Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Разработчиков новой транспортной схемы Екатеринбурга, а также чиновников, занимающихся ее внедрением, 31 января снова вызвали "на ковер". На этот раз они выступили с докладами в мэрии на расширенном заседании Общественной палаты Свердловской области и Общественной палаты Екатеринбурга. Скандальная тема собрала десятки журналистов. Всем им кресел не хватило - пришлось сидеть на полу.

Первым слово взял председатель комитета по транспорту администрации уральской столицы Игорь Федотов. Его главный аргумент в пользу новой схемы - без нее транспортные МУПы несут гигантские убытки. Перевозчикам (ТТУ и МОАП), обслуживающим неэффективные дублирующие маршруты не хватает в год 2 миллиарда рублей. Энергетики уже грозятся отключить ТТУ от электроснабжения.

Между тем в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" Федотов заявил, что 6 февраля электротранспорт не встанет. "Мы постараемся этот вопрос как-то решить", - пообещал он. Правда, сумму задолженности уточнить не смог. Кстати, автотранспортное предприятие №2 уже отключили от электричества.

"Транспортный" вице-мэр Евгений Липович подчеркивает, что ситуация усугубляется еще и тем, что количество пассажиров общественного транспорта постепенно сокращается. "Если в 2000 году на 1 километр маршрутной сети приходилось 11 пассажиров, то в 2016 году приходилось 2 пассажира", - сообщил он.

Сергей Тушин (на фото - слева) пообещал, что на улицы выйдут более 250 специалистов и "разжуют" суть новой реформы

Руководитель проекта компании "Город.Pro" Андрей Толмачев заявил, что пересадочная система проезда действует во многих городах мира, в том числе в Амстердаме и Лейпциге. По такому же принципу организована работа московского метрополитена.

"Я посмотрел сейчас температуру в Амстердаме зимой. Она составляет 5 градусов тепла. Все-таки, может быть, надо ориентироваться на города с похожими климатическими условиями? Как в такой мороз наши горожане будут делать пересадки?" - задал вопрос секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

Сергей Полыганов рассказал о результатах опроса пассажиров общественного транспорта. 71% - против.

Недовольство высказали и представители общества слепых. Его председатель Мавзиля Юдина пожаловалась, что их мнения при разработке схемы никто не спрашивал. "У нас 2 348 инвалидов по зрению. Эта схема ущемляет наши интересы, и мы выступаем категорически против нее", - заявила она.

Шквал критики обрушил на реформу и заведующий кафедрой экономики транспорта и логистики ФГБОУ ВПО "Уральский государственный лесотехнический университет" Рудольф Ковалев.

"Конечно, транспортная схема нуждается в совершенствовании. Но это очень сложная система, она отлаживалась десятилетиями. И просто все взять отменить и создать новое - это напомнило мне 7 ноября. Было ли проведено исследование? На сколько реален этот заявленный интервал в 5-7 минут. При наших многокилометровых пробках в это верится с трудом. Я считаю, что проект очень сырой, и он требует привлечения дополнительных специалистов. 1 июля нас ждет коллапс", - отметил Ковалев.

Все выступление профессора руководитель компании-разработчика Лариса Бузунова хмыкала и еле сдерживалась, чтобы не вступить в дискуссию.

"Первое время неразбериха, может, и будет. На стабилизацию схемы нужно 2-3 месяца. Потому и было выбрано 1 июля. Школьники на каникулах, студенты не учатся, очень много людей на дачах и в отпусках. При очень низком пассажиропотоке можно будет быстро стабилизировать схему, чтобы к 1 сентября она работала. Да, менять привычки тяжело. Но у Джарретта Уокера (американский консультант "ГородPro" - прим.ред) такие схемы работают от Ирландии до Новой Зеландии, и они не просто работают, а показывают устойчивый рост пассажиропотока", - поделилась с корреспондентом "Уралинформбюро" Бузунова, заявившая недавно пользователям соцсетей, что она уходит в "заговор молчания" после критики и угроз в свой адрес.

Лариса Бузунова впервые пообщалась с журналистами после угроз расправы от недовольных транспортной схемой

Она отметила, что будущая система "пересадочная" только условно. Уже сейчас 30-40% населения ездит с пересадками. При новой схеме число таких пассажиров, скорее всего, увеличится, но не так значительно.

Что касается повременного тарифа, то чиновники до сих пор не смогли детально проработать его. Как рассказал глава администрации уральской столицы Александр Якоб, стоимость проезда для горожан не изменится. Скорее всего, они будут платить 28 рублей за поездку продолжительностью 1 час.

Стоит добавить, что мэр города Евгений Ройзман на протяжении всего заседания молчал. Он отказался от слова даже тогда, когда ему его предоставили. По всей вероятности, глава уральской столицы готовится к выборам. И решил, что в "скользкой" теме молчание - золото.

Общественные палаты Екатеринбурга и области приняли совместное решение. Они пришли к выводу, что необходимо организовать более активное информирование населения о грядущих изменениях, продолжить сбор предложений от пассажиров, чтобы учесть их мнение при формировании маршрутов, включить в рабочую группу по обсуждению схемы членов Общественных палат, а также привлечь экспертное сообщество города. Новую схему, с учетом всех замечаний, члены палат договорились рассмотреть в июне 2017 года. Вопрос - что от этого рассмотрения будет зависеть?

В конце заседания председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко предложил ради эксперимента обкатать новую схему сначала на каком-нибудь маленьком городе, вроде Каменска-Уральского. Это предложение вызвало смех в зале. Ранее Евгений Липович по сути пригрозил, что как бы категорично не была настроена общественность, 1 июля схема в любом случае заработает. А это означает, что по весне, когда потеплеет, Екатеринбург захлестнет волна митингов протеста - "эсеры" и "пенсионеры" в последние морозные дни января показали, что они настроены решительно. В мэрии Екатеринбурга этот месседж очевидно не услышали.

Елена ПЛЮХИНА, София МУХАМЕДЬЯНОВА