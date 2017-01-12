Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Человеческие жизни в России не перестают быть расходным материалом. Раньше - в битвах за идею, теперь - в погоне за рублем. Одним из бесчисленных примеров является уральский город Красноуфимск, заложник радиационно опасного склада.

Срам прикрыли – и молчок

Середина ХХ века. "Даешь советскую атомную бомбу!" - под этим лозунгом 82 тысячи тонн минерала монацита, закупленного в разных уголках мира, свезли в Свердловскую область - на станцию Зюрзя под Красноуфимском. Монацит содержит тяжелый металл торий, который должен был лечь в основу ядерного цикла. Но ученые предпочли торию уран, и монацитовый песок остался "про запас" - на площадке, не оборудованной для его хранения.

Через полгода умерли от рака все, кто разгружал засекреченные вагоны. Деревянные ящики с монацитовым концентратом гнили в трухлявых сараях, пыль выдувало из щелей. Радиоактивная язва расползалась по округе. Газ торон (он же радон-220) выделялся в воздух, пропитывал уголь, сваленный неподалеку. Этим углем топили котельную и печи в избах. Без видимых причин дохли домашние животные, телята рождались двухголовыми. Однажды неведомая хворь скосила группу студентов из Свердловска, убиравших красноуфимские поля. Поехали за луком – вернулись с лучевой болезнью.

Десятилетиями "малой дозой" накрывало свыше 40 000 человек в райцентре и окрестных деревнях Чувашково, Колмаково, Крылово, Подгорной, Шиловке и других. "Когда в моем селе Чатлык ветер дул со склада, фельдшер еле успевала на вызовы – сердечные приступы, поражения дыхательной системы", - вспоминает глава общественной организации "Сокол" Татьяна Мамонтова.

Радионуклиды копятся в организме, ударяя по самым слабым местам, объясняют эксперты. "В городе и районе растет количество эндокринных, онкологических, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, врожденных аномалий, хотя у нас кроме хранилища монацита отсутствуют вредные факторы. Сравнивают нас со среднеобластными показателями, а надо бы с Шалинским районом, где при прочих равных условиях такого объекта нет", - говорит Мамонтова, показывая отчетность Красноуфимской ЦРБ с 1999 по 2015 годы. И добавляет, что многих ее соседей лечили от рака, а причины смерти в документах указывали другие, чтобы не портить статистику.

В разгар 90-х Свердловская область вытребовала склад из федерального ведения себе в собственность, надеясь сбыть монацит с большим наваром. Всплывали "мутные" покупатели – то европейские, то американские. Было объявлено о строительстве завода по переработке опасного сырья прямо на территории хранения. Активисты "Сокола" подняли шум, настояв на общественной экологической экспертизе и отмене стройки. Песок решено было вывезти за пределы региона. Пока будут искать, куда именно – постановили обнести площадку забором, выставить охрану и герметизировать склад. Финансирование выбивали чуть ли не из-под палки.

Последний металлический ангар над советскими сараями возвели только в 2013 году. Теперь монацит можно спокойно держать там хоть целый век – по данным мониторинга областного Минприроды, радиационная обстановка в норме.

Но как государство собирается отвечать за погубленные жизни красноуфимцев, за почти 60-летнее облучение, которое еще аукнется их потомкам генетическими мутациями? Да никак. Чиновники даже не пытались оценить масштабы бедствия. "Углубленные исследования влияния монацитового концентрата на здоровье человека Министерством здравоохранения Свердловской области не проводились, поскольку их проведение не является полномочием органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, а относится к сфере научных исследований", - сообщил "Уралинформбюро" глава ведомства Игорь Трофимов. Но разве власть не обязана дать команду к выяснению причин и следствий, когда тысячи людей живут на волоске от Чернобыля? Между тем в отчетах тишь да гладь – "по охвату населения медосмотрами Красноуфимск относится к благополучным территориям".

Если Красноуфимский район признают зоной радиационного поражения, придется выплачивать компенсации заболевшим и родным умерших. Дыра в бюджете, удар по имиджу Свердловской области – доводов "против" у чиновников сколько угодно.

Местные жители вряд ли ждут щедрот с барского стола. Но требуют открытого диалога и гарантий, что монацит покинет Средний Урал.

