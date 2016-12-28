Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

В канун Нового года на сайте Уральского финансово-юридического колледжа появилось нестандартное объявление: "В отношении ряда СМИ, допустивших клевету в адрес колледжа, направлены судебные иски на 30 млн. за подрыв деловой репутации".

Уж не знаем, "30 млн" чего имел в виду владелец этого учебного заведения Владислав Назаров и в курсе ли он (кандидат юридических наук), что статья 128.1 УК РФ (Клевета) в отношении юридического лица не применяется. Зато предполагаем, что этот месседж предназначается информационному агентству "Уралинформбюро". Потому что именно мы в сентябре 2016 года сообщили о нарушении федерального законодательства руководством "респектабельного" УрФЮрКа.

Суть проста – образовательная деятельность в России лицензируема. Высшим образованием ведают федеральные власти, за учреждения общего и профессионального образования отвечают региональные чиновники. 23 марта 2016 года свердловский Минобраз выдал УрФЮрКу лицензию, в которой закреплен адрес осуществления образовательной деятельности – Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 1. Это семиэтажное здание в центре уральской столицы занимает Уральский финансово-юридический институт, также учрежденный Владиславом Назаровым. В августе нынешнего года из-за многочисленных нарушений Рособрнадзор лишил вуз государственной аккредитации.

Как выяснила прокуратура Свердловской области, 25 сентября 2015 года между УрФЮИ и УрФЮрКом был заключен договор безвозмездного пользования рядом помещений здания на Либкнехта. Этот документ был предоставлен в свердловское Министерство образования для получения лицензии, поскольку образовательное учреждение должно иметь площади для работы – собственные или съемные.

Загвоздка в том, что договор не имеет какой-либо юридической силы. Это – "липа", не выдерживающая элементарной проверки. Два последних года вуз сам "на птичьих правах" в многоэтажке, которую впору называть Домом Назарова. Право оперативного управления зданием он потерял еще в 2014 году – это установлено в судебном порядке, а, следовательно, никому помещений предоставлять не имеет права.

Более того, прокуратура известила Минобраз о том, что собственником 1/2 доли в праве общей долевой собственности на вузовское здание является ООО "Лоза". Без его согласия передача помещений в безвозмездное пользование была невозможна. А согласия и не было.

Исходя из этого, надзорный орган установил, что министерством принято необоснованное решение о выдаче лицензии финансово-юридическому колледжу. Министру Юрию Биктуганову было внесено прокурорское представление об устранении нарушения федерального законодательства.

"Уралинформбюро" пару недель назад попросило Минобраз сообщить о том, как выполняется прокурорский наказ. Полученный ответ весьма нас озадачил.

Министр Биктуганов не удосужился раскрыть для "Уралинформбюро" суть "мероприятий, направленных на устранение рисков". То есть прокуратура нашла нарушения, а министерство преобразовало их в риски. Стало быть, виноватых уже нет, есть – рискующие. Мы запросили ООО "Лоза" - обращался ли Минобраз к ним, как к "рискующим" собственникам имущества? Ответ – нет.

Министерство, прикрываясь заботой о правах учащихся и педагогов, делает вид, что лицензия УрФЮрКа, выставленная на сайте колледжа, имеет юридическую силу? В таком случае мы вынуждены напомнить чиновникам о постановлении Правительства РФ от 28 октября 2013 года №966 "О лицензировании образовательной деятельности". Оно предписывает в случае потери прав на указанные в лицензии помещения прекратить осуществление образовательной деятельности. При использовании иных помещений образовательное учреждение обязано предоставить в министерство соответствующие документы на них и подготовить заявление о переоформлении лицензии с указанием новых адресов. Все четко и понятно. Предполагаем, что другие свердловские колледжи следуют этим правилам.

Как тут не отметить, что жестокосердный Рособрнадзор в отличие от свердловского Минобраза не сжалился над бедными студентами и преподавателями УрФЮИ, лишив их накануне нового учебного года привычного места учебы и работы. Потому что возглавляемый Владиславом Назаровым вуз нарушал федеральное законодательство. Студенты платили в карман частнику, который оказался незаконопослушным.

В случае с УрФЮрКом прокуратурой опять же выявлено грубейшее нарушение законодательства: нет помещений – нет лицензии. И что - региональное министерство закрывает на него глаза? Заявление Юрия Биктуганова о противоречиях в регламентирующих документах, по нашему мнению, направлено на продление незаконной предпринимательской деятельности в интересах Владислава Назарова. "Уралинформбюро" готово доказать – необоснованно выданная колледжу лицензия не имеет юридической силы, а потому сейчас УрФЮрК незаконно ведет образовательную деятельность.

Туманный ответ министра на прямой журналистский вопрос лишь подлил масла в огонь. Теперь оценить действия министерства образования Свердловской области мы предлагаем губернатору Евгению Куйвашеву и заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву. Данную публикацию "Уралинформбюро" просит считать официальным запросом в их адрес.

В ситуации, когда нашему агентству грозят судебным преследованием, есть только одна перспектива. Необходимо без всяких чиновничьих уловок выяснить – имеет ли Уральский финансово-юридический колледж законное право находиться в здании на Карла Либкнехта, 1, указанном в выданной ему лицензии? Если нужно, мы готовы для этого пойти в суд, но вместе с министром Юрием Биктугановым – может там он публично расскажет о "рисках".

Вадим ДЫНИН