно оставит мэрское кресло. И "сватают" его чуть ли не гендиректором "Уралвагонзавода". С рабочими этого предприятия как раз и пообщались репортеры BBC.

Евгений и Максим Соложнины трудятся в цехе по сборке вагонов обрубщиком и сварщиком на производстве боковых рам тележек. Если раньше за тяжелую работу они получали высокую зарплату, то в 2017 году ее урезали на 40-70% (!!!), не выплачиваются и сверхурочные. Отец и сын уверены, что так нынешнее руководство УВЗ пытается снизить себестоимость продукции, чтобы хоть в чем-то выигрывать у конкурентов.

"Но там производство роботизировано, а на "Уралвагонзаводе" все по старинке, и делается вручную, как и 70 лет назад", - цитирует Русская служба ВВС Евгения.

Пресс-секретарь "Уралвагонзавода" Дмитрий Калениченко в свою очередь пояснил журналистам, что попросту были пересмотрены нормы выработки, так как выросла технологичность производства и обрубщики стали тратить меньше времени на исправление дефектов.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в конце 2016 года "Уралвагонзавод" был передан в управление ГК "Ростех" Сергея Чемезова. По оценкам инсайдеров, к этому подтолкнул неэффективный менеджмент гендиректора Олега Сиенко.

Знакомые с ситуацией на предприятии утверждают, что "Ростех" - антикризисный менеджер, который должен подготовить предприятие к продаже в частные руки. Но, судя по репортажу BBC, дела УВЗ по-прежнему печальны.

Одно из градообразующих предприятий Нижнего Тагила закредитовано "по самое не балуйся". По данным представителя профсоюза "Солидарность" Павла Сергиени, миллиардные вложения, в том числе государства, за последние несколько лет никак не повлияли на рентабельность УВЗ, о чем говорят годовые отчеты. Виной всему, считает он, огромные инвестиции в продукцию гражданского назначения - вагоны и тележки. Если же данное производство закроют, что очень вероятно при отсутствии федеральных субсидий, Нижнему Тагилу грозит социальная катастрофа - без работы останутся 5 000 (!) человек.



Фото: kremlin.ru

"Вагонная" тематика тянет предприятие на дно не первый год. А военное производство вытянуть не может. Разрекламированную "Армату" на поток еще не поставили. И Бог знает, когда поставят, если президент удивляет мир российскими стратегическими ракетами. В такой ситуации сухопутные войска как-нибудь переживут и с имеющейся "бронёй".

У Нижнего Тагила много больных тем. Например, экология – без слез и не скажешь. Казалось бы – место для подвига Сергея Носова, но мэр показывает пальцем на вертикаль власти – мол, пусть региональные и федеральные чиновники решают, как напоить тагильчан чистой водой.



Фото: Андрей Волегов

Призрак безработицы на "Вагонке" - это все же важнее всего. Будут деньги – и питьевую воду можно купить. Но ни про зарплату, ни про экологию у Владимира Путина во время визита на УВЗ почему-то не спросили. Группу заводчан больше интересовало, когда в городе построят легкоатлетический манеж.

Соложнины раскрыли "секрет Полишинеля" в беседе с BBC. По их словам, в новеньких спецовках перед президентом стояли ИТР и руководящие кадры, в частности, директор УВЗ по персоналу Константин Захаров.



Фото: kremlin.ru

Рядовой персонал 6 марта распустили по домам, а занятым на непрерывном производстве строго настрого запретили высовываться из цехов, проходы между которыми заколотили. Соложнины хотели бы рассказать Владимиру Владимировичу о том, как их притесняют, но кто же им даст такое право!

Между тем, как заверяет Сергей Носов, заводчане силы духа не теряют. И при необходимости "всегда готовы поддержать шатающихся, чтоб не шатались". Возможно, у жителей "чемезовской деревни" и нет другого выбора, как голосовать за действующего гаранта Конституции. Но спустя шесть лет после исторического призыва танкостроителей "идти на Москву" и защищать Путина есть ощущение, что теперь "Тагил не рулит".

Дмитрий БУЗДАЛОВ