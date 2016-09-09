"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова 09 февраля в 17:29
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Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
В самом центре Екатеринбурга вот-вот начнет расти новый жилой квартал. В районе улиц Радищева - Сакко и Ванцетти - Шейнкмана появятся дома разной этажности и крытый продуктовый рынок. 9 февраля застройщик "Форум групп" представил проект на Градостроительном совете уральской столицы, снискав расположение авторитетных экспертов.
Между тем вопросов к кварталу, придуманному девелопером Олегом Черепановым, возникло немало – и по архитектуре, и по плотности застройки, и по транспорту. Но все нарекания звучали как бы между делом в общем потоке одобрения. А это значит, что стройка не за горами – живущим в черпановском клубном доме "Тихвинъ" пора закупать беруши, передает "Уралинформбюро".
Градостроительную концепцию застройки разработала голландская компания LEVS. Напротив "Тихвина" разместятся здания эллипсовидной формы высотой в 9-31 этажей, детские площадки, зоны отдыха. Тут же в память о прежнем Центральном рынке появятся торговые "квадраты" наподобие европейских маркетов. Застройщик обещает приютить местных фермеров.
"Форум групп" неоригинальна в своих "рыночных фантазиях". В 2012 году фермерским рынком грезили девелоперы Константин Погребинский и Игорь Заводовский, обещая сельчанам места в ТРЦ "Пассаж". Однако цокольный этаж в торговом центре заняла "Гипербола".
Серьезные вопросы к "Форум групп" возникли по плотности застройки – на площади в 2 гектара появится более 50 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю застройщик на грани фола. До нормативов доступности социальных объектов (школ и детских садов) девелоперы вряд ли дотянут, хоть и обещают уместить на первых этажах детский сад и начальную школу (скорее всего, туда переедут младшеклассники гимназии №5 - прим.ред).
"Мы не можем не учитывать нормативы, ресурсы города, мы не должны создавать вакханалию", - отметил вице-мэр уральской столицы Алексей Белышев. Однако тут же поспешил сгладить углы: "Архитектурное сообщество зачастую критикует администрацию города в части нормативов. Конечно, они подлежат пересмотру, потому что мы стали иначе смотреть на формирование жизненных стандартов".
"Вот бы другим так согласовывали", - возмутился на это председатель правления Свердловского отделения Союза архитекторов РФ Сергей Алейников, обращаясь к представителю "Форум групп", бывшему вице-мэру Екатеринбурга Серею Мямину. Тот, кстати, ощущал себя словно на заседании мэрии – шутил и улыбался, ни на секунду не сомневаясь в удачном исходе. На вопросы о доступности общественного транспорта он весело заявил, что жители "Форум-сити" вряд ли будут им пользоваться. Вместе с тем количество машиномест в подземном паркинге до стандартов элитного жилья не дотягивает – по одному на квартиру. Может, конечно, новые жильцы будут сразу покупать по две квартиры и по два паркинга на семью.
Еще одно из немногих замечаний касалось "парадных" фасадов. "Внешне они выглядят чрезвычайно лаконично, даже бедно. Так не должно быть, Радищева считается "нарядной" улицей", - отметил экс-глава Екатеринбурга сенатор Аркадий Чернецкий. Народный архитектор РФ Александр Стариков выразил опасение, что горожане дадут комплексу какое-нибудь нелестное прозвище, например "Матросская тишина", если проект реализуют в представленном виде.
Эксперты также раскритиковали единственный высотный 31-этажный дом, который не вписывается в компанию остальных 9-11-этажных строений. "Папа" слишком большой. Надо бы ему снять шляпу примерно в 5 этажей ", - отметил главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев. Сергей Мямин признался, что высотка - не авторская "фишка", а запрос инвестора. "Чертовски хочется построить памятник архитектуры, но кому его продать?", - выразил он позицию своего босса Черепанова.
"В данном районе на ближайшую перспективу это - самое высокое здание, которое будет видно со всех сторон. Давайте называть вещи своими именами – с северной и западной сторон это просто неинтересная "пластина", - резонно заметил Аркадий Чернецкий. Авторы проекта и представитель застройщика обещали исправиться. Примерно так же себя вели Погребинский-Заводовский при обсуждении ТРЦ "Пассаж", а в итоге реализовали задуманный проект "бань турецкого султана".
Новый Форум начнет расти в заброшенном на многие годы котловане в 2017 году. Предполагается, что работы займут минимум 4,5 года. Для кого и на какие средства будет реализовывать проект Олег Черепанов, знает, пожалуй, только она сам.
Илья ФОМИН
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