Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

12 января 2017 года в Нефтеюганске (Югра) дотла сгорел двухэтажный жилой дом. Без крова остались 32 семьи. Обошлось без пострадавших. Это событие могло так и остаться проходной новостью, если бы не захлестнувшая соцсети волна злости, возмущения и … недоумения. Причина – тотальное несовпадение официальной информации о трагедии и свидетельств погорельцев. "Уралинформбюро" решило разложить по полочкам информационное противостояние.

За пожар администрация города отчиталась на брифинге, Главное управление МЧС по ХМАО-Югре опубликовало свой отчет на сайте. Аналогичные данные чиновники предоставляют местным СМИ. Что же так удивляет погорельцев и жителей Нефтеюганска, почему любой пост о трагедии вызывает сотни гневных комментариев?

Время

Наверное, это – единственный пункт, показания сторон по которому сходятся.

Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона в 4.09 утра. В 6.10 пожар был локализован, в 6.46 открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС.

Погорельцы подтверждают, пожарных вызвали в 4.05, а тушили дом огнеборцы около трех часов.

"Мой муж сейчас там в надежде был что пожар потушат и что то сможет еще вытащить с квартиры но к сожалению воду подали недавно а дом уже сгорел" Соцсети Время размещения комментария - 12 января, 5:57 Здесь и далее сохранена авторская пунктуация и орфография.

Пожарные

В том же сообщении МЧС черным по белому: "Для ликвидации последствий происшествия задействовано 72 человека и 22 единицы техники". Эта цифры очевидцев приводит в шок. "Человек 20 максимум было, и то во время пожара они стояли". В один голос они утверждают, что машин было гораздо меньше. Правда, сколько точно, никто сказать не смог. Фигурировали цифры 3, 7 и 8. Временную неспособность погорельцев к простейшим математическим подсчетам вполне можно списать на стрессовую ситуацию. Зато сейчас мы можем спокойно подсчитать количество пожарных автомобилей на одном из видео. Отчетливо наблюдаются только три.

Спасение жильцов

"Прибывшие по повышенному номеру вызова подразделения немедленно приступили к эвакуации жильцов", – читаем дальше официальный отчет ГУ МЧС по ХМАО-Югре. То же самое на брифинге можно было и услышать вживую – от Николая Котомчанина, начальника Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона. Вторил ему и мэр города Сергей Дегтярев: "Эвакуацию провели достаточно быстро".

Здесь градус негодования погорельцев поднимается на принципиально новый уровень. По их словам, разбудил жильцов и заставил выйти на улицу один из квартирантов – Арсен Артухаев. Арсена, словно Сойку-пересмешницу, уже сделали публичным лицом этого небольшого народного бунта. Сейчас он активно дает интервью и рассказывает свою версию пожара.

"До приезда пожарных все люди живущие в этом доме стояли на улице я сам это видел" "Соседи из этого дома будили каждого! Стучали в окна, спасали друг друга .Они не спасали своё имущество ,они помогали друг другу!" "Арсен – настоящий герой, тот человек, который предотвратил трагедию. В 4 утра он бегал по квартирам и будил соседей. Он не стал спасать свою мебель, технику, он и три его друга будили людей. Даже, когда приехали пожарные – одна квартира осталась не открытой, Арсен взял лом и вскрыл квартиру, разбудил соседку". "А про спасение - это вообще угар, Арсен - спас людей, а не "эти"! "Там еще был один человек, который спас двух детей. Пожарные его уже туда не пускали, говорят: дом горит, туда нельзя, он растолкал пожарных и спас двух детей". Соцсети

Работа пожарных на месте

И вспыхнет пламя. Пламя народного гнева. Оно разгорается каждый раз, как только в Сети заходит речь о работе пожарных.

По официальной версии тушение прошло "гладко" (не считая полностью сгоревшего дома). "К моменту прибытия пожарных горело чердачное помещение с выходом огня на кровлю дома. Нужно отметить, что отказа техники и аварийно-спасательного оборудования в период ликвидации пожара не допущено, все необходимые мероприятия по организации тушения пожара были выполнены".

Это принципиально важная формулировка, ведь именно в отказе техники и бездействии сейчас обвиняют нефтеюганских пожарных. Факты в эмоциональных комментариях разнятся, но, если их суммировать, вырисовывается следующая картина. Приехали пожарные быстро, но к тушению не приступили – нельзя поливать водой дом, который находится под напряжением. Полчаса прошло в ожидании специалиста, который обесточил здание.

Но лиха беда начало – тушить так и не начали: кто говорит, что пожарные приехали с пустыми цистернами, кто – что вода в машинах замерзла. При этом ссылаются очевидцы на самих огнеборцев. Пожарные попытались подключиться к гидрантам. Опять не слава Богу: два ближайших оказались в нерабочем состоянии. Вновь звучат версии, что они замерзли. Пришлось тянуть пожарные рукава. Борьба с гидрантами отняла еще полчаса. Погорельцы уверены, что при грамотной работе дом можно было спасти.

