В мечтах чиновников.

Екатеринбург разрастается на глазах – в 2016 году число жителей мегаполиса перевалило за 1,5 миллиона человек. Город буквально "засасывает" население соседних муниципалитетов, и вот "компактный миллионник" уже трещит по швам. Как следствие, стремительно растет нагрузка на инфраструктуру, в первую очередь, на дорожную сеть – центральные улицы давно превратились в большую автостоянку. "Отцы города" видят проблему и даже называют пути ее решения – ограничить движение личного автотранспорта, запретить стихийные парковки. А в идеале – загнать автолюбителей под землю. Однако просто взять и "заглубить" Екатеринбург не получится – "лопата" неудобна и слишком дорога.

Вместе с тем тренд задан – о важности освоения подземного пространства уже заявлено с трибуны. На форуме "100+" вице-мэр столицы Урала Евгений Липович рассказал о разработке новой стратегии освоения городских недр. "Екатеринбург – один из немногих городов, где в Генплане есть раздел, посвященный подземным пространствам. Но в старой версии их основным функционалом были безопасные подземные пешеходные переходы. Сейчас подход поменялся. В новой версии уклон будет сделан на движение и хранение автомобилей под землей. То есть, дороги и паркинги будут уходить под землю, а пешеходные зоны, наоборот, выходить на поверхность", - заявил вице-мэр на одной из секций форума.

Уже сейчас при разработке проектов жилых и коммерческих площадей застройщик обязан рассматривать возможность использования "минусовых" уровней. Но не все так просто.

Строители углубляются неохотно. "Этот вопрос, конечно, с каждым годом становится все актуальнее. Город у нас компактный, есть острая необходимость в земельных ресурсах. В центре это вообще очень существенно, потому что проблема с парковками все острее и острее. Но строить под землей очень дорого. Размещение таких объектов требует инженерных решений, связанных с вентиляцией, возможностью проезда пожарных машин и так далее. Есть дополнительный объем документов, которые нужно предоставить, в том числе об отсутствии полезных ископаемых", - пояснил "Уралинформбюро" управляющий ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал", депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий.

Да и сами горожане не очень-то хотят превращаться в "кротов". По словам главы компании "Атомстройкомплекс" Валерия Ананьева, продажи подземных паркингов до сих пор идут со скрипом. "Мы уже 20 лет агитируем за то, чтобы люди содержали машины в паркинге. Но пока не очень хорошо получается. Екатеринбуржцы не хотят покупать паркинги по разным причинам. Во-первых, это объективная нехватка денег – на квартиру бы найти. Но есть люди, которые имеют дорогие машины и на отделку квартиры тратят очень много. Но и они не спешат приобретать парковки. В домах на Жукова, на Лермонтова, на Вайнера у нас до сих пор есть свободные места. И не одно-два, а десятки. Здесь дело не в том, что у людей нет денег. Нет культуры, скорее. Они просто не хотят ставить машину в паркинг, если ее можно оставить во дворе или на газоне", - отмечает В.Ананьев.

Решать вопрос в "Атомстройкомплексе" пытаются по-разному – и снижать стоимость машино-места, и "зашивать" ее в цену квартиры, чтобы стоянку можно было приобрести за ипотечные деньги. "Если бы места покупали, мы бы их с удовольствием строили, несмотря на дороговизну. Подземный паркинг в 2 раза дороже наземного по себестоимости", - говорит глава строительной компании.

В областном правительстве считают, что вскоре все встанет на свои места, и горожане выстроятся в очередь за подземными стоянками. По крайней мере, в центральных частях города "подземелья" уж точно не будут пустовать. "В городе, особенно в центре, будет максимально ограничиваться использование личного транспорта. Это тренд устойчивый, не нами изобретенный. Административное ограничение полностью переформатирует отношения власти к застройке центра города и обязанности застройщиков строить там подземные паркинги. Я думаю, наступит время, когда это станет востребованным. То есть, застройщик будет просто умолять разрешить ему построить паркинг там, где он собирается строить жилье в центре города. Потому что это будет как раз тем, что сможет привлечь покупателей. При планируемых ограничениях возможность припарковаться в центре станет привилегией", - заявил "Уралинформбюро" министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

И все бы ничего, но в месседжах власти усматривается желание решить муниципальную проблему частными силами. По мнению Валерия Ананьева, одними парковками вопрос не снять. "Почему у нас эту проблему решили целиком перебросить на застройщика? Она всех касается. В первую очередь, надо систематизировать систему автомобильного движения и общественного транспорта. Если в городе негде стоять, зачем туда ездить на машине? Сейчас улицы забиты, говорят, виноваты строители – мало паркингов построили. Да не паркингами это решается", - уверен он.

И тут бы затянуть долгую песнь про метро, но с подземкой в Екатеринбурге на ближайшие годы все ясно – "кина не будет", если за дело не возьмется частный капитал. Про энтузиастов пока не слышно.

Стоит добавить, что разгружать город глобально, отправляя под землю социальные и коммерческие объекты, как за рубежом, никто пока не планирует. "Паркинги, подземные переходы строим. На остальное у нас пока земли хватает. Не дай бог, что-то там случится. Как эвакуироваться с минус 5 этажа?" - подтверждает бывший главный архитектор Свердловской области, главный градостроитель ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" УралНИИпроект Григорий Мазаев. Но "подземная история", которая, кстати, берет начало в 1998 году, когда была впервые принята стратегия освоения подземных пространств Екатеринбурга, совершенно точно получит продолжение. "Стратегию нужно актуализировать. Ну, а дальше – только время и финансы", - резюмирует Владимир Крицкий.

Анастасия КОКАРЕВА