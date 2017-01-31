Остановите Новгородцева!

Пока Асбест не задохнулся.

Представьте, что близкого человека атакует бандит с ножом, а вы бросаетесь выяснять, относится ли нож к холодному оружию, имеет ли хозяин лицензию, есть ли у него справка от психиатра. Абсурд? Увы, с таким же рвением чиновники "защищают" жителей Асбеста, которых скоро год как травит мусоросжигательный завод.

Контора пишет - народ еле дышит

В большой промзоне ОАО "Ураласбест" обустроился маленький приблудный цех с трубой, из которой валит канцерогенный дым. Днем и ночью он окуривает 2 тысячи человек – главным образом сотрудников комбината. Задыхаясь от выбросов, они не знают, как спастись от ООО "НТЦ "Экотехпром".

Прокуратура Свердловской области "не усматривает угрозы безопасности граждан", соответственно, не может перекрыть злополучную трубу. Отстаивать интересы коллектива взялся профсоюзный лидер "Ураласбеста" Леонид Ремезов. Рабочие и на переговоры с мусорщиками пытались выйти, и митинговали возле их проходной, и писали в различные инстанции. Пока успехи достигнуты в сборе макулатуры – ведомства шлют Ремезову отписку за отпиской.

Картина вырисовывается следующая. ООО "НТЦ "Экотехпром", зарегистрированное в Екатеринбурге, берет на утилизацию медицинские отходы из Югры и Свердловской области. До своего явления в Асбесте фирма арендовала землю под те же цели на полигоне ТБО в соседнем поселке Рефтинский, откуда была изгнана за нарушения санитарных норм. Власти муниципалитета расторгли договор аренды. Кстати, скандалом закончилась и аренда полигона ТБО в Нижней Салде в 2013 году – там "Экотехпром" занимался размещением отходов без необходимой лицензии.

"Наследивший" Владимир Новгородцев выводы сделал - новый участок, около 60 соток в промзоне "Ураласбеста", он удачно выкупил у обанкротившегося завода металлоконструкций. Сделка состоялась в декабре 2015 года, а с марта 2016-го там задымила мобильная установка. Она способна уничтожать промышленные и бытовые отходы, биологические, органические, медицинские отходы класса А, Б, Г, жидкие нефтешламы, отработанные масла и прочее.

Пока что мощности загружены всего на четверть. Выбросы ядовиты, разрешений на них нет, пылегазоочистки работают плохо. Отходы хранятся неправильно. Грязная вода из пылеуловителя выливается в почву. Объект относится ко II классу опасности, проект санитарно-защитной зоны отсутствует. Это, к слову сказать, задокументированные выводы Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, областного Минприроды и местного отдела Роспотребнадзора. Более того, в мэрии Асбеста с удивлением обнаружили, что целевое использование земли (под объект промышленности) не соответствует виду деятельности "Экотехпрома" (утилизация отходов).

По итогам проверок "Экотехпром" схлопотал несколько административных дел и представлений по фактам загрязнения окружающей среды. Октябрьский райсуд Екатеринбурга своим решением от 29 августа 2016 года подтвердил, что компания зарабатывает на сжигании отходов по контрактам, но законных оснований на это не имеет. Ни проекта ПДВ, ни разрешения на выбросы у нее нет.

По итогам проверок "Экотехпром" схлопотал несколько административных дел и представлений по фактам загрязнения окружающей среды. Есть решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга от 29 августа 2016 года: за шесть месяцев с момента его вступления в силу (к апрелю 2017-го) нужно направить в Уральский департамент Росприроднадзора проект предельно допустимых выбросов, за девять месяцев (к июлю текущего года) – пакет документов в Минприроды региона для оформления разрешения на выбросы. Иными словами – ядовитый дым из трубы валит, "Экотехпром" зарабатывает на сжигании отходов по контрактам, но законных оснований на это не имеет.

Кроме того, администрация Асбеста потребовала от фирмы до 29 ноября 2016 года либо получить разрешение на использование участка под утилизацию отходов, либо поменять вид деятельности. "Экотехпром" попросил три месяца отсрочки, его просьбу удовлетворили.

"Фактически требования контролирующих органов сводятся к тому, чтобы компания привела в порядок документацию. Станет ли после этого воздух чище? Помогут ли штрафы? Скорее всего, нет", - поделилась мнением с "Уралинформбюро" эксперт Общественной палаты Свердловской области, профессор УрГЭУ Галина Пахальчак.

Член Общественной палаты, эколог Андрей Волегов уверен, что опасную установку необходимо вынести за границы территории "Ураласбеста". Возникает резонный вопрос: а как она вообще там оказалась?