"В 11 микрорайоне 15 доме сгорел дом, при полном попустительстве пожарников, дом горел - а они стояли..." "Я так понимаю, на 99%, это вина пожарников, так как они просто не готовы были тушить, ждали воду, ждали электриков, поливали соседние дома, они стояли и чего-то ждали, а не работали!!!!" "До сих пор не могу поверить, что я и моя семья без крыши над головой! Пожарные, вы очень долго колебались до нас, наверное в четвёртый раз думали, что у нас ничего серьёзного. Почему в ваших машинах нет воды? Вот, как сейчас например замёрзла у нас вода и тушить не чем! …." "Приехали они в 4:20 а вызвали их в 4:05, когда уже крыша над вторым подъездом горела. И Искали гидрант рабочий... Когда нашли тушить нечего было!" "Соседи просили: пожалуйста, тушите, почему вы не тушите, на что они просто жали плечами" "Человек, ответственный за отключение электроэнергии, ехал очень долго. После этого не работали два гидранта рядом с домом, потому что они не были готовы к такой температуре, они замерзли или еще что. Пришлось тянуть до дальних гидрантов". "мне обьяснили сами пожарные что воды нет !! На мой вопрос почему не тушите - ответ был таким а как если воды нет !!" Соцсети

Погорельцы

"Всего были эвакуированы 40 человек", – говорится в первом сообщении администрации Нефтеюганска о пожаре. На брифинге цифра поменялась. От Николая Котомчанина журналисты услышали про 50 человек, "в том числе дети".

И вновь погорельцы удивлены: на первый-второй рассчитались. Оказалось порядка 100 человек.

"Всех пострадавших разместили в гостинице", – синхронно заявили сразу несколько федеральных телеканалов. Справедливости ради нужно признать, подобного заявления официальные власти не делали. Честно признались, что пункт временного размещения организовали в ближайшей школе.

Но возмущение людей уже не остановить. Теперь они набросились и на СМИ.

"Сам работаю в агенстве недвижимости, нам за сутки человек 20 позвонили с этого дома квартиру снять, никого в гостинице не разместили!!" "оказывается, 7 школа это гостиница ))))))))))))" "Администрация наша походу школу номер 7считает гостиницей еще на школу надо пять звезд прилепить". "Что делать людям оставшимся без крова?! Это по телеящику кричат что все семьи размещены в гостинице, это твариная ложь!!!!" "Вранье Федеральных СМИ/или администрации города - никто из 32 семей не размещен в гостинице!!!" Соцсети

Жилье

Словно феникс из пепла, на свет появился факт, что сгоревший дом уже два года как признан непригодным для проживания и планировался под снос в 2023 году. Собственники жилья в аварийном доме, согласно Жилищному кодексу, в момент сноса вправе требовать либо выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение, либо предоставления другого благоустроенного жилого помещения.

"Но при сносе дают тыс 700. Откуда берут эту сумму непонятно". Соцсети

Что же получат погорельцы? Все, что полагается законом… в случае пожара. Об этом уже отчитались в пресс-службе администрации Нефтеюганска. К 24 января 2017 года началась выдача ключей от маневрового жилья чётко, в соответствии с федеральным законом — по 6 квадратных метров на человека. "Размещение, вероятно, будет покомнатное в основной массе, отдельные квартиры мы вряд ли сможем предоставить – только тем, у кого было муниципальное жилье. Получить положенное постоянное жилье или выплаты жильцы смогут только в 2023 году – после "сноса" дома (точнее того, что от дома осталось – прим. ред.). Если их передвинуть выше в очереди, то стоит ждать ещё нескольких пожаров в домах, предназначенных под снос", – подчеркнули в пресс-службе.

На новое полноценное жилье (и то через шесть лет) по закону в случае пожара могут рассчитывать исключительно те, кто проживал в доме по договору соцнайма. Собственникам жилья "светит" ипотека.

Из 32 квартир 23 были в собственности. Другими словами, в 2023 году власти Нефтеюганска должны будут выделить в три раза меньше квартир, чем планировалось при условии сноса дома. Да и на сам снос тратиться им уже не придется. Кругом одна сплошная экономия.

В соцсетях многие нефтеюганцы встали на защиту пожарных, да и сами огнеборцы с пеной у рта доказывали: не ездят они на пожар "пустыми". Укорять их не возьмется и редакция "Уралинформбюро" – слишком уж неоднозначны и противоречивы заявления эмоциональных очевидцев. Пусть досконально разбирается в обстоятельствах пожара прокуратура. Но, скажем честно, порой даже самые бравые пожарные с безотказно работающей техникой и полными цистернами воды ничего не могут сделать, если сверху есть установка "Тушить нельзя сгореть".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: vk.vom, группы "Типичный Нефтеюганск", "Это Юганск, детка"