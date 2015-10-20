Сысертский занавес

Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.

"Уральская Рублевка" - Сысерть пятый день остается в транспортной блокаде. Согласно официальной информации Южного автовокзала, на 24 января отменены 11 автобусов до муниципалитета. Столько же не поедет и в уральскую столицу. Люди не могут добраться до работы и учебы, и, судя по всему, маяться им придется еще долго.

Неприятный сюрприз свердловчанам подстроили водители "Сысертского АТП". Руководство МУПа не выплачивало шоферам зарплату с октября 2016 года, их терпение лопнуло.

"Я не раз обращался к руководству предприятия. Директор игнорировал все мои просьбы, а потом вообще сказал, чтобы я обращался, куда хочу, но он не будет из своего кармана доставать деньги. В ноябре рабочие ходили к директору. Им ответили, что счета арестованы и он не знает, что делать. В дальнейшем были публичные слушания по бюджету Сысертского городского округа, на которых я снова поднял этот вопрос. Выяснилось, что глава (Александр Карамышев – прим.ред.) даже не в курсе, что люди сидят без денег. Он тут же спросил у бухгалтерии, перечислялись ли МУПу деньги. Оказалось, что перечислялись. И с тех пор снова все заглохло. А потом появилась статья в местной газете со ссылкой на прокуратуру, что долги МУПа перед работниками полностью погашены. Это и стало последней каплей", - прокомментировал руководитель отделения КПРФ по Сысертскому ГО Михаил Кесельман.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, всего 85 работникам не перечислено около 7 миллионов рублей. Надзиратели заявили, что будут выбивать зарплату для шоферов через суд. Кроме того, они намерены направить материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц предприятия.

Как пояснил "Уралинформбюро" исполнительный директор МУП "Сысертское АТП" Сергей Крайнов, что бы не предписала прокуратура, выполнить обязательства перед водителями перевозчик не в состоянии. "У нас запущена процедура банкротства. Денег на выплату зарплат нет. Сегодня в администрации будет совещание по этой теме и будет принято какое-то решение. Пока часть рейсов мы пытаемся закрыть арендованными автобусами, но 4 маршрута у нас остаются незакрытыми", - сообщил он. Отметив при этом, что, помимо рейсов до Екатеринбурга, есть проблемы и с автобусами внутри Сысерти, и с рейсами в пригород Сысерти.

Как МУП оказался в таком плачевном состоянии - исполнительный директор ответить затруднился, пояснив, что заступил на должность только в конце декабря 2016 года. Зато о причинах открыто говорят местные общественники. "Менеджмент на АТП меняется достаточно часто. И кто бы не приходил, толком наладить работу не удается", - прокомментировал "Уралинформбюро" председатель местного "Комитета гражданской безопасности" Андрей Глазырин.

Михаил Кесельман добавил, что только один из бывших директоров предприятия нанес МУПу ощутимый ущерб - в размере 1 миллиона рублей. На такую сумму он заправил свой личный автомобиль за счет перевозчика. В отношении экс-управляющего расследуется уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Кроме того, активисты утверждают, что банкротство могло быть организовано намеренно. "Есть информация, что один из руководителей АТП сговорился с коммерческой фирмой, которую возглавляет Астахов. Без конкурсов они запустили маршрут Бобровка - Двуреченск - Арамиль - Екатеринбург. Возможно, этим людям и будет передан рынок, на котором "Сысертское АТП" долгое время было монополистом", - пояснил "Уралинформбюро" Кесельман.

Любопытно, что согласно материалам Арбитражного суда Свердловской области, долги МУПа перед ООО "АТП-Проектсервис", которое подало заявление о банкротстве, не такие уж и большие - всего 370 тысяч рублей. Иск был подан 20 октября 2016 года, конкурсное производство было открыто 15 декабря.

С исполняющим обязанности первого заместителя администрации Сысертского городского округа Алексеем Старковым "Уралинформбюро" поговорить не удалось ни в пятницу, ни в понедельник. Он все время был занят.

Между тем руководство МУПа пока пытается решить проблемы угрозами. Трех водителей уже "уговорили" выйти на линию. Один из них - приезжий из стран Средней Азии, проживающий в нежилом помещении АТП. Второй - снимает квартиру и боится лишиться единственного источника дохода, пусть и призрачного. Третий работает на линии уже несколько дней подряд, несмотря на то, что это нарушает все нормы безопасности перевозок.

Остальные 26 водителей заявили, что терять им нечего. Все они получили уведомления, что будут уволены через 2 месяца в связи с ликвидацией предприятия. Вместо загнувшегося МУПа уже организован новый. Скорее всего, бастующим шоферам там не найдется места.

24 января вопрос о ситуации на АТП будет подниматься в городской администрации. 26 января на предприятие приедут прокуроры.

Елена ПЛЮХИНА