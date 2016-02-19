Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

2017 год начался для екатеринбуржцев с двух плохих транспортных новостей. Первую - повышение стоимости проезда на 2 рубля (до 28) - горожане приняли более-менее спокойно. Зато вторая - внедрение новой маршрутной схемы с 1 июля 2017 года - собрала ураган недовольства. Жители уральской столицы были настолько раздосадованы, что устроили интернет-атаку на одну из разработчиц проекта - Ларису Бузунову. В соцсети ей начали поступать угрозы расправы. В итоге женщина написала, что больше не будет читать и отвечать на сообщения и комментарии в "Фейсбуке".

Компания-разработчик схемы "Город.Pro", наверное, хотела сделать как лучше. За огромные деньги они привезли профессионала из Америки Джарретта Уокера - и проанализировали огромный массив информации. Задумка была хорошая: убрать дублирующие маршруты и сделать, как в Европе - чтобы было удобно и понятно. То есть сократить по максимуму число маршрутов и при этом сохранить количество единиц транспорта. В результате пересадок горожанам придется делать больше, но ходить автобусы должны чаще - каждые 5-7 минут.

Но это в идеале. А по факту екатеринбургские чиновники вместе с маршрутами "порезали" и единицы транспорта. Как заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Федотов, количество подвижного состава (речь идет о маршрутках) уменьшится более чем на 700 единиц. А сами перевозчики уверены, что с рынка уйдут все 1 300 маршруток. Схема придумана таким образом, что транспорт малой вместимости сможет работать только на окраинах - на нерентабельных маршрутах, куда никто из частников не пойдет.

"Делается ставка только на муниципальный транспорт, но как он будет справляться без частного - не представляю. Сейчас у "МОАП" из-за постоянных поломок на линию выходит только 40-50% автобусов. Результат будет такой: возврат в советские времена, когда в общественный транспорт было не влезть. Нами, например, сейчас обслуживается 4 маршрута, и все они закрываются, - сообщил "Уралинформбюро" руководитель компании "Декар" Сергей Ельцов. - что нас ждет? Например, сейчас из микрорайона Академический 8 маршрутов. Останется 1. 04 маршрут едет с базы ОМОН до КОРа по Малышева. Этого маршрута тоже не будет - будет 2 или 3 автобусных маршрута по Малышева, но с базы ОМОН до КОРа не будет ни одного. 042 маршрут "Химмаш - метро "Ботаническая" также закрывается, и альтернативы ему не будет. 053 маршрут от Уралмаша до Эльмаша будет ходить теперь с Эльмаша до "Карнавала".

Представители власти в транспортном скандале спешат обвинить "Город.Pro" - мол, не поработали с общественным мнением. Не рассказали пенсионерам, как по морозу скакать с одной маршрутки на другую. Но складывается мнение, что задумку разработчиков чиновники попросту исковеркали, авторов идеи - подставили. Лариса Бузунова с "Уралинформбюро" на эту тему говорить отказалась.

У перевозчиков есть весьма реальная версия происходящего. Они уверены, что администрация города хочет "подмять" под себя весь общественный транспорт и "поддомкратить" убыточные "МОАП" и "ЕТТУ".

"Муниципалитет покупает автобусы, а у коммерсантов нет таких денег. Муниципальный транспорт получает субсидии, а частники - нет. И, даже несмотря на все это, муниципальный транспорт проиграл. Чтобы переломить эту ситуацию, придумали способ избавиться от частников. О людях никто не подумал. Как они будут ездить? Куда пойдут уволенные из частного транспорта 6 тысяч человек?", - комментирует С. Ельцов.

Косвенно это мнение подверждают и в коридорах власти. Развернута борьба за очистку улиц Екатеринбурга с "серыми" перевозчиками, которые не платят налоги и лихачат. Идея здравая. "Уралинформбюро" минувшим летом рассказывало о нашествии в Екатеринбург перевозчиков из Березовского, которые устроили на дорогах мегаполиса бойню между собой. Но в уральской столице есть и частные транспортные компании, хорошо зарекомендовавшие себя. Их тоже под нож?

