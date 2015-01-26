Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Накануне Нового года некоторых екатеринбуржцев занимают далеко не праздничные заботы. Родители штурмуют городское управление образования, чтобы понять, почему их трехлеткам выдали путевки в детсады в часе езды от дома. Главный вопрос: как возить малышей в ДОУ в 30-градусный мороз?

После очередного распределения мест в детсады, которое состоялось 2 декабря 2016 года, соцсети и форумы наводнили сообщения недовольных родителей.

Михаил Майсурадзе с семьей проживает на Ботанике. А детсад его ребенку "назначили" на Вторчермете (Мусоргского, 37). "В районном отделении сказали, что по месту жительства нам не дождаться. Наверное, придется все-таки от этого места отказываться. При этом мне постоянно шлют смски, предлагают путевку за 15 000 рублей в детсад №33. Возможно, мошенники или сотрудники горобраза", - пояснил "Уралинформбюро" Михаил.

Екатеринбурженка Наталья Калганова жалуется, что проживает на Репина, а детсад ее ребенку дали аж на Бебеля. Вроде бы, один район, но на автобусе ехать нужно не менее 40 минут. И это в том случае, если нет пробок. "Ужас. И они еще говорят - мы даем вам место в шаговой доступности. У меня еще ребенок пятимесячный. Как мне с ними добираться? Я написала отказ, и мне сказали, что дадут тот же самый садик в следующий раз", - посетовала Наталья.

Оксана Жвакина рассказала "Уралинформбюро", что из-за глупой системы распределения лишилась работы. Она проживает в Академическом, а детсад дали на Бардина, 35, в 6 километрах от дома. Женщина не смогла выйти из декрета, несмотря на то, что дочери исполнилось 3 года, и вынуждена была написать заявление на увольнение. "В отделении образования ничего не обещают. Говорят, что мест нет в нужные нам детсады. Еще говорят, чтобы радовались, что вообще получили хоть какое-то место", - жалуется Оксана.

В списке невезучих оказалась и семья Таушкановых. Им посоветовали ездить с Московской горки в Заречный микрорайон на Черепанова. "Моя знакомая переслала мне свои обращения в министерство образования и в прокуратуру с их ответами. Никто ничего не обещает, и сделать ничего нельзя. Или жди, или иди туда, куда дали путевку. Мы написали заявление в отдел образования своего района и снова ждем распределения", - отметила Анна Таушканова.

Беспорядки с выдачей мест в детсады в уральской столице начались еще в 2015 году. Распределением путевок стали заниматься не персонально чиновники, а компьютерная программа. Изначально хотели сделать как лучше: исключить коррупционную составляющую. Но получилось, как всегда.

При новой системе распределения горожан лишили возможности обмена путевками. Раньше через форумы и соцсети они искали таких же родителей, которых не устраивает местоположение детсада, и менялись местами. Сейчас это запрещено. Екатеринбуржцы должны сначала написать отказ от предоставленного ДОУ, после чего они становятся участниками очередной компьютерной "лотереи". При этом не исключено, что программа в результате выдаст путевку еще дальше от дома. Три отказа от путевки - ребенок попадает в конец очереди, и шансов получить заветное место в детсаду практически не остается.

Как пояснили "Уралинформбюро" в управлении образования администрации Екатеринбурга, во время декабрьского распределения было "разыграно" 1012 путевок для малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Заявление на смену ДОУ написали 129 человек (12,7%). Из них в 106 случаях речь идет о детях в возрасте 3-4 лет.

По словам чиновников, программа для формирования списков зачисленных в детсады работает следующим образом. Сначала она рассматривает детский сад по "адресной" привязке. Если там свободных мест не оказывается, то проверяет указанные родителями "желаемые" детские сады (не более двух). Если и там путевок нет, компьютер ищет ДОУ по мере удаления от места жительства - по административному району или по всему городу.

В городском управлении образования отметили, что рады бы раздать заветные путевки, но в условиях мегаполиса это попросту невозможно, поскольку всем их не хватает. При этом с высоких трибун не раз заявлено – все малолетние екатеринбуржцы уже обеспечены местами в дошкольных учреждениях! Кроме того, действующими законодательными нормативными актами не установлена норма пешеходной доступности образовательной организации.

Чиновники заверили, что работают над данным вопросом. Между тем решение очевидно. Родители даже без помощи сотрудников администрации смогут найти друг друга и обменяться местами. Им нужно всего лишь разрешение на это. А самый идеальный вариант - создание на базе управления образования "биржи" для законного обмена путевками. Но то ли в голову екатеринбургским чиновникам это не приходит, то ли им нравится, когда малыши с родителями ходят вокруг них хороводом и низко кланяются.

Елена ПЛЮХИНА