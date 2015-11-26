Каменск-Уральская новелла: в детский сад с прокуратурой

В поисках утраченных миллионов.

300 дошкольников Каменска-Уральского подождут своих мест в новом детсаду на Октябрьской, 94. Вместо них в новостройке должны появиться прокуроры и следователи. Без силовиков, очевидно, не разобраться, как местные чиновники тратят казенные деньги на благое дело.

Детский сад начали строить в июле 2014 года – на решение поручения президента РФ скинулись областная казна и городской бюджет. В общей сложности - 202 миллиона рублей. Конкурс на возведение объекта выиграла компания "Вега", нанявшая субподрядчиком ООО "БазисСтройПроект".

За последние два года детсад на Октябрьской, также как и его собрат на Мусоргского, 7 стали для каменцев притчей во языцех. Оба здания возводит "БазисСтройПроект", из-за неразворотливости которого ввод зданий несколько раз откладывался и не случится до конца 2016 года. Как писал нынешним летом местный портал про новостройку на Октябрьской: "Заново уложена тротуарная плитка на пешеходных дорожках, доведены до ума веранды. Субподрядчику пришлось за свой счет заново асфальтировать подъезды к центральному входу и тротуар".

В свою очередь журналисты "Областной газеты", пару месяцев назад разбираясь со строительными "полуфабрикатами" на территории региона, выяснили, что екатеринбургский "БазисСтройПроект" в общей сложности тормозит ввод четырех детсадов – плюсом к каменским еще по одному в Тугулымском и Нижнесалдинском районах. Везде недоделки, всюду нанятые семьей Мирзаалиевых строители без гневного окрика чиновников в срок и качественно свои обязательства выполнить не могут.

В итоге стройка на Октябрьской, 94 дошла до полиции и прокуратуры. Но силовикам приходится разбираться не с качеством работ, а с двойными стандартами властей Каменска-Уральского. Основные вопросы к управлению капитального строительства.

По словам директора ООО "Вега" Ольги Лебедевой, с марта по июль 2016 года заказчик – МКУ "Управление капитального строительства" не выделял деньги, ссылаясь на их отсутствие в городском бюджете. Следует отметить, что как раз в марте новым главой Каменска-Уральского стал Алексей Шмыков. И одним из первых объектов, который он посетил в качестве мэра, стал детсад на Октябрьской. Тогда портал KU.66 сообщал с места события: "Более 90% работ уже выполнено. Идет сборка мебели, монтаж технологического оборудования пищеблока и сигнализации".

Прекращение финансирования вылилось в остановку работ, чем, по сути, воспользовался заказчик, в одностороннем порядке разорвавший контракт с ООО "Вега" в сентябре 2016 года. А в ноябре УКС провел конкурс на достройку самого большого каменского детсада на сумму 44 миллиона рублей, который выиграло ООО "БазисСтройПроект". То есть компания, по чьей вине дошколята до сих пор не заняли положенные им места в 12 группах.

Исходя из суммы конкурса (более 20% от общей сметы), складывается впечатление, что стройка будет продолжаться еще месяца три-четыре. За полтора года фирма Мирзаалиева смогла выполнить работы на 80% - скорость строителей вычисляется простым арифметическим путем.

Но, как заявила "Уралинформбюро" Ольга Лебедева, это – лукавые цифры. В реальности к моменту заключения нового контракта было выполнено 98% работ. В доказательство своих слов она приводит акт ноябрьского осмотра объекта. При сравнении этого документа с новым конкурсным заданием возникает чувство дежа вю – заказчик готов оплатить победителю торгов то, что уже есть в наличии.

Как утверждает Лебедева, сентябрьская остановка работ "Вегой" произощла после того, как выяснилось, что в июле-августе 2016 года в УКС за ее подписью были представлены поддельные акты о сдаче-приемки выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (КС-3). Кто кроме субподрядчика или заказчика мог изготовить эту "липу"? И, собственно, для чего?

Можно предположить, что подделка нужна была для ухода от обязательств УКСа по оплате уже выполненных работ и услуг с повторным выставлением их на конкурс, который выиграл "БазисСтройПроект". До этого момента он был субподрядчиком и своими недоделками "топил" репутацию "Веги", что ему практически удалось. А теперь компания стала генподрядчиком и надеется получить хороший куш.

Налицо двойная бухгалтерия, при анализе которой у прокуратуры должны возникнуть закономерные вопросы к муниципальным чиновникам. Знает ли мэр Алексей Шмыков о расхождении в отчетности, подготовленной УКСом? Как могло случиться, что в марте 2016 года работы были выполнены в объеме более 90%, а спустя восемь месяцев на конкурсе они значатся ниже этой отметки?

Имея на руках ноябрьский акт осмотра, ООО "Вега" на законных основаниях будет требовать оплаты своей работы. В свою очередь ООО "БазисСтройПроект" за прошедший декабрь могло успеть заново что-то "покрасить", повторно что-либо "купить" и даже представить счета заказчику к оплате. Надо полагать, Назым Мирзаалиев знает подробности строительства не хуже начальника каменского УКСа Юрия Борисова. И потому они смогут ответить, как власти муниципалитета смогут расплатиться в этой ситуации без ущерба без бюджета.

"Уралинформбюро" берет на контроль ситуацию с детсадом на Октябрьской, 94 и просит считать данную статью официальным запросом в администрацию Каменска-Уральского и прокуратуру Свердловской области. Их ответы мы представим читателям в январе.

Андрей БЕЛЫЙ