Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус

Почувствуйте разницу.

В декабре планету облетела история об американском Санта-Клаусе Эрике Шмитт-Матцене, на руках у которого умер тяжело больной мальчик. Ребенок очень боялся не дожить до Рождества, и добрый старик пришел к нему в больницу за месяц до праздника. Сюжет вышел на NBC, мир разрыдался вместе с инженером-механиком, который шесть лет подрабатывает Сантой в супермаркете.

В России про новогодних кудесников гуляют другие истории – анекдоты и хохмы в основном. Ведь в красную шубу с опушкой для заработка нарядятся и студент, и актер. Неудивительно, что один из самых узнаваемых русских образов нивелируется, высмеивается.

"Это довольно прибыльный бизнес. За 2-3 новогодних недели можно заработать в среднем 70-80 тысяч рублей и больше. Работать, конечно, на износ приходится", - поделился с корреспондентом "Уралинформбюро" 27-летний Дед Мороз-любитель Александр. По профессии он - программист. С наступлением новогодней страды берет отпуск, надевает парик и отправляется водить хороводы. "В детских садах от 3 тысяч берем, если в квартире – от 1 тысячи рублей. Со Снегурочкой дороже выходит. В основном, конечно, на дому поздравляем. В самые "жирные" даты – 29-31 декабря – по 10-15 выездов бывает", - делится он.

На слово "халтурщик" Александр обижается: "Какое-то не очень хорошее слово. Ну да, сезонный бизнес. Но мы все-таки радость какую-то детям приносим. Заказчики остаются довольны!"

Другой сезонный бизнесмен, Михаил, слова "халтурщик" не стесняется: "Ну да, наверное, можно так назвать, почему нет? Правда глаза не колет. Нормальный, честный заработок". При этом Михаил заверяет, что хороводит на совесть. "Заранее узнаем, какой возраст у ребенка, в зависимости от этого готовим программу. Главное - понравиться детям, удержать внимание на протяжении 20 минут. Бывает, капризничают и боятся некоторые, но там родители подключаются", - рассказывает он.

Анекдоты про нетрезвого Дед Мороза он, конечно, слышал, но уверен, что советский "дедушка подшофе" из бизнеса уходит – слишком большая конкуренция. "Огромный объем рекламы идет через социальные сети. И тут надо постараться, чтобы тебя заметили. У "маргиналов" шансов просто нет. В небольших городах еще может быть, а в Екатеринбурге они как вид вымирают", - говорит Михаил.

Новый год все больше напоминает грамотно составленный бизнес-проект. В Сети можно найти с десяток сайтов, обещающих научить дедморозовским премудростям и сулящих заработок от 100 тысяч рублей за сезон. "Продолжаете искать способы заработка, которые, возможно, решат ваши проблемы? Вы удивитесь, насколько просто получить свыше 50 заказов услуги, которая принесет Вам от 1 до 4 тысяч рублей с каждого заказа", - такова типичная реклама "Школы Дедов Морозов", работающей под лозунгом "Новый год – время заработка!"

Наверное, это отличительная черта времени – сказку штампуют. Но оригиналы еще не перевелись. Одного из них "Уралинформбюро" удалось отыскать в екатеринбургском Доме актера. Окладистая борода, ярко-синий красивый костюм из бархата, красный нос, добрые глаза и приятный тембр голоса возвращают веру в Деда Мороза. Это - заслуженный артист России Иван Филоненко. Он более 50 лет перевоплощается в новогоднего кудесника.

"Давно, давно... еще с театрального училища! Случайно попал, пригласили. Кушать студентам тоже хотелось. А потом уж пошло, пошло. Выходить и видеть детские глаза, радостные, счастливые – это ведь главное. А потом, у меня у самого и детей, и внуков много. Наряжался для них, когда маленькие были. Подросли – разоблачили. Как-то поздравил внуков и переоделся в ванной. Выхожу, а они смотрят так хитро и говорят: "Дед, это же ты был!". Вот и сказочке конец", - смеется Иван Николаевич.

К штампованным "волшебникам" он относится скептически – настоящий праздник из люрекса и блесток не слепить. "Было дело, взбунтовалась одна воспитательница в детском саду, куда много лет хожу. Пригласила на праздник кого-то другого вместо меня. Я видел, как это происходило. Парень с девушкой пришли – якобы Дед Мороз со Снегурочкой. Парчовые, обмызганные, грязные костюмы... Парень в своей обуви – в черных ботинках, парик все лицо закрывает, ни глаз, ничего не видно. Что они там делали… Это, конечно, жуткое зрелище. Видел еще одного Деда Мороза, корпоративщика. В ресторанах обычно работает. Вышел и как начал на этом жаргоне, на кабацком: "Господааа"… Детям, представляете, – "господа"! И пошел сленг ресторанный", - вспоминает Иван Филоненко.

"Настоящего" волшебства на всех, конечно, не хватит. Например, к себе домой Ивана Филоненко не заманишь. "По квартирам я не хожу. По-дружески только могу прийти, детей поздравить. Деньги всем нужны, понятно, но нет, не езжу…" - говорит артист.

Сколько протянет в современных информационных условиях сказочный образ русского Деда Мороза? И нужен ли он нынешнему ребенку, когда вокруг столько веселых аниматоров?

"Убедить их, что Дед Мороз – волшебник, очень сложно. Верят, может быть, только самые маленькие. А те, что постарше, иронично так смотрят на меня", - говорит Иван Николаевич.

Удивительно, но с каждым годом в продаже стало появляться все больше ремэйков советских новогодних открыток с "настоящими" Дедами Морозами и Снегурочками. Таких живьем видели разве что сорока-пятидесятилетние россияне. Они соскучились по сказке? Ну, тогда есть надежда, что они научат верить в нее своих внуков.

Анастасия КОКАРЕВА