Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Уральский шоу-бизнес сегодня можно считать одновременно и реальным, и мифическим. Смотря от чего отталкиваться. Если от "идеального" забугорного, то он лишь его пародия. Если с самым "развитым" в России рынком Москвы, то наш шоу-бизнес, проигрывая в деньгах, выигрывает в людях и качестве.

Какой ты на фиг артист

"Дедушка уральского рока" Александр Пантыкин уверен, что как местный, так и российский шоу-бизнес находятся в "зачаточном" состоянии и больше напоминают "колхозный" вариант: "Если бы в колхозе имени Ленина в 1917 году решили сделать шоу-бизнес, то получилось бы то, что мы видим сегодня".

Во всем мире прибыль исполнители и авторы получают от продажи записей песен, но не в России. У нас основной доход приносят концерты. Отсюда и цена на билеты, так как артистам нужно заработать на жизнь. "Концерты за рубежом проводят только для раскрутки альбома, в рекламных целях. У нас все наоборот, выступления являются единственным хлебом для музыкантов, чтобы свести концы с концами", - рассказывает Пантыкин.

Причем заезжие "гастролеры"-попсовики, по его словам, зачастую поют под полный "плюс" (запись голоса и аккомпанемента). "А билеты стоят так, будто бы он "живьем" играет под симфонический оркестр. Остальная часть поет под "минус" (запись аккомпанемента), но это не лучше, потому что любая фонограмма калечит", - сетует Пантыкин, отмечая, что популярность артистов, которые колесят по стране, зависит не от мастерства, а от того, что их чаще показывают на всех центральных телеканалах России.

Кстати, один из ключевых показателей шоу-бизнеса – уровень состояния сценических площадок - этот показатель в Екатеринбурге, по мнению Пантыкина, сильно "хромает". Например, традиционное место выступления звезд - ККТ "Космос" не способен вместить в себя всех желающих и слабо оснащен световым и звуковым оборудованием. Приходится привозить или заказывать технику. А "вынужденно любимые" площадки для рок-музыкантов – Ельцин-Центр, ДИВС и КРК "Уралец" не приспособлены для выступлений. "У нас нет универсального специально оборудованного зала, в котором можно было бы проводить концерт на 3-4 тысячи человек на соответствующем сегодняшнему дню уровне, как, например, "Крокус Сити Холл" в Москве", - подчеркивает Пантыкин.

Известный в Екатеринбурге шоумен Александр Морозов отмечает, что количество концертов в городе бьет все рекорды, а число площадок растет. Правда, небольшого формата. Качественными он называет Maximilian’s, TeleClub, Дом печати, а также Ben Hall.

По его словам, появилось множество заведений, которые сочетают в себе паб, ночной клуб и концертную площадку. Как рассказал "Уралинформбюро" солист молодой уральской группы Bob & the Monsters Вася Беля, сейчас есть места, в которых можно придумывать интересные форматы и "эпичные" концерты, но далеко не везде можно сделать хороший звук и "громкий концерт".

Людей испортил попсовый вопрос

"Это не шоу-бизнес – это черт знает что, и как это назвать. Доярка Соня перевыполнила план, решила сделать корпоратив, пригласила Филиппа Киркорова. Он привез с собой технику, спел не свои песни. Говорить о шоу-бизнесе пока не приходится, это очень искалеченное направление, - отмечает Пантыкин. - Те молодые группы, которые появляются, скорее появляются не благодаря, а вопреки".

По мнению композитора, вкусы россиян испортило телевидение с музыкой очень низкого художественного уровня: "Это - ширпотреб и голимая попса. Москва на себе сосредоточила все. Причем это - город глубоко бескультурный, где большая часть населения – торгаши с очень низким художественным вкусом. И они навязывают всей стране свой уровень".

А в Екатеринбурге дела идут лучше. В пятерке самых популярных рок-исполнителей свердловский квартет – "Чайф", "Агата Кристи", "Наутилус Помпилиус", "Смысловые галлюцинации". "У нас лучшая в стране филармония, лучшая музкомедия, один из лучших театров оперы и балета. Екатеринбург – столица contemporary dance, столица хоровой музыки. Наши хоровые коллективы занимают первые места в мире. Москва идет далеко не второй и даже не третьей", - не без гордости отмечает Пантыкин, сетуя, что финансируются уральские артисты, несмотря на это, гораздо хуже, чем столичные.

"Прокормить" большие коллективы действительно непросто, соглашается управляющий Уральского государственного русского оркестра Сергей Шакирьянов. По его словам, настоящее искусство никогда не сможет полностью окупить свои расходы: "Это - дотационная деятельность. Нужно, чтобы региональные власти слышали немного о наших проблемах и находили возможность нам помогать".

В борьбе за массы такие коллективы всегда проигрывают попсе. Как отмечает художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Анастасия Ведерникова, их зрители - в основном старшее поколение, дети (на детских проектах), а также жители Уралмаша и Эльмаша – микрорайонов, где расположен базовый для хора ДК Лаврова. По ее словам, для популяризации уральского фольклора необходимо, чтобы для молодежи пела молодежь, должны быть современные средства выразительности (свет, видео, пластика, аранжировки).

"Зрителя привлекать всегда сложно. Нужно быть оригинальным, уметь удивлять, быть, что называется, на волне. И тогда зритель идет, несмотря на экономические трудности", - уверяет Шакирьянов.

Долой козлиные бороды!

В "тучные" времена весомым источником заработка помимо концертов для артистов были корпоративы, которых в кризис стало намного меньше. Как рассказал "Уралинфоромбюро" известный в Екатеринбурге шоумен и арт-директор клуба "Синий жук" Дмитрий Табуев, "грубо говоря, 79 рублей заработали, 78 отдали. Это - не шоу-бизнес. Прибыли минимальны".

Шоумен Евгений Мичков уверен, что заработать на корпоративах можно лишь с уникальной идеей и качественным исполнением. С ним солидарен Табуев: "Например, акробатический дуэт "Веселый Роджер". В деньгах они с приходом кризиса не сильно потеряли. "Однодневки" же недосчитались клиентов. Три девочки пошили три тряпочки и назвались шоу-балетом… Таких сейчас на рынке нет".

Публика стала намного требовательнее. И уже не заказывает песни "под дичь". "Я почти не сталкиваюсь с теми, кто "нажирается". Да, выпивают, расслабляются, но в разумных пределах", - отмечает Александр Морозов. Как любит говорить Дмитрий Табуев зрителям перед выступлением: "Давайте накатим по писярику (50 грамм – прим.ред). Без писярика это шоу смотреть нельзя".

С другой стороны, кризис эстрады стал "окном возможностей". По мнению Александра Пантыкина, именно сейчас прекрасное время для создания уникальных произведений на этом "диком фоне" и для появления таких интересных групп, как N.E.V.A. и "Ромарио". "Владимир Демьянов с Blues Doctors, например, записал потрясающий альбом. Но это все не носит массового характера, а шоу-бизнес – это должна быть история массовая", - отмечает композитор.

Он уверен, что кардинально ситуация в российском шоу-бизнесе не изменится, если власти не возьмутся за "авторские права" и не запретят заниматься пиратством. И приводит в пример Китай, где нарушителям авторских прав грозит смертная казнь. Кроме того, необходимо запретить фонограммы и концерты "фанерных" артистов. "Сразу исчезнет вся первая двадцатка. Людям по 60-70 лет, а они все выходят на сцену, "блеют и трясут козлиной бородой" под фонограмму", - резюмирует Пантыкин.

Алена ИЗМЕСТЬЕВА