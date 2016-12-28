Пойдемте в суд, министр Биктуганов!28 декабря 2016 в 09:49
- Текст
- Комментарии (5)
Разберемся с Домом Назарова.
В канун Нового года на сайте Уральского финансово-юридического колледжа появилось нестандартное объявление: "В отношении ряда СМИ, допустивших клевету в адрес колледжа, направлены судебные иски на 30 млн. за подрыв деловой репутации".
Уж не знаем, "30 млн" чего имел в виду владелец этого учебного заведения Владислав Назаров и в курсе ли он (кандидат юридических наук), что статья 128.1 УК РФ (Клевета) в отношении юридического лица не применяется. Зато предполагаем, что этот месседж предназначается информационному агентству "Уралинформбюро". Потому что именно мы в сентябре 2016 года сообщили о нарушении федерального законодательства руководством "респектабельного" УрФЮрКа.
Суть проста – образовательная деятельность в России лицензируема. Высшим образованием ведают федеральные власти, за учреждения общего и профессионального образования отвечают региональные чиновники. 23 марта 2016 года свердловский Минобраз выдал УрФЮрКу лицензию, в которой закреплен адрес осуществления образовательной деятельности – Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 1. Это семиэтажное здание в центре уральской столицы занимает Уральский финансово-юридический институт, также учрежденный Владиславом Назаровым. В августе нынешнего года из-за многочисленных нарушений Рособрнадзор лишил вуз государственной аккредитации.
Как выяснила прокуратура Свердловской области, 25 сентября 2015 года между УрФЮИ и УрФЮрКом был заключен договор безвозмездного пользования рядом помещений здания на Либкнехта. Этот документ был предоставлен в свердловское Министерство образования для получения лицензии, поскольку образовательное учреждение должно иметь площади для работы – собственные или съемные.
Загвоздка в том, что договор не имеет какой-либо юридической силы. Это – "липа", не выдерживающая элементарной проверки. Два последних года вуз сам "на птичьих правах" в многоэтажке, которую впору называть Домом Назарова. Право оперативного управления зданием он потерял еще в 2014 году – это установлено в судебном порядке, а, следовательно, никому помещений предоставлять не имеет права.
Более того, прокуратура известила Минобраз о том, что собственником 1/2 доли в праве общей долевой собственности на вузовское здание является ООО "Лоза". Без его согласия передача помещений в безвозмездное пользование была невозможна. А согласия и не было.
Исходя из этого, надзорный орган установил, что министерством принято необоснованное решение о выдаче лицензии финансово-юридическому колледжу. Министру Юрию Биктуганову было внесено прокурорское представление об устранении нарушения федерального законодательства.
"Уралинформбюро" пару недель назад попросило Минобраз сообщить о том, как выполняется прокурорский наказ. Полученный ответ весьма нас озадачил.
Министр Биктуганов не удосужился раскрыть для "Уралинформбюро" суть "мероприятий, направленных на устранение рисков". То есть прокуратура нашла нарушения, а министерство преобразовало их в риски. Стало быть, виноватых уже нет, есть – рискующие. Мы запросили ООО "Лоза" - обращался ли Минобраз к ним, как к "рискующим" собственникам имущества? Ответ – нет.
Министерство, прикрываясь заботой о правах учащихся и педагогов, делает вид, что лицензия УрФЮрКа, выставленная на сайте колледжа, имеет юридическую силу? В таком случае мы вынуждены напомнить чиновникам о постановлении Правительства РФ от 28 октября 2013 года №966 "О лицензировании образовательной деятельности". Оно предписывает в случае потери прав на указанные в лицензии помещения прекратить осуществление образовательной деятельности. При использовании иных помещений образовательное учреждение обязано предоставить в министерство соответствующие документы на них и подготовить заявление о переоформлении лицензии с указанием новых адресов. Все четко и понятно. Предполагаем, что другие свердловские колледжи следуют этим правилам.
