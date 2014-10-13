Вынь да под нож

Вы думали о смене пола?

Если в строке поиска вбить "смена пола", вы найдете немало пикантных новостей и историй людей, на это решившихся. Но большинство датированы 2014 годом и ранее. В последнее время на волне резко негативного отношения к гомосексуализму прочие "измы" тоже попали в опалу.

Эта тема ушла в глубокое подполье. Хотя само явление никуда не делось. Диагноз "транссексуализм" по-прежнему числится в списке психических расстройств Международной классификации болезней. Операции делают не только на "прогнившем Западе", но и в России.

Редкий случай за последние годы, когда о процедуре смены пола массово заговорили – инициатива депутата Госдумы Виталия Милонова. Осенью 2016 года он предлагал запретить врачам проводить процедуру без медицинских показаний. Угрожал большим штрафом. Инициативу завернули – в ней просто-напросто нет смысла. Главным медицинским показанием к операции является диагноз "транссексуализм", и без соответствующей справки ни один хирург за скальпель не возьмется. А проведение операций без медицинских показаний в нашей стране и без того уголовно наказуемо.

Так что операция по смене пола сегодня в России законна, если доказан диагноз. Под транссексуальностью психиатры понимают расхождение между анатомическим полом и внутренним ощущением человека. "При обследовании специалисты должны убедиться, что человек целиком и полностью себя воспринимает лицом другого пола, противоположного своему анатомическому, и желание сделать операцию не связано с расстройствами и заболеваниями психической сферы", – рассказывает руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.

"Например, молодой человек с инфантильной психикой, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с тем, что к мужчинам предъявляют особые требования по содержанию семьи, определенным аспектам поведения. Понятным инфантильным желанием будет желание оказаться девочкой, к которой таких требований меньше. Но это будет обусловлено эгоцентрическим стремлением избавиться от ответственности, а не транссексуализмом", – добавляет психиатр.

Первый задокументированный случай коррекция пола относится к 1931 году. Эйнар Вегенер после операции стал Лили Эльбе. Именно про него/нее снят фильм "Девушка из Дании". Новоиспеченная мисс Эльбе скончалась после пятой по счету операции – вживления матки.

Стойкое неприятие своего анатомического пола должно быть у человека на протяжении всей жизни, а желание поменять пол как минимум в течение нескольких лет. Психиатрическое наблюдение может уложиться в месяц стационара (это стандартный срок стационарного наблюдения для всех сфер психиатрии). За это время человек проходит обследование у психиатра, психолога, сексолога и других врачей. Специалисты общаются с его близкими, наблюдают за его поведением. Большинство транссексуалов еще до операции начинают вести образ жизни представителя другого пола. Если мужчина в обычной жизни ходит в платье, для медиков это один из признаков серьезности намерений.

И много "таких"?

"Транссексуализм, если это истинное, объективно существующее явление, это не просто психологический, это – медицинский факт, – поясняет Михаил Перцель. – Отрицать, что у людей бывает аппендицит, значит оставить их на гибель от перитонита. Отрицать существование транссексуализма, значит обрекать неповинных людей на очень тяжелые страдания. К слову, среди них высок риск суицидов. Страдания, связанные с ощущением себя человеком другого пола, очень сильные. Это труднее, чем терпеть аппендицит. Он поболит-поболит, а потом операция, и все, а здесь – мучения, длящиеся всю жизнь. Трудно объяснить людям несведущим, которые не сталкиваются с этим, чураются всего этого".

Транссексуализм, разумеется, не массовое явление, но ежегодно к свердловским психиатрам обращаются несколько человек с намерением сменить свой пол. А на саму операцию, например, в Челябинскую областную клиническую больницу, приходят десятки пациентов, рассказал заведующий реконструктивной и пластической хирургии Александр Пухов.

Интересная тенденция – в России вообще и на Урале в частности женщин, желающих сменить пол, больше, чем мужчин, стремящихся стать женщиной. В мире же наблюдается противоположная тенденция. Михаил Перцель причины назвать не берется. Александр Пухов преобладание женских пациентов связывает со специализацией врачей (Челябинская больница славится своими операциями по фаллопластике).

Далеко не все транссексуалы решаются на операцию – в России очень сильна трансофобия. Согласно исследованиям ЛГБТ-организации "Выход", 93% транссексуалов после признания в этом столкнулись с негативными реакциями, 23% – с насилием со стороны родственников и столько же – со стороны посторонних людей.

В ряде стран операцию по смене пола делают бесплатно. В Испании, Бразилии, Аргентине, Уругвае и Израиле медуслугу перевели на бюджетную основу – "в целях сокращения числа самоубийств среди транссексуалов".

Долгая дорога к себе

Сама операция – лишь небольшая часть "перехода" (так транссексуалы называют процесс смены пола). Ей предшествуют несколько лет гормональной терапии.

Первая операция – коррекция половых органов, еще одна – для изменения формы груди. Это, что называется, "обязательный минимум". Цикл операций занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. "Эти операции не оплачиваются ФОМС, поэтому на продолжительность влияет и денежный фактор, – объясняет хирург Александр Пухов. – У нас не так много пациентов, но они есть постоянно, потому что кто-то уезжает, кто-то приезжает. Кто-то хочет постоянно себя усовершенствовать. Сейчас у нас есть пациент, который приехал, чтобы улучшить попку – вставить импланты".

Операции обходятся недешево – счет идет на сотни тысяч рублей. Сделать мужчину из женщины — более дорогостоящая процедура, только при фаллопластике большая бригада высококвалифицированных врачей работает 10 часов. "Но если суммировать операции по усовершенствованию себя, которые делают бывшие мужчины, суммы примерно выравниваются", – уточняет Пухов.

Те, кто не доверяет российским врачам, едет за рубеж. Цены там сильно разнятся: от 50 тысяч долларов в США до 5 тысяч в Таиланде, где местные врачи уже "набили руку" на ледибоях.

Джина Росеро, Кармен Каррера, Андреа Пежич. Угадайте, кто из этих популярных моделей в прошлом был мужчиной? Ответ – все.

После операций следуют многие месяцы восстановления и пожизненная "зависимость" от гормонов. Кроме того, вслед за сменой пола, когда человек получает видоизмененное тело, новый паспорт, начинает признаваться как человек другого пола, все равно могут быть проблемы с адаптацией. Сказывается опыт проживания в ненавистном анатомическом поле, который занял определенное время жизни. Так что даже после "перехода" среди транссексуалов сохраняется высокий риск самоубийств. Добавляет проблем и частое непринятие обществом.

Транссексуалы, особенно за рубежом, стремятся "жить полной грудью". Например, мировые подиумы уже давно и успешно штурмуют эффектные красотки, которые еще несколько лет назад были мужчинами. В течение десятилетней карьеры пышногрудой и длинноногой Джины Росеро ни агенты, ни дизайнеры, и даже друзья модели не подозревали, что на свет она родилась мужчиной. Как знать, возможно, уже скоро транссексуал появится и в вашем окружении.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: кадры из кинофильмов "Девушка из Дании", "Даллаский клуб покупателей", 4tololo.ru, ruposters.ru, kasjauns.lv