Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Интернет - что российский, что зарубежный - за минувшие выходные не успел толком обмусолить обложку свежего журнала TIME с ехидным фотошопом Путина. На голову российскому президенту американцы припендюрили крошечную царскую корону и озаглавили картинку "Восходящий царь".

Но гораздо важнее, полагаю, две статьи в этом журнале. Одна из них - "Почему Россия продолжает тонуть". TIME вышел накануне пожара в кемеровской "Зимней вишне". Уместнее теперь (хотя и тогда!) задаться вопросом - почему Россия продолжает гореть?

Частично на него отвечает в своей статье "Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине" писатель Михаил Зыгарь. Увы, его размышления стали в чем-то пророческими.

Статья начинается с описания предвыборной ситуации, когда один из членов правительства неосторожно спросил Путина: Владимир Владимирович, а что со мной будет после 18 марта? Старожил Кремля ответил - да я и сам не знаю, что со мной будет после выборов.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Этим министром был не глава МЧС Владимир Пучков. Его ведомство в английском прочтении зовется Ministry of Emergency Situations. EmergencY - это крайняя необходимость. EmergencE - это появление. Одна из частей статьи Зыгаря озаглавлена Emergence of new tsar - появление нового царя.

Случилась все же Emergency. И в этом вся Россия. Кузбасские издания накануне президентских выборов оповестили жителей региона, что на избирательных участках они получат пирожки и лотерейные билеты (купоны скидок) для увлекательного отдыха. Явка в Кузбассе 18 марта ушла за 83%. Путин набрал более 85% голосов. Вот ведь не зря президент оставил больного Амана Тулеева в губернаторском кресле - старый конь царскую борозду вспахал в пример другим!



Фото: 42.mchs.gov.ru

А спустя неделю кемеровчане пошли с купонами в "Зимнюю вишню". И теперь там смерть, стон и слезы. И вспомнился Вертинский.

"Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и ненужно опускали их в Вечный Покой".



Фото: obozrevatel.com

Кремль добился разгромной победы Путина. Который, по словам Зыгаря, выжег часть старых губернаторов. Сжег ли Тулеев сам себя? И министр Пучков вместе с ним заодно.

МЧС разваливают не первый год. Как утверждают источники "Уралинформбюро", в этом может быть заинтересован Сергей Шойгу, который до министерства обороны руководил как раз спасателями. Он превосходно знает о прибыльном бизнесе МЧС - доставке гуманитарных грузов за рубежом. Кому и что там в реальности доставили - ищи свищи.



Фото: ДИП Свердловской области

Реорганизация МЧС - это образец наплевательского отношения к живым людям. Как сотрудникам министерства, так и тем, кто в крайней необходимости нуждается в их профессиональной помощи. Разгром авиации спасателей, базировавшейся в Екатеринбурге, хрестоматийный пример.

Уральский региональный центр МЧС был "слит" в Сибирский со штаб-квартирой в Красноярске. В зону ответственности этого центра входит и Кемерово. А теперь представьте - где Красноярск и где Екатеринбург, превосходящий сибирский город по размерам и значению! Наплевать - поуправляем оттуда, и авиацию из Сибири дошлем (как послали беспилотники (!!!) в Кемерово?). Даже уральский полпред президента Игорь Холманских несколько дней назад возмутился - вы каким местом думали над такой структурой управления?

С Пучковым распрощаются, МЧС раздербанят между Минобороны и Росгвардией. Но даже кемеровский пожар не выжжет дотла главную беду России - коррупцию. Наша страна продолжает тонуть и гореть, потому что можно купить инспектора или начальника пожарной инспекции. А они продают разрешения на эксплуатацию того, что обязательно сгорит. В Перми - "Хромая лошадь", в Кемерово - "Зимняя вишня".

А в центре Екатеринбурга, например есть новострой "Пассаж". О том, как и из чего он строился, СМИ написали вдоволь. И что - кто-то всерьез задумался? Девелоперы Заводовский и Погребинский продемонстрировали мегаполису, что они могут не только незаконно построить огромный ТРЦ на центральной площади, но и рисковать жизнями сотен посетителей. Коррупция?

В своей статье Зыгарь объясняет зарубежным читателям, что Путин формирует свою команду из этаких агентов Смит из "Матрицы" - 40-летних менеджеров с оглядкой на ФСБ. Наверное, так легче объяснить Западу происходящее в Царстве.

Для нас самих, в чьи сердца теперь стучит пепел кемеровских детей, ближе Гребенщиков.

"Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать.

Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать.

Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе,

Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе".

Я который год собираюсь поехать на большую пресс-конференцию Путина с простым вопросом: скажите, Владимир Владимирович, происходящее в России - это ваша вина или беда? Теперь для себя я нашел ответ без Царя.

Вадим ДЫНИН