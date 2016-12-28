Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Главный принцип перестройки системы здравоохранения в Свердловской области – современная и качественная медицинская помощь, которая должна быть доступна каждому жителю региона. С этого начал 31 января заседание облправительства губернатор Евгений Куйвашев. По поручению главы региона чиновники еще в 2016 году начали разрабатывать новую схему территориального размещения медучреждений. О нюансах готовящихся изменений услышал корреспондент "Уралинформбюро".

Схема, по словам вице-губернатора Павла Крекова, должна опираться на три кита – три уровня оказания медпомощи горожанам: "Начиная от условно минимального уровня, который связан с центральной районной больницей, фельдшерско-акушерскими пунктами и теми структурами, которые могут в нее входить. Продолжение – так называемые межмуниципальные медицинские центры, которые оказывают уже высокотехнологичную помощь. И третий, самый высокий, уровень – областные учреждения, которые обладают практически всеми возможностями, имеющимися в арсенале медицинской науки".

На "верхнем этаже" схемы сейчас работают 14 заведений. На них в настоящее время приходится около 5% посещений. "Средний этаж" - 41% посещений и 52% госпитализаций. Остальным занимаются медики на местах.

От звонка в "скорую" до привоза больного в клинику должно пройти не более 60 минут. В этот норматив сейчас не укладываются 224 свердловских населенных пункта (каждый десятый), в которых проживают около 5% населения Свердловской области!

При этом госпитализация в экстренных случаях, когда под угрозой жизнь пациента, подразумевает его доставку в межмуниципальные центры. Здесь статистика менее позитивная: от звонка в "скорую" до привоза больного в клинику должно пройти не более 60 минут. В этот норматив сейчас не укладываются 224 свердловских населенных пункта (каждый десятый), в которых проживают около 5% населения Свердловской области!

Вместе с тем доезжать до пациента "неотложка" должна за 20 минут. "Екатеринбург здесь имеет проблем, может быть, больше, чем остальные города. Это связано и с плотностью населения, и с плотностью движения на дорогах, и с рядом других моментов. В этой связи открытие новой подстанции в Академическом районе ряд вопросов может решить", - отметил Креков.

В реальности новая медицинская схема выглядит гораздо плачевней. Например, из поселка Двуреченск, где проживает порядка 5000 человек, до больницы в Сысерти (муниципальный центр) добираться без пробок около 40 минут только в одну сторону. А из меньшего по численности села Новоипатово (около 600 человек) и вовсе – час с лишним.

Больше 60 минут также придется доставлять к врачам экстренного пациента из поселка Большой Исток (около 7000 жителей), хотя до соседнего Арамиля ехать 10-15 минут. Однако, в спутнике Екатеринбурга, по словам главы Сысертского городского округа Александра Карамышева, не оказывается помощь по ряду направлений – нет инфекционного, венерологического и родильного отделений. Да и "пациенты с заболеваниями и травмами, представляющими угрозу жизни, за экстренной помощью направляются в Сысертскую центральную районную больницу", - подчеркнул глава "уральской Рублевки".

Чиновники старательно избегают слова "оптимизация", которое в привязке к здравоохранению в последние годы обрело исключительно негативный окрас, и в один голос твердят, что "централизация" медицинских фондов не приведет к сокращению коек на местах.

Юридически медучреждения Сысерти и Арамиля должны быть объединены, уверен Карамышев. Такой же позиции придерживается глава областного минздрава Игорь Трофимов. Чиновники старательно избегают слова "оптимизация", которое в привязке к здравоохранению в последние годы обрело исключительно негативный окрас, и в один голос твердят, что "централизация" медицинских фондов не приведет к сокращению коек на местах. Апробироваться реорганизация будет в шести территориях. Помимо Сысерти и Арамиля это, например, Ревда и Дегтярск, где ситуация схожа.

Схема территориального размещения медучреждений в Свердловской области готова на 80%, ее разработка будет завершена в феврале, подчеркнул вице-губернатор Павел Креков.

В долгосрочных планах (до 2020 года) - открытие на Среднем Урале 31 фельдшерско-акушерского пункта (18 из них будут передвижными), запуск трех общих врачебных практик, открытие станции скорой помощи в Академическом районе Екатеринбурга, заключение договора с соседями (Тюменская область и Югра) о доставке экстренных пациентов из приграничных свердловских территорий к ним.

Там, где нет "узкого" специалиста, наша задача как можно быстрее привезти пациента к тому месту, где он есть. А это, в том числе, вопрос дорог, транспорта. Посадить в каждое село кардиолога – это даже нелогично и нерационально.

В краткосрочной перспективе проблемным остается вопрос с кадровым обеспечением медучреждений первичного уровня. "Напряженность сохраняется, но ситуация не может измениться за полгода кардинальным образом. Для этого нужно обучить и выпустить в течение определенного времени специалистов. В этом году мы ожидаем повышенный, практически в два раза выпуск медработников с высшим образованием, продолжает работать наш медколледж со всеми филиалами", - пояснил Игорь Трофимов, добавив, что "узких" специалистов в отдаленных территориях не должно быть.

"Там, где нет "узкого" специалиста, наша задача как можно быстрее привезти пациента к тому месту, где он есть. А это, в том числе, вопрос дорог, транспорта. Посадить в каждое село кардиолога – это даже нелогично и нерационально", - пояснил Креков.

Между тем социальные сети пестрят сообщениями о внушительных очередях к специалистам даже широкого профиля. И речь не только о селах и деревнях, но и таких городах, как Верхняя Пышма и Среднеуральск. Привлечь молодых специалистов, подчеркивает глава минздрава Свердловской области Трофимов, можно тремя способами – интересной работой, интересной зарплатой и жильем. Этот вопрос на заседании правительства, однако, затронут не был.



Антон ЗАБЕГАЕВ