Петух ученый

Народу на смех.

"Что-то 16-й год не задался - 17-й определённо должен быть лучше", - мечтали люди ровно сто лет тому назад. В России тогда случилось две революции - Февральская и Великая. Разумеется, вопрос, что год грядущий нам готовит – беспокоит каждого накануне 31 декабря. Но есть те, кто в будущее смотрит уверенно, каким бы невероятным оно ни казалось. "Уралинформбюро" собрало самые громкие обещания на Год петуха.

100 лет Октября - праздновать или нет?

Начнем, пожалуй, с прогноза, который уже точно не сбудется – в 2017 году жители Советского Союза планировали отмечать 100 лет Великой Октябрьской революции. Согласно Генплану развития СССР, к этому времени у каждого гражданина должен был быть собственный автомобиль и комната, а у семьи – квартира. Столовые, прачечные и другие культурно-бытовые учреждения должны были полностью освободить советских людей от "бытовухи". Продукты обещали раздавать бесплатно.

Хотя у коммунистов, возможно, будет второй шанс. Политологи, в частности, российский оппозиционер Вячеслав Мальцев, считают – к юбилею Октября в России произойдет еще одна революция. Кстати, о возможности "возрождения" СССР говорил недавно первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.

В новый год с новой головой

На грядущий год медики запланировали сразу несколько "прорывов". От локальной трансплантации сетчатки глаза российскими врачами до глобальной пересадки… головы итальянскими хирургами! Врач с Аппенинского полуострова Серджио Канаверо планирует "пришить" к новому телу голову российского программиста Валерия Спиридонова. Тот болен тяжелой мышечной атрофией и на всю жизнь прикован к инвалидному креслу. Подготовка к операции идет уже полтора года. В ноябре 2016-го итальянский хирург заявил об успешной тренировочной пересадке головы обезьяны.

Кроме того, в 2017 году врачи планируют нарушить один из основных законов человеческой природы и зачать ребенка от трех родителей: одного папы и двух мам. В яйцеклетку пересадят ДНК митохондрий женщины-донора. Так ребенок будет защищен от мутаций со стороны матери, вызывающих, например, синдром диабета или глухоту.

Заглянуть за горизонт событий

Что-что, а конец света нам пророчат с завидной регулярностью. Не стал исключением и 2017 год. Осенью на опасное расстояние к Земле приблизится космическая глыба под кодовым названием 2012 ТС4. Дай Бог не упадет! Но даже пролетая мимо, астероид выделит энергии в два раза больше, чем челябинский метеорит.

NASA не дремлет и в 2017 году планирует запустить миссию TESS по поиску обитаемых экзопланет в нашем ближайшем окружении. Возможно, долетят и до Проксимы Центавра b, где якобы есть океан и растительность.

Все любители неизведанного с нетерпением ждут первую фотосессию "внутренностей" черной дыры. Девять телескопов в разных странах мира объединят в один виртуальный телескоп. С его помощью исследователи намерены заглянуть за горизонт событий черной дыры Стрелец А, находящейся в центре Млечного Пути. Она в 17 раз больше Солнца и находится в 25 000 световых лет от Земли.

Прогресс не стоит на месте. Он летает

Если в следующем году вы собрались поменять автомобиль, присмотритесь к … летающему! В 2017-м такие как раз должны поступить в продажу. Работа над аэромобилем ведется с 1989 года. Машина будет ездить по обычным дорогам и летать, для взлета понадобится разгон. Максимальная скорость – 200 километров в час, заправляется обычным бензином. Но для вождения будет нужна лицензия пилота.

К меньшим покупкам. В 2017-м Apple традиционно представит три версии смартфонов: iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone Ferrari. Согласно слухам, последний будет отличаться принципиально новым дизайном – его разработает дизайнерская студия автомобильного бренда. Существенные изменения ждут и "железо" телефона, например, аккумулятор станет мощнее.

Если новый гаджет вы закажете по почте, не удивляйтесь, когда посылку вам принесет дрон. Amazon в Великобритании и Google в США уже тестируют такой способ доставки. А в 2017-м принять на службу беспилотники планирует и "Почта России"!

И напоследок. Если в вашей жизни не хватает тепла - выход один: перебраться на юг. На 2017 год ученые прогнозируют старт ледникового периода. Заморозки, начавшись в наступающем году, продлятся 70 лет.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО