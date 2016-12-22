Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

1 марта 2017 года в России истекает срок бесплатной приватизации помещений. Началась она в 1992 году еще при Ельцине, затем неоднократно продлевалась и, по последним данным, "день Х" может быть перенесен еще на год.

"В марте истекает срок бесплатной приватизации жилья и будет приниматься закон либо о ее продлении для отдельных категорий граждан, либо о том, чтобы сделать ее бессрочной", - заявил на днях первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Впрочем, его уверенность разделяют далеко не все. Ранее замглавы министерства строительства и ЖКХ России Олег Бетин выразил мнение, что вновь двигать даты не стоит – мол, "кто успел, тот и съел". Аналогичной позиции придерживается и сам министр Михаил Мень. А вице-премьер Дмитрий Козак около года назад подчеркнул, что бесплатная приватизация наносит "большой экономический ущерб нашей стране". Последнее утверждение, при должной доказательной базе, вполне может стать похоронным гимном для приватизации.

Существующая неопределенность вкупе с инертностью региональных властей довела жителей челябинских общежитий до крайних мер – в конце декабря около 120 человек в пяти общежитиях объявили голодовку. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", протестующие требовали передачи зданий из региональной собственности в муниципальную – лишь только областная "прописка" домов сейчас не позволяет приватизировать комнаты в них.

Голодный взгляд на губернатора

Основание для передачи, по словам бывшего южноуральского уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова, - по факту используются эти общежития нецелевым образом: едва ли ни 90% проживающих там по соцнайму к балансодержателям отношения не имеют. С формальной точки зрения через суд владелец здания может их выселить, поскольку жильцы и хозяева - чужие друг другу люди. Прецеденты уже случались.

"Большинство общежитий еще в 2005 году были переданы в муниципалитет, и их удалось приватизировать, а потом все остановилось из-за заключения правового управления правительства области", - замечает Севастьянов, активно принимающий участие в акции.

Жильцы обратились к губернатору Борису Дубровскому – 29 июля 2016 года ему было направлено письмо с просьбой "оказать содействие" и "создать рабочую группу". Авторы получили от ворот поворот. Повторные декабрьские обращения и вовсе были проигнорированы.

"Ни на один из документов не получен ответ. Если быть объективным, за все время мне и ни одного звонка не поступило", - рассказал "Уралинформбюро" председатель общественного движения "Совет жителей общежитий Челябинской области" Алексей Миклин.

Редкие публичные высказывания губернатора Дубровского свелись к тому, что голодовка – пиар-акция, подогреваемая некими людьми.

Людей разыгрывают втемную

Политический след в этой истории, безусловно, есть. И ведет он к главному оппоненту Дубровского последних лет – его предшественнику на губернаторском посту Михаилу Юревичу.

Опальный политик после провала на сентябрьских выборах в Госдуму РФ, куда его даже не допустили, ушел в тень. Сейчас наиболее активным оппозиционером на Южном Урале является депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Гартунг. За неделю до старта голодовки он направил запрос губернатору с просьбой помочь челябинцам с приватизацией общежитий.

С недавнего времени официальным помощником Гартунга является Алексей Севастьянов – человек весьма близкий Михаилу Юревичу. При нем он стал областным омбудсменом, а затем, руководя реготделением "Родины", был готов взять Юревича в свою команду на выборах 2016 года.

По словам политолога Александра Подопригоры, "приютить" экс-губернатора мог и Валерий Гартунг, но не сложилось – Юревич поначалу решил баллотироваться самовыдвиженцем, а затем исполнил финт с переходом в "Российскую партию пенсионеров за справедливость". Чем закончился "пенсионерский срок" Юревича, известно – его с десятками новоиспеченных однопартийцев не стали регистрировать в качестве кандидатов в депутаты из-за ошибок в подаче документов. Возможно, именно тогда политик задумался о том, что в дуэте с Гартунгом такого "пердимонокля" могло и не случиться. И в качестве задела на будущее публично выразил ему свою поддержку.

"Лично я проголосую за партию "Справедливая Россия", потому что ее представляет Валерий Гартунг. Мы знакомы с Валерием Карловичем очень давно, я считаю его человеком порядочным, грамотным, обладающим бойцовским характером. Гартунг способен отстаивать интересы людей, он не отступает и не сдается в самых сложных ситуациях", - заявил в минувшем сентябре Юревич.

Политические симпатии налицо, а афишировать данный союз сейчас необходимости, в общем-то, и нет – выборы прошли, настало время "партизанщины". "Их задача взорвать ситуацию в регионе. Взорвать можно только протестными акциями: либо выведением людей на улицы (но это потребует слишком много денег), либо голодовками", - уверен представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров.

По мнению собеседника "Уралинформбюро", политическая игра сложившейся группы продолжится: "Число протестных акций и протестное напряжение будут увеличиваться. Потому что экономическая ситуация ухудшается и, главное, растет неравенство между богатейшими и беднейшими слоями населения. Это не значит, что люди неискренне голодают. Но! Их разыгрывают втемную, на самом деле".

Пока молчит Дубровский

Новый политический фронт Борис Дубровский, судя по его действиям (а точнее, бездействию), уже ощутил. В открытую полемику с тем же Севастьяновым он не вступает и, как рассказал источник в команде Гартунга, на письмо лидера челябинских эсеров тоже не ответил. Чем, как не политическими мотивами, может быть продиктовано публичное безмолвие в такой ситуации?

Причем непосредственно с голодающими Дубровский также не общается – его подменяют подчиненные. Например, нынешний уполномоченный по правам человека на Южном Урале Маргарита Павлова.

"Рабочая группа при Законодательном Собрании создана, министерство имущества и природных ресурсов готово выйти и провести инвентаризацию, администрация города Челябинска готова принять на баланс эти общежития, если появятся основания по итогам инвентаризации, и в будущем позволить приватизировать их", - заявила в эфире ТВ-канала "Первый областной" омбудсмен.

Впрочем, в стане протестующих к таким высказываниям относятся скептически. "С уполномоченным мы начинали работать, потом были формальные выезды ее представителей – по 10 минут побыли и уехали. Что они там приезжали? По какому вопросу? А то, что решили точечно с этой проблемой разбираться, – как это "точечно" решается, я до сих пор не знаю. Меня никто не уведомлял, что, например, "по такому-то общежитию решается таким-то образом", - недоумевает в ответ Алексей Миклин.

В настоящее время голодовка в Челябинске приостановлена – внятного реагирования на свою проблему жильцы общежитий ждут от регионального министра имущества Алексея Бобракова, до которого удалось достучаться под самый Новый год. В перспективе акция протеста может быть возобновлена 20 января.



Антон ЗАБЕГАЕВ



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