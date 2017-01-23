Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

В Свердловской области не могут навести порядок с отловом и содержанием бродячих собак. В Екатеринбурге хаос обернулся жуткой историей, когда в приюте одного из волонтеров нашли 18 трупов животных. Женщина собирала деньги на еду и уход за бесхозными кошками и собаками, а сама заморила их голодом.

Еще одна горячая точка на карте Среднего Урала - город Карпинск. Как рассказала "Уралинформбюро" руководитель местной благотворительной организации "Лапа помощи" Надежда Чистякова, в городском округе отловом бродячих псов вообще никто не занимается.

"В прошлом году отловом занималась компания "УтильМастер". В августе они выполнили норму, которую должны были, и на этом все закончилось. А сады у нас продолжались до октября. После завершения сезона тех собак, которые охраняли участки, садоводы отпустили. Так как в одиночку им не выжить, они сбились в стаи и пошли в город добывать себе пропитание. Сейчас уже у них появились щенята", - пояснила Н.Чистякова.

Руководитель компании "УтильМастер" Наталья Симон подтвердила "Уралинформбюро", что не принимает заявки на отлов животных. Контракт с мэрией закончился, более 100 голов отловлено, а конкурс на 2017 год до сих пор не объявлен.

По словам руководителя Управления коммунального хозяйства администрации ГО Владимира Никитина, такой разовый отлов диких псов проводится во всех муниципалитетах. "Нет нигде какой-то организации, которая бы регулярно занималась отловом бродячих собак. Средства на отлов животных выделяются из бюджета области, они распределяются между муниципалитетами, затем администрации проводят конкурс, и победитель выполняет контракт на определенное количество голов. Если завтра позвонит человек и пожалуется на какую-то дикую собаку, мы, конечно, ему откажем, потому что мы бюджетное учреждение и действуем только в рамках бюджетных ассигнований. Нам известны районы, где обитают такие животные. Конкурс уже готовится. Когда появится победитель, все эти животные будут отловлены", - заявил "Уралинформбюро" В.Никитин.

Он признался, что в этом году на бродячих псов выделено меньше средств, чем в прошлом. О какой именно сумме идет речь - чиновник не уточнил.

Как рассказала "Уралинформбюро" руководитель екатеринбургского благотворительного фонда "Зоозащита" Анна Вайман, в некоторых муниципалитетах ситуация с отловом бродячих псов обстоит еще хуже. Тамошние чиновники полностью отказались от областных субвенций, поскольку не знают, где содержать отловленных псов.

По словам управляющей нижнетагильским приютом "Добрые руки" Алены Казаковой, проблема безнадзорных псов связана не только с финансированием. "Если бы нам выделяли столько денег, сколько выделялось "Универсалремонту", который занимался отловом в прошлом году, мы бы круглый год этим занимались. Когда мы заявлялись на муниципальный контракт, стоимость была 6 миллионов 400 тысяч. Но нам недобросовестный подрядчик цену сбил, и мы получили всего 1 миллион 800 тысяч. Сейчас у нас нет контракта, а в приюте содержится 130 животных, и мы занимаемся только Тагилом.

У подрядчика из Артемовского ("Универсалремонт" – прим.ред.) сразу несколько муниципальных контрактов. При этом у них всего 2 машины и 1 пункт передержки в Артемовском, куда якобы возят всех выловленных псов, во что очень сложно поверить. И там со всех муниципалитетов всего 54 собаки! Деньги выделяются, но работа подрядчиков никак не контролируется. В результате у нас, например, животных никто не ловит!" - пояснила А.Казакова.

Ранее претензии к "Универсалремонту" были и у администрации Екатеринбурга - в итоге с недобросовестным подрядчиком пришлось досрочно расторгнуть контракт. В Артемовском компания "прогремела" после скандала со свалкой убитых псов, сваленных прямо в лесу. Жаловались на "Универсалремонт" и жители соседних со Свердловской областью регионов - там также отказались от сотрудничества с организацией.

Третья проблема - отсутствие прописанных в федеральном законодательстве правил содержания собак с указанием штрафов за их нарушение. "В Европе каждое животное зарегистрировано, прочипировано, у него взято ДНК. То есть если собака где-то нагадит, то хозяину по почте придет штраф. У нас этого нет. У нас бойцовский стаффорд наделает в детскую песочницу и никто ничего владельцу не скажет", - сетует Алена Казакова.

Чтобы сдержать рост числа безнадзорных животных, тагильская мэрия издала постановление, запрещающее подкармливать гуляющих по улицам псов. Кроме того, специалисты управления городским хозяйством готовят предложение в Заксобрание Свердловской области об обращении к федеральным властям, чтобы те ввели налог на домашних животных. Эта мера якобы побудит более ответственно относиться к любимцам и не выкидывать их на улицу.

Правда, будет ли в итоге контролироваться исполнение данных норм - сами зоозащитники сомневаются. Они приводят в пример уголовную статью "Жесткое обращение с животными". Она хоть и существует, но полицейские практически не занимаются такими делами.

Елена ПЛЮХИНА