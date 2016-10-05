Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Настоящие народные слушания вместо пресловутых "публичных" обсуждений городской застройки состоялись 19 января 2017 года в здании УрГЭУ. В актовом зале собралось более 500 человек, и, как оказалось, большая часть из них не "засланные казачки" мэрии или застройщика, а реальные активные горожане.

Действие развернулось в лучших литературных традициях – екатеринбуржцы фактически восстали против "власти и капитала", отстаивая свои права. И неожиданно победили. На лопатки уложили девелоперов Заводовского-Погребинского, изрядно поднадоевших Екатеринбургу стройкой своих торговых центров.

На сей раз у "Общества Малышева, 73" разыгрался нешуточный аппетит. Компания положила глаз на огромный участок на севере микрорайона ЖБИ. Проект, по-малышевски масштабный и помпезный, предполагает строительство жилого района из 8 кварталов на участке в 54 гектара. Но в зону интересов застройщика некстати попали коллективные сады. Если бы не "садисты", проект, наверное, и не встретил бы такого мощного сопротивления. Но вышло, как вышло – огородники за свои "6 соток" встали горой, передает "Уралинформбюро".

"Это - антинародный проект. Мы, садоводы, на законных основаниях владеем участками, и никто не вправе их у нас отнять, если это не является необходимостью первостепенной важности для города. Реализация представленного проекта таковой не является. В городе проблем с жильем нет. Большая часть из нас – ветераны труда, пенсионеры. Садоводство и огородничество для нас – это полезный труд, приятное времяпрепровождение, урожай фруктов и овощей. В конечном итоге – продление жизни. Это - не хобби, а стиль жизни. Мы этим очень дорожим", - заявил в своем выступлении председатель СНТ "Мичуринский", которому грозит снос, Вячеслав Шубин.

Представитель застройщика Евгений Штин попытался успокоить пенсионеров. Но вышло весьма неловко. "Изъятие у граждан той или иной собственности без их согласия и личного волеизъявления невозможно. Никто и никак не сможет вас снести, выгнать, изъять, отобрать, сжечь в том числе…", - последнюю фразу, прозвучавшую как алгоритм, в зале встретили улюлюканием.

Оно и понятно - соседнее с "Мичуринским" СНТ "Энергетик" в прямом смысле выжигали. С трибуны об этом напомнил один из пострадавших Валерий Королев. Он рассказал, как его садовый дом подожгли 31 декабря 2014 года. На месте были обнаружены все признаки поджога, но уголовное дело так и не возбудили. "Я три раза писал заявления и три раза получал отказные постановления. Участковый посоветовал мне продать свой участок", - поделился Королев.

И как тут не вспомнить варварское уничтожение векового "Пассажа" в центре Екатеринбурга. Не имеющие прав на земельный участок рядом с мэрией Заводовский-Погребинский сравняли здание с землей, чтобы "реконструировать" его в банеподобный ТРЦ.

Вчера девелоперский проект встретил отпор не только у садоводов. Жители ЖБИ подняли транспортный вопрос – ситуация уже сейчас напряженная. "Как мы все будем выезжать с района? У нас одна дорога жизни – Высоцкого. Это будет транспортный коллапс, который у нас и так наблюдается. Поток нескончаемый, а вы нам хотите добавить еще 3 тысячи автомобилей. А загазованность Шарташского лесопарка? Не жалко никого – ни белочек, ни птичек, ни людей", – выступление жительницы района Людмилы Егоровой сорвало аплодисменты зала.

Возведение района может иметь катастрофические последствия с точки зрения экологии, заявил житель ЖБИ Владимир Шустров. "С западной стороны Егоршинского прохода расположены промышленные предприятия. Высота их труб находится на уровне 7-10 этажей. Теплый воздух, содержащий выбросы предприятий, движется на запад в сторону Шарташского лесопарка. Свежий холодный воздух поступает из лесопарка в городскую застройку. Высотные здания, которые мы видели на проекте, нарушат естественный воздухообмен между лесопарком и городской застройкой", - заключил он.

Смешными после такой серьезной аргументации выглядели выступления трех засланных спикеров. Девушки лепетали о современном образе жизни и развитии Екатеринбурга, призывая присутствующих не рубить с плеча. С мест полетели вопросы – "Сколько тебе заплатили?" и "Кто тебя прислал?". Последней каплей стала неосторожная фраза председателя публичных слушаний: "Не кричите, пожалуйста. Мы же слушали ваших выступающих". Зал взорвался: "Так вот как, в открытую уже делим на ваших и наших!".

И ведь ровно также было несколько лет назад, когда чиновники мэрии просто голос сорвали в защиту "малышевцев" на "слушаниях" о сносе "Пассажа". Любой эксперт кивнет в ответ на вопрос - а дружат ли девелоперы с городской администрацией.

Стоит отметить, что "Общество Малышева, 73" благоразумно не афиширует свою причастность к проекту. Официальным застройщиком жилого района на 7 тысяч жителей выступает никому неизвестная компания "АктивСтройГрупп" с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Однако Евгений Штин, защищавший строительство кварталов, несколькими часами ранее представлял на публичных слушаниях в том же актовом зале УрГЭУ проект торгово-транспортного узла на Ботанике. А тут сомнений нет – гигантскую "золоченую лепешку" собираются возводить "малышевцы".

Апогеем народных слушаний стало голосование. Противники застройки отказались доверять организаторским подсчетам и кинули клич в зал – мол, сдавайте карточки, посчитаем сами. Набралось более 370 голосов "против". Представителям минстроя ничего не оставалось, как согласиться с новыми правилами.

Казалось, голосовать за проект даже слегка опасно. Садоводческий "батальон" высматривал оппонентов. Тем не менее, вверх поднялось 160 карточек "за". Кстати, с полудня, когда проходили первые слушания по "лепешке", армия голосовальщиков от "Малышева, 73" заметно поредела. Проекты планировки и межевания участков под "золотой" автовокзал и жилой комплекс на Щербакова поддержали более 250 человек.

Как известно, публичные слушания носят рекомендательный характер. Разгоряченным садоводам, конечно, никто об этом сообщить не рискнул. Между тем замначальника отдела градостроительного развития минстроя области Николай Медведев как бы невзначай отметил, что мероприятие выполнило свою главную функцию – выявило мнение населения, к которому министерство прислушается. А может, не прислушается. По сути, застройщик может просто вырезать из проекта участки под коллективными садами, которые не сумеет выкупить, и реализовать задуманное частично. Сдается, что новые высотки, тысячи жителей и машин на ЖБИ все-таки появятся. Застройщик планирует выйти на площадку к концу 2017 года. Если, конечно, активные горожане не лягут под бульдозер, вынудив губернатора и мэрию Екатеринбурга осадить дружественных им "малышевцев".

Анастасия КОКАРЕВА