Между небом и землей

Используемый "Экотехпромом" комплекс по утилизации отходов – мобильный, не имеет прочной связи с землей, а значит, не является объектом капстроительства. Следовательно, перед его монтажом не нужны публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза проектной документации, поясняют в прокуратуре Свердловской области.

Формально считает себя правым и Роспотребнадзор, который не видит в цехе угрозы населению Асбеста. Расстояние до ближайших жилых домов – 3,7 километра, что больше нормы, установленной для объектов такого класса опасности. Тысячи жителей города – сотрудники "Ураласбеста", которые трудятся бок о бок с "Экотехпромом", как бы не в счет?!

Получается, любой коммерсант может купить землю в удаленной от жилья промзоне без согласований с муниципалитетом, поставить там некий "гроб на колесиках" и отжигать напропалую. И налоги в местный бюджет не платить – если "Экотехпром" их и перечисляет (что надо бы проверить), то в казну Екатеринбурга, где он зарегистрирован.

Поймать Новгородцева на потраве сложно – согласно закону, о проверках его уведомляют заранее. "Мы приедем, а они оборудование выключили", - сетуют в Росприроднадзоре.

Собственник винит чиновников в попытках придушить малый бизнес, хотя сам придушит выбросами кого угодно. "Мы предлагали подумать о другой площадке, сесть за стол переговоров – нет, отвечает, мне здесь удобно, буду дальше заниматься чем занимаюсь", - возмущается глава администрации Асбеста Наталья Тихонова.

Закрытие предприятия – удар по лечебным учреждениям, заявляет директор "Экотехпрома". По словам Владимира Новгородцева, самостоятельно с утилизацией отходов больницам не справиться, нового подрядчика за доступную цену (!) не найти.

Что подразумевает бизнесмен под доступной ценой? И объясняется ли таковая у "Экотехпрома" отсутствием разрешительных документов? По части экономии у Новгородцева опыт солидный: в Рефтинском его фирма жгла мусор дешево и сердито, в обход технологий. А в 2013 году просто сгружала использованные шприцы и капельницы на нелегальной свалке в селе Мезенском.

Дым над "Экотехпромом" становится все гуще. Приходит на ум аналогия с чадящей свалкой под Верхней Пышмой, которую муниципалы и власти Свердловской области три года в упор не видели. И лишь "карающий скальпель" из Москвы вернул им зрение. Ситуация в Асбесте тоже потребует хирургического вмешательства? Или надзорные государственные органы не формально станут на защиту асбестовцев от екатеринбуржца Новгородцева?

В 2016 году "Экотехпром" в рамках контракта с Сургутской городской клинической поликлиникой №4 сжег 12,7 тонны медотходов класса Б за 3 миллиона рублей. Это 241 рубль за килограмм.

В 2017 году Новгородцев планирует за 2,6 миллиона рублей сжечь в Асбесте 13,5 тонны отходов Сургутской городской стоматологической поликлиники №2. Килограмм обойдется стоматологам в 192 рубля. Еще 5 тонн отходов отправит в Свердловскую область для уничтожения Сургутская городская клиническая поликлиника №3 за 1 миллион рублей.

Но не только медики Югры "отравят жизнь" сотрудникам "Ураласбеста". Новгородцев подрядился в нынешнем году сжечь 60 тонн отходов Свердловского онкологического диспансера. За сущие копейки – 34 рубля за килограмм, на общую сумму чуть более 2 миллионов рублей.

Управление ветеринарии Екатеринбурга отправит для сжигания в Асбест 7,4 тонны биологических отходов за 800 тысяч рублей. А Байкаловская ЦРБ - 2,7 тонны отходов за 600 тысяч рублей.

Это в 2016 году "крематорий" Новогородцева работал вполсилы. В нынешнем году без надлежащих документов он раскочегарится на убой! Перечисленные нами контракты были заключены по итогам уже прошедших аукционов. И это еще не весь список подрядов "Экотехпрома". А сколько их будет еще? И знают ли об этом в Асбесте?

"По нашей проблеме в прокуратуру Свердловской области снова готовится обращение – теперь от Общественной палаты региона. Экологи помогут сформулировать, акценты расставить. В дальнейшем будем искать поддержку в областном ЗакСо", - сообщил председатель профсоюза Леонид Ремезов.

Дым над "Экотехпромом" становится все гуще. Приходит на ум аналогия с чадящей свалкой под Верхней Пышмой, которую муниципалы и власти Свердловской области три года в упор не видели. И лишь "карающий скальпель" из Москвы вернул им зрение. Ситуация в Асбесте тоже потребует хирургического вмешательства? Или надзорные государственные органы не формально станут на защиту асбестовцев от екатеринбуржца Новгородцева?

"Уралинформбюро" продолжит следить за событиями вокруг ООО "НТЦ "Экотехпром".

Надежда ПРАВДИНА