Следить за складом поручено предприятию ГКУ СО "УралМонацит" (подчиняется свердловскому Минприроды). Его директор Сергей Зобнев не сдержал обещания информировать активистов "Сокола" о дальнейшей судьбе концентрата. На письма реагирует упреками – мол, лезете куда не надо, мешаете работать. Что кроется за игрой в молчанку, пыталось выяснить "Уралинформбюро".

Груз сомнений

Начало ХХI века. Перед Россией новый вызов - импортозамещение редкоземельных металлов (РЗМ), без которых не бывать отечественной электронике, присадкам для топлива, легирующим добавкам и многим другим удивительным вещам. Рынки, разумеется, захватил Китай. Россия кинулась возрождать отрасль, вырванную с корнем в перестройку. На эти цели в госказне заложили 145 миллиардов рублей, подтянули частный капитал, чтобы в 2020 году догнать и перегнать планету. И опять вспомнили о красноуфимских залежах: кроме тория, в них 44 тысячи тонн оксидов РЗМ.

В 2013 году госкорпорация "Ростех" в лице аффилированного ООО "РедЗемТехнологии" выкупила у Свердловской области весь монацитовый концентрат. Новоиспеченный собственник обязался к 2025 году вывезти его на переработку, землю под ангарами рекультивировать и вернуть в сельхозоборот. Мировые цены на РЗМ сулили компании немалую выгоду, но вскоре обрушились. Грянул финансовый кризис, банки-кредиторы столкнулись с трудностями.

Предполагалось уже в 2016 году выстроить грузовой маршрут из Красноуфимска, определить способы транпортировки и переработки монацита. На деле же три года прошли, как сон пустой. Госпрограмма тормозит по всем фронтам, но ООО "РедЗемТехнологии" утверждает, что говорить о срыве сроков вывоза монацита или их переносе преждевременно.

Говорить, может, и рано, а задуматься стоит. Красноуфимский концентрат – лишь часть сырья для промышленного кластера, планируемого "Ростехом" в Сибири. Основной источник РЗМ - крупнейшее в мире якутское месторождение Томтор в 2015 году осваивать не начали, хотя собирались. Конь не валялся на стройплощадке химико-металлургического комбината, который будет извлекать из породы ценные компоненты. Где он разместится, можно лишь гадать. Последний раз в Интернете мелькал атомград Краснокаменск (Забайкальский край). Что касается переработки монацита, обкатанной технологии не существует, ее нужно внедрять с нуля. То есть опасения о затягивании истории отнюдь не беспочвенны.

Инвестор и представители свердловского Минприроды прячутся от неудобных тем за общими фразами. "Проект требует технических и технологических решений, а также достижения договоренностей с регионами, готовыми принять концентрат на переработку. В настоящее время (декабрь 2016 года – прим. ред.) идет разработка технической документации проекта перетарки и вывоза концентрата с соблюдением мер радиационной безопасности, которая в дальнейшем будет представлена на государственную экологическую экспертизу. Кроме того, ООО "РедЗемТехнологии" ежегодно перечисляет в бюджет Свердловской области 60 миллионов рублей за хранение монацита", - повторил специально для "Уралинформбюро" представитель компании Василий Захаров, посетовав, что ему уже досаждали уральские СМИ. Пиар-менеджер отказался назвать разработчика техдокументации, сроки ее сдачи, рассказать о деталях проекта – например, будет ли проложена железнодорожная ветка до склада.

Коммерческая тайна оправданна, пока не ставит под угрозу жизнь людей, осмелилось напомнить "Уралинформбюро". "После утверждения техдокументации и принятия решения о месте переработки будет разработан календарный план вывоза. О сроках начала вывоза монацита и ежегодных объемах вывоза будут заблаговременно оповещены администрации Красноуфимского района и Красноуфимска, а также средства массовой информации. Руководство ООО "РедЗемТехнологии", понимая общественную значимость проекта, подробно ответит на все вопросы, когда разработает техническую документацию и представит ее на госэкспертизу", - заверили в региональном Минприроды.

Странно, что инвестор и министерство не упомянули про общественные слушания по ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), которые по закону должны предшествовать экспертизе. Или слушания в данном случае не предусмотрены? Кто знает, сколько еще нестыковок обнаружится в отписках о проекте…

Будем надеяться, 2017-й, объявленный Годом экологии, подарит "Ростеху" и свердловским чиновникам больше стимулов к открытости, научит отвечать вовремя, четко и по существу. А вопросов к ним прибавляется с каждым месяцем.

Надежда ПРАВДИНА