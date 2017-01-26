Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

В 5-10 лет стать моделью мечтают многие российские девочки. Им кажется, что это - яркая жизнь, путешествия по миру, красивая одежда, фотосъемки и обязательно муж-миллионер. Проходят годы, и дошедшие до подиума девушки узнают, что модельный бизнес - это тяжелый труд, непостоянный заработок и высокая конкуренция.

Впрочем, желание заниматься моделингом это не отбивает, а даже наоборот. На кастинги приходят чуть ли не толпы претенденток, а вытянувшие счастливый билет покоряют зарубежные подиумы и снимаются для именитых журналов и брендов. Ведь в родном городе, пусть даже немаленьком Екатеринбурге, заработать на квартиру и машину им не удастся.

Рынок модельных агентств в Екатеринбурге начал формироваться в середине 90-х годов, спустя десятилетие компании стали выходить на зарубежный уровень. Сейчас в уральской столице можно найти около 10 модельных агентств и не меньше модельных школ. Есть и некие гибриды, предоставляющие услуги обучения и продвижения. "Конкурентами для нас являются модельные агентства Москвы и Санкт-Петербурга, которые ведут схожую деятельность по развитию международной модельной карьеры", - отмечает генеральный директор Fashion One Model Management Сергей Ермолин.

При этом, как уверяют игроки рынка, возможности заработка для моделей в Екатеринбурге практически нет, а с приходом кризиса их стало и того меньше. По словам Ермолина, значительно упали расценки на работу моделей и стало меньше заказов: "В Екатеринбурге нет клиентов (компаний), готовых хорошо оплачивать работу моделей. Чаще приходят запросы из Москвы, чем от местных организаций".

Сейчас цена съемочного часа модели в Екатеринбурге составляет в среднем 2 тысяч рублей, отмечает директор агентства Art model Дарья Зак. Более или менее заработать можно только на крупных проектах. В Екатеринбурге к таким относятся, например, реклама бизнес-центра "Высоцкий" и гипермаркета "Гипербола". Однако это - единичные проекты, и далеко не каждой может посчастливиться в них попасть.

Алена Филинкова (2016)/ Фото: ART Model Management

На сайтах по поиску работы можно по пальцам пересчитать объявления с вакансиями моделей. К примеру, "Покровский пассаж" сейчас ищет девушку на постоянную работу для съемок одежды, обуви и аксессуаров для каталога, предлагая оплату 300 рублей в час. Другие объявления, по сути, являются рекламой модельных агентств.

Порядка половины съемок происходит в городе на безвозмездной основе – для портфолио фотографов, визажистов и моделей. "Это неплохой вариант для начинающих", - считает Дарья Зак, отмечая при этом, что коммерческих съемок все-таки стало больше, чем пару лет назад.

Дарья Медведева для журнала "Стольник"/ Фото: ART Model Management

Есть в Екатеринбурге и агентства, которые "стреляные воробьи" называют недобросовестными. Они не готовы платить девушкам за работу на показах и съемках, получая при этом деньги от заказчика. "Они говорят "вот вам картинки и будьте довольны". Причем если это фотографии с показов, то они вообще не могут войти в портфолио модели и принести хоть какую-то пользу", - рассказала "Уралинформбюро" Дарья Зак. По ее словам, такие фирмы, как правило, долго на плаву не держатся – дурная слава быстро распространяется, и агентство попросту не может найти сотрудниц.

Не ушли с рынка и модельные агентства, которые предоставляют услуги эскорта. "Такие компании никуда не делись и, к сожалению, будут всегда. Эксорт-услуги - это более легкие деньги, поэтому многие уходят именно туда", - считает Дарья Зак.

По словам модели из Екатеринбурга Ксении Исламовой (сейчас работает и живет в Москве), агентства, использующие моделей для эскорта, есть везде – и в России, и за рубежом: "Никто никого насильно туда не тащит. Девушки сами выбирают, как зарабатывать - легкие деньги за тусовки, либо тяжёлый труд, порой без годовалых выплат и с бешеной конкуренцией".

"В любом случае проверить компанию очень легко. Можно связаться с руководством и запросить девушек для эскорта", - делится опытом работающая за рубежом екатеринбургская модель Анастасия Малкина.

Анастасия Малкина для фотопроекта Elpodium

Остаются популярны и модельные школы, которые, по словам участников рынка, "растут как грибы". По словам Дарьи Зак, такие компании как быстро появляются, так и быстро исчезают – девушки понимают, что модельную карьеру с ними не построить. Сергей Ермолин добавляет, что многие профессиональные модельные агентства предоставляют бесплатное обучение молодым людям, в которых заинтересованы.