Как тут не отметить, что жестокосердный Рособрнадзор в отличие от свердловского Минобраза не сжалился над бедными студентами и преподавателями УрФЮИ, лишив их накануне нового учебного года привычного места учебы и работы. Потому что возглавляемый Владиславом Назаровым вуз нарушал федеральное законодательство. Студенты платили в карман частнику, который оказался незаконопослушным.
В случае с УрФЮрКом прокуратурой опять же выявлено грубейшее нарушение законодательства: нет помещений – нет лицензии. И что - региональное министерство закрывает на него глаза? Заявление Юрия Биктуганова о противоречиях в регламентирующих документах, по нашему мнению, направлено на продление незаконной предпринимательской деятельности в интересах Владислава Назарова. "Уралинформбюро" готово доказать – необоснованно выданная колледжу лицензия не имеет юридической силы, а потому сейчас УрФЮрК незаконно ведет образовательную деятельность.
Туманный ответ министра на прямой журналистский вопрос лишь подлил масла в огонь. Теперь оценить действия министерства образования Свердловской области мы предлагаем губернатору Евгению Куйвашеву и заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву. Данную публикацию "Уралинформбюро" просит считать официальным запросом в их адрес.
В ситуации, когда нашему агентству грозят судебным преследованием, есть только одна перспектива. Необходимо без всяких чиновничьих уловок выяснить – имеет ли Уральский финансово-юридический колледж законное право находиться в здании на Карла Либкнехта, 1, указанном в выданной ему лицензии? Если нужно, мы готовы для этого пойти в суд, но вместе с министром Юрием Биктугановым – может там он публично расскажет о "рисках".
Вадим ДЫНИН
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Надо бежать с этого заведения,а ещё и в суд подавать за обман!ответить
Спасибо Уралинформбюро,что раскрываете правду. Мы всей группой студентов надеемся,что губернатор и прокурор разберётся в этом. Что же это такое,мы деньги зря платим и дипломы будут не действительны? Закрывайте колледж......мы не хотим так учиться,как на пороховой бочке.....ответить
"...мы деньги зря платим и дипломы будут не действительны?"
У колледжа есть только лицензия на осуществление образовательной деятельности, но аккредитации нет. Соответственно, у студентов будут дипломы не государственного образца, а образца колледжа. Да, дипломы действительны, только кому нужны такие дипломы?ответить
Будем наблюдать за развитием событий,надеюсь Назаров будет наказан! Нельзя плевать на закон. Бумеранг его настигнет.Верю в справедливость! Закон у нас Для всех Один!ответить
Я удивляюсь,как люди идут в такие заведения? И ещё несут деньги? Это же не образование.....
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
08 июля 2016 в 13:46
УрФЮИ угрожает закрытие
Из-за выявленных нарушений16 декабря 2016 в 14:09
Ректор УрФЮИ подготовил свой колледж к закрытию
При попустительстве свердловского Минобраза.24 ноября 2016 в 19:39
УрФЮИ. Ночь в суде
С ремаркой прокурора.21 ноября 2016 в 18:50
УрФЮИ. Нежданный Лотов
И сомневающийся.27 октября 2016 в 17:59
УрФЮИ. Капкан следователя Палкина
Для судьи Упоровой.26 октября 2016 в 14:52
УрФЮИ. На все четыре стороны
Суд освободил свидетелей от явки.19 октября 2016 в 15:41
Мать ректора УрФЮИ доставят в суд под конвоем
Приставов.12 октября 2016 в 18:34
УрФЮИ. Найдите маму Назарова
Для дачи показаний.27 сентября 2016 в 15:55
В здании УрФЮИ "квартирует" подозрительный колледж
Свердловский Минобраз не видит нарушения.13 сентября 2016 в 09:35
УрФЮИ. Роман прошелся по судам
Вместо следствия.
Ещё в сюжете «УрФЮИ. Брачный раздел»
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.