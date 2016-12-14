Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

В 2018 году серовчан ждет неприятный сюрприз. Плата за отопление может подскочить сразу на 20%. Причина тому - отказ местной администрации от дешевой комбинированной выработки в пользу более дорогих квартальных котельных.

Речь идет о поставке ресурсов в поселок Энергетиков и в дома на улице Пристанционной. Сейчас данная территория обслуживается Серовской ГРЭС, однако, судя по всему, для предприятия это стало настоящей головной болью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Серовской ГРЭС, долги населения за услуги отопления на 1 января 2017 года составили более 117 миллионов рублей. По словам источников "Уралинформбюро", к этому добавляются еще и потери ресурсов на ветхих сетях. Они составляют от 25% до 40%,

В пресс-службе ГРЭС отметили, что отказ от обслуживания поселка - вынужденная мера. "Отбор тепловой энергии для теплоснабжения социальных объектов и жилых домов поселка Энергетиков и улицы Пристанционной производится с турбогенераторов №5 и №6, работающих в комбинированном режиме выработки электрической и тепловой энергии. Данное тепломеханическое оборудование, пущенное в работу в 50-х годах прошлого века, двукратно отработало назначенный ресурс и находится в состоянии, близком к предельному", - прокомментировали в пресс-службе.

В декабре 2015 года предприятие запустило новый парогазовый энергоблок мощностью 420 мегаватт. Технологический процесс теперь не предусматривает выработку тепловой энергии.

Вывод из эксплуатации устаревшего неэффективного оборудования "старой очереди" согласовали на всех уровнях. В 2013 году вышел приказ Минэнерго РФ, согласно которому турбогенераторы №№ 5,6 должны быть выведены с 1 января 2016 года, №№ 7,8 - с 1 декабря 2015 года. Однако, поскольку администрация ГО не могла решить вопрос с отоплением поселка, срок службы ветхого оборудования ГРЭС продлили до 2018 года.

В 2016 году чиновники наконец нашли концессионера, который должен будет построить две котельные в поселке Энергетиков. Любопытно, что в конкурсе принимала участие всего одна организация, и та не местная.

О новом подрядчике в городе никто не слышал. ООО "Ямалавтосервис" зарегистрировано в Тарко-Сале. Согласно информации из открытых источников, основной вид деятельности компании - торговля автотранспортом.

Почему бизнесмены заинтересовались котельными Серова - выяснить не удалось. По телефонам, указанным в Интернете, корреспондент попадал в квартиры. А номер, предоставленный в администрации Тарко-Сале, оказался в течение всего дня занят.

Подрядчик должен приступить к строительству теплоисточников летом. "Конечно, компания расположена далеко, и, скорее всего, они будут нанимать кого-то здесь для строительства. Концессия все равно предполагает, что компания должна свои расходы "отбить". Я думаю, что это приведет к удорожанию тарифа", - поделился с "Уралинформбюро" своим мнением депутат гордумы Александр Столбов.

Руководитель местного предприятия, занимающегося автоматизированными системами комплексного учета потребления энергоресурсов Анатолий Усатов также уверен в подорожании услуг. "Стоимость тепла от ГРЭС в 3-4 раза дешевле, чем от квартальных котельных. На предприятии тепло дешевле, поскольку это тепло участвует еще и в технологии производства. При переходе на котельные тарифы подскочат как минимум на 20%", - заявил он "Уралинформбюро".

Очевидно, что ямальская компания попытается заложить в тариф дорогое строительство котельных и дорогую выработку тепла, а также потери на ветхих сетях. И это еще самый благоприятный сценарий развития событий. Если РЭК не позволит поднять цены, то коммерсанты попросту уйдут, бросив серовчан с холодными батареями.

Елена ПЛЮХИНА