Новая схема изначально разрабатывалась под муниципальный транспорт. Ее заказчиком выступало "Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление". Чей бывший директор Александр Мирошник в свое время занимался "модернизацией" подвижного состава с огромной выгодой для себя - за что и получил судимость. Когда документ "пропускали" через обязательную ныне процедуру Оценки регулирующего воздействия, в обсуждении принимали участие только "МОАП" и Уральская торгово-промышленная палата. Больше никого не спросили.

"Лично мне стыдно за коллег, которые принимали участие в этой профанации. Выстраивание именно такой системы ОРВ – показатель отношения чиновников из администрации Екатеринбурга к бизнесу. Эти ребята уважают только силу. Когда, наконец, государство - нет, не губернатор Свердловской области, а именно государство - начнет соблюдать свои собственные решения в отдельно взятом городе Екатеринбурге? Это уже становится непреодолимым препятствием и источником рисков для всех", - поделился с "Уралинформбюро" своим мнением экономист Александр Трахтенберг.

Частные перевозчики, отправлявшие письма в городскую администрацию, в которые там никто так и не вчитался, намерены пойти на крайние меры. Одна из них - в ближайшее время устроить мегаполису двухдневную "адскую" жизнь по новой схеме.

"Такие радикальные предложения есть, они рассматриваются, обсуждаются. Конечно, по моему мнению, враз взять и отменить все маршруты - это неправильно. Надо было для начала отработать схему на отдельно взятом районе. К примеру, начать с Сортировки и посмотреть, к чему это приведет", - поделился с "Уралинформбюро" своим мнением директор НП "Городские пассажирские перевозки" Юрий Минин.

Говорите, хотели "как в Европе"? Но тогда надо представить европейский город с населением и размером Екатеринбурга. Его население, как правило, посещает центр в Рождество или в гей-парад, если это кого-то интересует. А в остальное время оно живет, работает, учится, болеет, ходит в магазин, баню, кафе, кинотеатр в своем районе. Назвать его гетто как-то язык не поворачивается. Но формально это - резервация.

Рискнем предположить, что, если транспортную схему в нынешнем извращенном виде реализуют, уральская столица превратится в несколько районов-резерваций. Горожане окажутся запертыми в ограниченных пространствах и с огромными сложностями смогут выехать оттуда в центр или другой район города без личного автотранспорта. Впрочем, частным "железным коням" тоже прибавится пробок. А ведь так исторически сложилось, что рабочие места, школы, вузы, кинотеатры для многих екатеринбуржцев "за тридевять земель". Заводы в районах-резервациях и те давно дышат на ладан.

Областные власти, увидев разворачивающийся коллапс, схватились за голову. Проверку начала прокуратура. Спикер парламента Людмила Бабушкина поручила руководителю профильного комитета разобраться в фантазиях администрации. Депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев выступил с предложением создать специальную рабочую группу, чтобы обсудить предлагаемую схему.

"Работа проделана огромная, но совершенству нет предела. Например, мне непонятно, что при внедрении этой схемы будет с пенсионерами. Сейчас трамвайные, троллейбусные остановки не состыкованы между собой – надо идти 50-100 метров от одной к другой при пересадках, для пенсионеров это будет тяжело. Продумывание подобных элементов потребует денег. Не хватает межрайонных маршрутов, чтобы не ездить в районы через центр", - прокомментировал Киселев.

Депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев сравнил транспортные нововведения с реформой здравоохранения. "Существующая система общественного транспорта не устраивает практически никого. Она неудобна. Вместо ее усовершенствования нам фактически предлагают сделать новую. Насколько та будет хороша – судить сложно. Информации для этого слишком мало. Фактически нам предлагают сегодня поверить ее авторам на слово. Но у нас уже есть опыт подобных обещаний – это прошедшая в Свердловской области "оптимизация здравоохранения", когда нам также предлагали на слово поверить, что новая система будут удобнее и качественнее прежней, а на деле результат вызвал множество нареканий и проблем. И это совпадение вызывает беспокойство", - пояснил "Уралинформбюро" народный избранник.

Маршрутка народного гнева выехала на дороги Екатеринбурга в год выборов губернатора региона. Как говорится, лучшего времени чиновникам найти было трудно. Куда она может приехать - читайте в нашем продолжении завтра.

Елена ПЛЮХИНА, Алена ИЗМЕСТЬЕВА, Игорь ЧУКРЕЕВ