Добросовестные компании в Екатеринбурге сейчас стараются заработать, прежде всего, на зарубежных контрактах. "Мы нашли плюсы в росте курса евро и доллара, так как многие модели нашего агентства, работая за рубежом, получают зарплату в валюте. Поэтому доход нашей компании не снизился", - рассказал "Уралинформбюро" Сергей Ермолин, отметив, что гонорар агентства составляет 10% от доходов с зарубежных поездок.

По словам Дарьи Зак, средняя ставка агентств в городе составляет в среднем от 20% до 50%. "Некоторые думают, что если агентство забирает проценты, их обманывают. Но такие условия прописаны в любом контракте, и это является одной из статей дохода агентств", - отметила она.

Катя Исаева для журнала Vogue Sposa Milan (2015)/ Фото: Fashion One Model Management

Зарубежные заработки в разы больше, чем в Екатеринбурге. К примеру, в Китае гонорар модели за час съемки в среднем составляет от 800 до 1,5 тысячи юаней (7-13 тысяч рублей). По словам Дарьи Зак, сейчас хорошие возможности заработка в Азии. В Европе же, наоборот, очень высока конкуренция и малы шансы на доход. Сергей Ермолин утверждает, что модель может заработать несколько миллионов рублей, если это именитый бренд, однако может и вовсе остаться в минусе, потратив свой гонорар на недешевую жизнь за границей.

Arina Cyprus для Cartier в журнале More magazine (Hong Kong, 2016)/Фото: ART Model Management

Как бы заманчиво не выглядела работа за рубежом, модели называют ее "адской". "Со стороны это выглядит как рай, но никто особо не знает, как живут девочки за границей, в каких ужасных порой апартаментах, сколько денег им дают на личные расходы и какой процент они отдают, чтобы хоть как-то получить работу", - рассказала Ксения Исламова. По ее словам, обычный человек зачастую не может и полчаса простоять перед камерой, а модели порой делают это по 12 часов на каблуках без перерыва.

Плюс к тому многочасовые перелеты с длинными стыковками в разных аэропортах мира, задержки и переносы рейсов, смена часовых поясов, недосып и отекание во время полетов. "Не важно, какое у тебя настроение и здоровье. При прилете так же, как и всегда, ты должна быть на позитиве, свеженькой, худенькой и весёлой, чтобы построить хорошие отношения с персоналом из зарубежного агентства", - подчеркивает Исламова.

Ксения Исламова для Grand Media (2015)

"Ребята, которые рассматривают эту сферу только в качестве путешествий и развлечений, очень быстро сходят с дистанции. Ленивых нигде не любят, а профессионалов сейчас очень много, как в России, так и в других странах. Пробиться сложно, красивым лицом тоже уже сложно удивить, поэтому ценится именно профессионализм, самоотдача, заинтересованность и "персоналити" модели", - рассказывает Сергей Ермолин.

Катя Речкина для рекламной кампании United Colors of Benetton (2016)/ Фото: Fashion One Model Management

И все же работа модели остается престижной, ее популярность растет с каждым годом. Мечтать о глянцевом успехе девушки не перестают. Причем теперь эта профессия востребована и среди молодых людей.

Как отмечают участники рынка, на международном уровне уральские девушки востребованы и добиваются довольно хороших результатов. "Уралочки и сибирячки наиболее интересные и красивые. За рубежом очень много работает девочек с Урала. Кроме того, моделинг – это еще и внутренние качества. Думаю, что им помогает их упорство и целеустремленность, воспитанная в нашем суровом климате", - рассказал Дарья Зак.

Иван Панкратов эксклюзив для шоу Prada ss 2017/Фото: Fashion One Model Management

И гордиться, действительно, есть чем. Наши модели снимались для именитых журналов L'Officiel, Harpers Bazaar и GQ, принимали участие в рекламных кампаниях United Colors of Benetton, Les Bohemiens, Manebi, транслируемых на баннерах всей Европы. Кроме того, девушки и молодые люди представляли на подиумах Милана и Парижа дома мод Dolce&Gabbana, Prada, Givenchy и Vivienne Westwood.

Пусть и бытует мнение, что модель – это просто "вешалка для одежды" с красивым лицом. Но помимо отличной внешности ей нужно быть, прежде всего, сильной личностью, которая будет "переть как танк" и не спасует перед трудностями. Как говорят сами модели, шансы повторить успех Натальи Водяновой у россиянок есть всегда, тем более, что спрос на славянскую внешность сейчас велик.

Алена ИЗМЕСТЬЕВА

Фото на баннере: Fashion One Model Management / Reuters